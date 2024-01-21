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«Лестер Сити» – «Ипсвич Таун»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 17:32
«Лестер Сити» – «Ипсвич Таун»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Лестер Сити» – «Ипсвич Таун», который состоится 22 января 2024 года

«Лестер Сити»

«Лисы» на данный момент в турнирной таблице Чемпионшипа занимают первое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «синих», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «трактористами» из Ипсвича. В позапрошлом туре чемпионата «Лестер Сити» на своём поле взял верх над «Хаддерсфилдом» с разницей в три гола (4:1). На выезде «Лестер» одержал победу над командой «Миллуол» в 1/32 Кубка Англии (3:2).

На прошлых выходных со счётом 1:3 «синие» уступили в гостях команде «Ковентри Сити».

«Ипсвич Таун»

«Трактористы» на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпион Лиги находятся на третьей строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Ипсвича». Нулевую ничью раскатали подопечные Кирана Маккенна с командой «Сток Сити» в рамках матча 26-го тура чемпионата. С разницей в два мяча «Ипсвич Таун» взял верх над «Уимблдоном» в 1/32 Кубка Англии (3:1).

13 января со счётом 2:1 «Ипсвич Таун» выиграл дома у «чёрных котов» из Сандерленда.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лестер Сити» – 1.88
  • Ничья – 3.60
  • Победит «Ипсвич Таун» – 4.00
  • Победит «Лестер Сити» с форой -1.5 гола – 3.05
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.77
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.02

Статистика

  • Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
  • Из пяти последних футбольных поединков «Лестер Сити» выиграл в трёх встречах
  • Две победы одержали «трактористы» за аналогичный период.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу команды «Лестер Сити» с коэффициентом 1.88. «Трактористы» в неплохой форме, но «лисы» справятся с ними.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:51
Сильно сомневаюсь, что хозяева уступят во втором матче кряду. Такое было в ноябре, но последующие результаты доказали что эта была случайность. Две самые результативные дружины чемпионшипа вряд ли не смогут на двоих забить два гола. Тут возможен вариант при котором только одна сможет это сделать в одном из таймов. "Лисы" сталкиваются с активным сопротивлением лишь на выезде, дома же за десять крайних встреч не выиграли лишь однажды и лишь трижды не проходил тотал в 1,5 мяча. Больше похоже на то что лидер сможет одержать уверенную победу с разницей более чем в мяч.
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