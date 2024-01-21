«Лестер Сити» – «Ипсвич Таун»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Лестер Сити» – «Ипсвич Таун», который состоится 22 января 2024 года

«Лестер Сити»

«Лисы» на данный момент в турнирной таблице Чемпионшипа занимают первое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «синих», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «трактористами» из Ипсвича. В позапрошлом туре чемпионата «Лестер Сити» на своём поле взял верх над «Хаддерсфилдом» с разницей в три гола (4:1). На выезде «Лестер» одержал победу над командой «Миллуол» в 1/32 Кубка Англии (3:2).

На прошлых выходных со счётом 1:3 «синие» уступили в гостях команде «Ковентри Сити».

«Ипсвич Таун»

«Трактористы» на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпион Лиги находятся на третьей строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Ипсвича». Нулевую ничью раскатали подопечные Кирана Маккенна с командой «Сток Сити» в рамках матча 26-го тура чемпионата. С разницей в два мяча «Ипсвич Таун» взял верх над «Уимблдоном» в 1/32 Кубка Англии (3:1).

13 января со счётом 2:1 «Ипсвич Таун» выиграл дома у «чёрных котов» из Сандерленда.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лестер Сити» – 1.88

Ничья – 3.60

Победит «Ипсвич Таун» – 4.00

Победит «Лестер Сити» с форой -1.5 гола – 3.05

Тотал голов больше 2.5 – 1.77

Тотал голов меньше 2.5 – 2.02

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Из пяти последних футбольных поединков «Лестер Сити» выиграл в трёх встречах

Две победы одержали «трактористы» за аналогичный период.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу команды «Лестер Сити» с коэффициентом 1.88. «Трактористы» в неплохой форме, но «лисы» справятся с ними.