«Карабах» – «Араз»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 19-го тура Премьер-лиги чемпионата Азербайджана «Карабах» – «Араз», который состоится 23 января 2024 года

«Карабах»

«Скакуны» в турнирной таблице чемпионата Азербайджана занимают на данный момент первое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Карабаха», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «серыми червями» из города Нахичевань. В сухую, забив два гола, «чёрно-белые» взяли верх над командой «Нефтчи» в 17-ом туре Премьер-лиги. С минимальным счётом «скакуны» одержали победу над МОИКом в 1/8 Кубка Азербайджана.

24 декабря со счётом 1:0 «Карабах» выиграл на выезде у команды «Зиря».

«Араз»

«Красно-белые» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на шестой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Араза». В 1/8 Кубка Азербайджана «красно-белые» разгромили команду «Иреван» (8:2). На выезде с разницей в пару мячей «Араз» уступил «Турану» в рамках матча 18-го тура Азербайджана (1:3).

10 января в товарищеской встрече «красно-белые» проиграли клубу «Зиря» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Карабах» – 1.28

Ничья – 5.00

Победит «Араз» – 8.20

Победит «Карабах» с форой -1.5 гола – 1.83

Тотал голов больше 2.5 – 1.57

Тотал голов меньше 2.5 – 2.20

Статистика

Три очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Выигрышная серия «Карабаха» насчитывает шесть матчей к ряду

В двух встречах из пяти последних «красно-белые» одержали победы над своими оппонентами.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу «Карабаха» с форой -1.5 гола за игру с коэффициентом 1.83. Выигрышная серия «скакунов» из Агдама продлится. Как минимум, с разницей в пару мячей «чёрно-белые» обыграют своего соперника в предстоящем матче.