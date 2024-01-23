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«Алмере Сити» – «Фортуна»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 01:35
«Алмере Сити» – «Фортуна»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Эредивизи чемпионата Нидерландов «Алмере Сити» – «Фортуна», который состоится 24 января 2024 года

«Алмере Сити»

Тринадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата Нидерландов занимают на сегодняшний день «чёрные овцы». Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием команды, чтобы оценить шансы «Алмере Сити» в будущей встрече с «Фортуной». В рамках товарищеской встречи «красно-бело-чёрные» взяли верх над «Херенвеном» (4:2). С минимальным счётом «чёрные овцы» взяли верх над «Волендамом» в матче 17-го тура чемпионата.

17 января со счётом 1:2 «Алмере Сити» уступил дома Фортуне в 1/8 Кубка Нидерландов.

«Фортуна»

На одну строчку выше «красно-бело-чёрных» в турнирной таблице Эредивизи находится «Фортуна». Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «F95» за последнее время. Со счётом 4:1 на своём поле «Неймеген» одержал уверенную победу над «Фортуной» в рамках матча 16-го тура чемпионата Нидерландов. В 1/16 Кубка Нидерландов «красно-белые» выиграли у команды «Эйндховен» из Первого дивизиона (2:0).

Со счётом 0:2 «Фортуна» дома потерпела поражение от «Спарты» из Роттердама в 17-ом туре Высшей лиги.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Алмере Сити» – 2.65
  • Ничья – 3.60
  • Победит «Фортуна» – 2.55
  • Победит «Фортуна» с форой -1.5 гола за игру – 4.65
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.78
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.04

Статистика

  • В четырёх крайних очных матчах «Фортуна» выиграла у «Алмере Сити»
  • Четыре победы одержали «чёрные овцы» в пяти последних футбольных поединках
  • За тот же период «Фортуна» выиграла своих оппонентов в трёх встречах.

Прогноз

С коэффициентом 2.55 компания Pinnacle в будущей игре ставку предлагает сделать на победу «Фортуны». Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода предстоящей футбольной встречи.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк Фортуна
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