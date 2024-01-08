Задолжал 17,2 миллиона евро и спал в ванне Ибрагимовича. Один из безумнейших футболистов в истории

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вчера, 15:42

Эксцентричный человек с огромным талантом.

О приключениях Муту можно писать книги

Несколько фактов из жизни бывшего форварда Адриана Муту уже знаете. Его штрафовали на 17,2 миллиона евро за нарушения условий контракта с «Челси». Фанаты «Фиорентины» на полном серьёзе высчитывали, по сколько нужно скинуться, чтобы выплатить вместо Адриана невероятный штраф Абрамовичу.

Также румынский нападающий пьяным засыпал в ванне давнего друга Ибрагимовича. Пересекались в Турине, играя за «Ювентус». Но давайте сыграем в «Правду и ложь». Расскажем девять историй, из которых шесть будут правдивыми, а три выдуманными. Посмотрим, сумеете ли их отличить.

- Муту резал любовницу – порноактрису из Румынии, и пил её кровь. Верил, что после извращённой игры в графа Дракулу увеличится потенция. Когда об этом узнали, ничего не отрицал.

- Устроил гонки с румынской полицией, когда его остановили за превышение скорости, ведь сел за руль не только пьяным, но также после употребления кокаина, которым баловался.

- Избил официанта во Флоренции ногами, свалив парня на землю. Сломал бедняге нос, когда не сумел доказать работнику ресторана, что владелец кормит и поит форварда Муту бесплатно.

- Носил в гетрах листья базилика и надевал трусы наизнанку – приманивал удачу. Ещё громко слушал музыку в раздевалке, из-за чего получил прозвище Паф Дэдди в честь рэпера из Гарлема.

- Избивал первую жену, телеведущую Сандру Дину, что доказали в суде. По ходу бракоразводного процесса Муту много месяцев не мог видеть своего первенца Марио, опеку отдали супруге.

- Муту выгнали из сборной Румынии после нового запоя. В тот раз Адриан взял с собой защитника Тамаша. Тренеры устали от человека, который разрушал дисциплину в коллективе.

- Кроме дисквалификации за кокаин, отстраняли на девять месяцев из-за другого запрещённого вещества – подсел на таблетки, снижающие аппетит, ведь алкоголь калорийный, набирал вес.

- Когда пытался возобновить карьеру в Индии, то с первой попытки не получил визу, ведь пришёл в посольство сильно пьяным. Пришлось идти ещё раз трезвым с адвокатом и извинениями.

- Муту редко виделся со свёкром Миодрагом. Отца жены после 11 лет в бегах поймала полиция, посадили на двенадцать лет. Свёкор Муту – румынский торговец наркотиками Бачичи.

Ну что, выбрали три безумные истории, которые являются выдуманными? Поздравляем, вы проиграли. Все сюжеты – правда. Муту пил кровь бывшей любовницы. Сейчас женат на «Мисс Румынии» Сандре, чей отец является главой мафии. После семи лет за решёткой свёкра Муту выпустили, катается по Бухаресту на дорогом авто в свитере «Фиорентины», а за «фиалок» раньше играл его зять.

Единственный плюс такого папаши жены – вряд ли Адриан бьёт супругу и изменяет матери торговца наркотиками, как делал в предыдущих серьёзных отношениях. Если бывший футболист обидит любимую дочь бандита, то пострадает.

Адриан не реализовал свой огромный талант

У румына папа и мама играли в футбол. А вот Муту оказался талантливым и ленивым, как и другой человек с футбольными родителями – Эден Азар. Муту не любил тренироваться, у него сразу начались конфликты с Моуриньо. Жозе сначала давал шанс молодому форварду, но в итоге трансфер румына в списке провалов.

Когда в «Челси» узнали, что Муту стал наркоманом – разумеется, в клубе провели тесты раньше, чем игрока поймали власти, то Абрамович расстроился. А когда Муту начал оскорблять миллиардера и Моуриньо, то в «Челси» пошли в суд. Адриан был должен Абрамовичу 17,2 миллиона евро компенсации, огромные деньги.

Муту не стал новым Хаджи. В Румынии у него прозвище «Блестящий», но не всё золото, что отражает свет. Хотя Адриан, даже играя на фланге, мог порадовать результативностью, румын никогда не играл стабильно. Зато у Муту были хорошие связки с сильными форвардами в «Вероне», «Парме», «Ювентусе» и «Фиорентине».

Румын удачно играл с бразильцем Адриано, ещё одним алкоголиком. Понимал на поле Златана, Джилардино и Вьери. Отдавал голевые передачи на чемпиона мира Луку Тони. Даже отвлекаясь на вечеринки, алкоголь и вечных любовниц, Муту создал 270 голов за карьеру в клубах и сборной. Но мог забить намного больше.

Должен помнить о печальной судьбе Марадоны

Бывших алкоголиков не бывает. Есть зависимые люди в ремиссии, о чём им нельзя забывать. Марадона вот не справился. Даже когда бросил наркотики, стал сильнее пить. Муту, похоже, лучше контролирует себя. Зато судьба наказала за грехи молодости непростыми детьми. Его старший сын Марио в 21 год ничего не умеет, тратит деньги отца и стал классическим мажором. Переехал из Италии в Румынию, где к нему вызывали полицию.

В пять утра Марио приехал в больницу, поскольку сломал себе зуб, ударившись о дверь авто, которая открывалась вверх. В пункте скорой помощи устроил скандал. Обзывал людей в очереди, орал на медсестёр, что ему не оказывают внимания. Полиция отвезла младшего Муту в другую клинику. Дочери у Адриана тоже с характером. Девушки живут в Доминиканской республике с мамой, требуют у отца деньги на европейское образование.

Наполовину румынки, наполовину латиноамериканки – гремучая смесь. Только младший сын Тиаго пока послушный, играет в футбол. Но его папа Муту, а дедушка бандит, гены хулиганов. В ладу с подростками Адриан редко, детей воспитали бывшие жены. Вторая супруга – дочь доминиканского дипломата, старше на шесть лет. Муту ей постоянно изменял. Консуэло устала, подала на развод. Но любовь к брюнеткам Адриан пронёс через всю жизнь.