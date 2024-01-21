Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Карабах» – «Араз»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 20:12
«Карабах» – «Араз»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 19-го тура Премьер-лиги чемпионата Азербайджана «Карабах» – «Араз», который состоится 23 января 2024 года

«Карабах»

«Скакуны» в турнирной таблице чемпионата Азербайджана занимают на данный момент первое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Карабаха», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «серыми червями» из города Нахичевань. В сухую, забив два гола, «чёрно-белые» взяли верх над командой «Нефтчи» в 17-ом туре Премьер-лиги. С минимальным счётом «скакуны» одержали победу над МОИКом в 1/8 Кубка Азербайджана.

24 декабря со счётом 1:0 «Карабах» выиграл на выезде у команды «Зиря».

«Араз»

«Красно-белые» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на шестой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Араза». В 1/8 Кубка Азербайджана «красно-белые» разгромили команду «Иреван» (8:2). На выезде с разницей в пару мячей «Араз» уступил «Турану» в рамках матча 18-го тура Азербайджана (1:3).

10 января в товарищеской встрече «красно-белые» проиграли клубу «Зиря» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Карабах» – 1.28
  • Ничья – 5.00
  • Победит «Араз» – 8.20
  • Победит «Карабах» с форой -1.5 гола – 1.83
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.57
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.20

Статистика

  • Три очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
  • Выигрышная серия «Карабаха» насчитывает шесть матчей к ряду
  • В двух встречах из пяти последних «красно-белые» одержали победы над своими оппонентами.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу «Карабаха» с форой -1.5 гола за игру с коэффициентом 1.83. Выигрышная серия «скакунов» из Агдама продлится. Как минимум, с разницей в пару мячей «чёрно-белые» обыграют своего соперника в предстоящем матче.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк карабах
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:27
Хозяева значительно сильнее - ставлю на их победу Ф1(-2).
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 