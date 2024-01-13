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«Краснодар» не смог договориться о переходе аргентинского нападающего

вчера, 15:51

Президент «Тальереса» из Кордовы Андрес Фасси заявил, что его клуб больше не контактирует с «Краснодаром» по вопросу трансфера нападающего Науэля Бустоса.

Мы больше не контактируем с «Краснодаром» на тему трансфера Бустоса. На данный момент у нас ни одного предложения, которое было бы достойным игрока. Цифры сильно ниже. Но в футболе нет ничего невозможного. Всё ещё может поменяться.

Бустос перешёл в «Тальерес» из «Манчестер Сити» зимой 2023 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В прошедшем сезоне аргентинец провёл 37 игр, забил 11 мячей и получил 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего форварда в 4,2 миллиона евро.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 18:53, ред.
Слухи приобретают невероятную способность к зарождению и размножению даже без всякого их зачатия.
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:58
Проживут и без него.
Гость
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