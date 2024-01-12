Хау некого выпустить против мощного «Манчестер Сити». Цель «горожан» — догнать «Ливерпуль»

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вчера, 17:48

Выезд к «Ньюкаслу» может помочь.

О делах «Ньюкасла»

- У «Ньюкасла» противоречивая финансовая отчётность по итогам сезона-22/23. С одной стороны, ощутимо выросли доходы – с 180 миллионов фунтов до 250,3 миллиона. При этом зафиксированы и серьёзные убытки – 73,4 миллиона фунтов потеряли «сороки». В основном из-за вложения в трансферы. Всё-таки тогда команду выстраивали под Эдди Хау – привезли для него работоспособного форварда Александера Исака, перспективных Энтони Гордона и Свена Ботмана, Ника Поупа на роль первого номера в воротах и нескольких других. Суммарно закупились на 185,35 млн евро. Теперь же за одно лето траты – 153 миллиона, крупный трансфер Сандро Тонали. Покрывать расходы «Ньюкаслу», вполне вероятно, придётся покрывать за счёт продажи игроков – искать новую команду готовы для Бруно и тех же Исака с Ботманом.

- Последние трансферы не назовёшь провальными по задумке – но впечатления сильно портят наслоившиеся причины. Тот же Тонали лечится от игровой зависимости – и ещё долго не вернётся на поле. Между тем «Ньюкасл» выложил за итальянца крупные 64 миллиона евро. Перешедший из «Лестера» Харви Барнс (38 млн фунтов) должен был конкурировать с Гордоном – слёг из-за травмы колена. В лазарете так же выходившие в старте Поуп, Жоэлинтон, Уиллок, игроки обоймы Мёрфи, Андерсон, Таргетт. Приходится надеяться на лидеров – и продлевать Шера.

- В турнирном положении «Ньюкасла» нет позитивных изменений. Вплоть до декабря «сороки» ещё держались поблизости к зоне еврокубков, но после посыпались. Зима началась поражениями от «Эвертона» и «Тоттенхэма», а после 3:0 с «Фуулхэмом» — 3 поражения подряд в чемпионате. И ладно уступили «Ливерпулю» — это лидер Премьер-Лиги, все лидеры в отличной форме. Но поражения от «Лутона» и «Ноттингема» объяснить куда сложнее. Только недавняя победа над «Сандерлендом» в Кубке Англии сглаживает углы.

- С другой стороны, то был боксинг-дэй – тяжёлые соперники, плотный календарь. Ещё и Хау не мог рассчитывать на своих лидеров. Сейчас может быть проще – перед игрой против «Сити» у «сорок» была неделя отдыха. Да и после предстоят ещё две – а там кубковый матч с «Фулхэмом» и только в конце января – поединок чемпионата с «Астон Виллой».

Ориентировочный состав «Ньюкасла» (4-3-3): Дубравка – Бёрн, Ботман, Шер, Ливраменто – Майли, Лонгстафф, Бруно – Гордон, Исак, Альмирон.

О делах «Манчестер Сити»

- «Горожане» преодолели спад. Вроде и незначительный – просто с небольшой периодичностью у команды отбирали очки «Вулверхэмптон», «Арсенал», «Челси» с «Ливерпулем», «Тоттенхэм» и «Астон Вилла», «Пэлас». Но ударивший по турнирному положению. Наибольшие проблемы принёс ноябрь-начало декабря – «Сити» упустили лидерство и стагнировали аж до окраин первой пятёрки. Совсем близки были «шпоры», даже соседи из «Юнайтед» оказались на расстоянии вытянутой руки. Зато позже коллективу реально стало лучше – помимо ничьей с «Пэлас» у банды Гвардиолы – победы над «Лутоном», «Эвертоном» и «Шеффилдом». Четвёртым идёт уже «Арсенал», «горожане» вернулись в тройку. От «Виллы» отставание – 2 балла, от «Ливерпуля» — 5 очков.

- Отчасти проблемы связывали с отсутствием креативного центра в атаке – Кевина Де Брюйне. Без бельгийского полузащитника заскучал даже Эрлинг Холанд. У Пепа был резерв, чтобы заменить потерю – но Кевин играет под руководством испанца настолько давно, что прекрасно понимает его требования. Без хавбека пришлось учить неопытных исполнителей – в старт ворвался Жереми Доку. Ещё одна деталь – тяжело акклиматизируются в команде возрастной Матео Ковачич и экс-игрок «Вулверхэмптона» Матеуш Нунеш. Для команд Гврадиолы это норма – в этом и проблема.

- Как и для «сорок», у «небесно-голубых» стало в разы больше времени на отдых. С другой стороны, ближайшие матчи – серьёзный вызов. В ближайшее время предстоит тяжёлое противостояние умов с Хау и «Ньюкаслом», затем – матч против «Тоттенхэма», который вернул свои кондиции с возвращением лидеров. Обе игры на выезде.

- На этот отрезок у «горожан» есть другая серьёзная потеря – с тяжёлой травмой выбыл главный бомбардир команды Эрлинг Холанд. Норвежец не играет с первой половины декабря – больше времени на профильной позиции появилось у Хулиана Альвареса.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (4-2-3-1): Эдерсон – Гвардиол, Аке, Аканджи, Уокер – Ковачич, Родри – Грилиш, Фоден, Силва – Альварес.

О противостоянии

- Даже в домашних стенах у «Ньюкасла» нет преимущества перед гегемоном АПЛ – в предыдущем матче удалось одержать победу, но до этого успеха «сороки» добивались в 2019 году.

- Зато у «горожан» преимущество настолько очевидно, что в 7 из последних 10 встреч с «Ньюкаслом» они одерживали «сухую» победу.

- В предыдущих 20 играх 14 раз победа доставалась «Сити». «Ньюкасл» обыгрывал оппонента трижды. Два случая назвали – третий датируется октябрем 2014-го, 2:0 в Кубке лиги. Ещё 3 поединка завершились ничьёй.

Прогноз Soccer.ru: фактор домашних стен не действует, когда в гости приезжает «Ман Сити». К тому же у «Ньюкасла» куча травмированных, которые бы очень помогли в поединке с «горожанами». «Сороки» навяжут сопротивление – может, даже забьют. Но уверенные 3 очка себе в актив запишут «горожане».