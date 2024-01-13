От Катара до Китая. Пять звёзд Кубка Азии не из Европы

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сегодня, 00:41

Даже странно, что они еще не играют в европейских клубах.

В ближайшие недели Кубок Азии станет одним из самых просматриваемых и популярных турниров. Многих азиатских звезд футбола мы прекрасно знаем, поскольку они выступают в крупных и не очень европейских клубах. Но даже если кто-то блистает за пределами Европы, в век цифровых технологий и глобализации трудно представить, что он окажется вне поля зрения пронырливых скаутов и агентов.

Тем не менее есть несколько ярких футболистов, которые явно созрели для выступлений на высоком уровне в европейских клубах, но остаются в азиатской зоне. И кажется, что Кубок Азии станет для них своеобразной витриной, откуда, заметив их талант и воспользовавшись январским трансферным окном, этих ребят могут выхватить команды из Европы. Вот на кого стоит обратить внимание.

Акрам Афиф, Катар

На Кубке Азии 2019 года, где Катар одержал победу, Афиф блистал. Он сделал десять голевых передач, в том числе три в полуфинале с ОАЭ (4:0) и две с Японией (3:1) в финале. Также он реализовал пенальти в решающем матче. А после успешного выступления за «Аль-Садд» Афиф был признан лучшим молодым футболистом Азии. Казалось, весь мир был у его ног. Вот что говорил тогдашний тренер «Аль-Садда» Хави:

«Тренировать его – одно удовольствие. Он невероятно талантлив. У него нет ограничений. Я много раз говорил ему об этом. Это способный футболист. Он может играть в любом месте. Все зависит от его менталитета и амбиций».

Между прочим, Афиф успел ранее заглянуть в Европу, где примерял на себя футболки «Эупена», «Вильярреала» и хихонского «Спортинга». Но и в свои 27 лет сейчас остается ярким футболистом в составе «Аль-Садда» и сборной Катара. В этом сезоне он в 12 матчах за клуб забил 13 мячей и сделал восемь голевых передач. Этот впечатляющий вингер готов к тому, чтобы попытать счастья в Европе, причем уже на более высоком уровне.

Фирас Албиракан, Саудовская Аравия

23-летний Албиракан провел уже более 30 матчей в нападении сборной Саудовской Аравии. Он, например, отметился голевой передачей в знаменитом матче ЧМ -2022 с Аргентиной (2:1). В сентябре прошлого года Албиракан перешел из «Аль-Фатеха» в «Аль-Ахли». Причем его трансфер оказался в тени переходов Мареза, Сен-Максимена и Фирмино. Но молодой футболист не затерялся на звездном небосводе чемпионата Саудовской Аравии.

К своим четырем голам и ассисту в пяти матчах за «Аль-Фатех» перед переходом Албиракан добавил в «Аль-Ахли» семь голов и четыре голевые передачи в 12 матчах за свою новую команду. Это один из лучших футболистов лиги, что дорогого стоит, если учесть его доморощенный статус и обилие зарубежных звезд в чемпионате. Дошло до того, что Фирмино не чувствует себя комфортно в конкуренции с ним и подумывает об уходе.

Но и сам Албиракан наверняка думает о том, чтобы попробовать свои силы в более мощном и статусном турнире где-нибудь в Европе. Будет неплохим финтом для какого-либо приличного европейского клуба заполучить звезду из чемпионата Саудовской Аравии на фоне потока звезд в обратном направлении.

Джо Гаучи, Австралия

А заметить талант Гаучи будет сложнее. Поскольку он запасной вратарь сборной Австралии. Но у Мэтта Райана есть проблемы со здоровьем, так что Гаучи из «Аделаиды Юнайтед» может получить свой шанс и обратить на себя внимание европейских клубов. Оборона «Аделаиды» весьма скромна и допускает много ошибок, поэтому Гаучи в матчах своего клуба становится часто настоящей звездой и неприступной стеной на последнем рубеже.

Его команда в этом сезоне пропустила 17 мячей, но ни один из них не был записан как ошибка или недоработка 23-летнего вратаря. Он один из лучших по проценту отраженных ударов, а некоторые матчи вытаскивал, когда у соперника было под три ожидаемых гола. Кажется, что путь Гаучи в Европу неизбежен. Это вопрос времени. И если какой-то клуб хочет молодого яркого вратаря, то это приятный вариант. В «Аделаиде» понимают, что скоро придется продавать Гаучи, поэтому недавно продлили с ним контракт до 2026 года.

Моханад Али, Ирак

Если кто-то следил за Кубком Азии в 2019 году, то наверняка запомнил Али как одного из самых юных и ярких талантов. Ему было 18 лет. И в этом возрасте он играл в стартовом составе своей сборной на ответственном турнире. Тогда он забил в ворота Йемена и Вьетнама в первых играх иракцев. Причем голы получились яркими, персональными.

Сразу возник интерес со стороны европейских клубов, но пока они мялись, более решительный «Аль-Духайль» из Катара подписал перспективного форварда. Однако дальше карьера чуть притормозила. Али пробовал себя в Европе, выступая в аренде за португальский «Портимоненсе» и греческий «Арис». А когда вернулся в «Аль-Шорту», заслужил вызов в сборную и принес ей победу в квалификационном матче чемпионата мира над Вьетнамом (1:0), забив спустя 897 дней с предыдущего гола за Ирак. Будет интересно, вернется ли к нему магия Кубка Азии.

Чжу Ченжие, Китай

Этому защитнику тоже прочат непременный переезд в Европу рано или поздно. Сейчас ему 23 года, и он долгое время считался самым многообещающим талантом в китайском футболе. В составе «Шанхай Шэнхьуа», где сейчас работает Леонид Слуцкий, Чжу установил рекорд, дебютировав в 17 лет в 2018 году и став самым молодым автором гола в истории клуба. Уже в следующем сезоне он провел за клуб 30 матчей во всех турнирах, был признан лучшим молодым футболистом года.

К своим 23 годам, что для защитника вообще не возраст, Чжу имеет устойчивую хорошую репутацию и большой опыт. Выступление на Кубке Азии может послужить прорывным и поворотным моментом, после чего китайский защитник отправится покорять Европу.