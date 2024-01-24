Секреты клубов АПЛ. Гегенпрессинг «Челси», навесы «Астон Виллы» и «тики-така» «Брайтона»

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вчера, 22:25

Сравним показатели крутых команд.

«Ливерпуль» самый острый в нападении

По ожидаемым голам и ударам по воротам «Ливерпуль» на вершине. Но благодаря промахам – привет Дарвину Нуньесу, «Манчестер Сити» наравне с командой Клоппа по выстрелам в створ. Оба лидера не самые меткие в чемпионате Англии. По точности ударов на первом месте «Брайтон» Де Дзерби. Но сумма показателей позволяет похвалить не только обновленный состав «Ливерпуля», но также «Вест Хэм». Команда Мойеса высоко по конвертации ударов в голы.

В пятерке по эффективности также «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». А вот подопечные Клоппа надо учиться выжимать максимум. Также неплохо идет «Арсенал», в лидерах в четырех номинациях из шести. Можно отметить, что «Тоттенхэм» и «Астон Вилла» оправдывают свои высокие места агрессивностью у чужих ворот. А вот «Ньюкаслу» не везет, хотя цифры указывают на наличие командного класса и созидателей уровня Триппьера с частыми передачами под удар.

Ван Дейк, Диаш и Салиба – звезды АПЛ

Когда есть ведущий защитник, то проще строить оборону. Меньше пропускать, как «Ливерпуль». А если оппоненты тебя побаиваются, как «Манчестер Сити», то им сложнее собрать много ударов. Оборона «горожан» тоже ставит на ведущего защитника Диаша. Можно констатировать, что три очень сильных центральных защитника из трех фаворитов сезона прямо влияют на их командные показатели. Салиба и ван Дейк хороши, Вирджил, пожалуй, снова лучший защитник мира.

Без ошибок не обходится, в АПЛ атакующий футбол. Но цифры показывают фаворитов. Кроме тройки главных клубов сезона, также отметим прогресс «Астон Виллы». Их оборона с аргентинским голкипером Эмилиано Мартинесом в воротах и испанцем Пау Торресом в центре делает всё, чтобы ошибаться реже, чем защита «Тоттенхэма» с другим чемпионом мира в обороне – Ромеро. Вратарь «Ливерпуля» Алиссон тоже причастен к успеху своей команды, высокий процент сейвов. Хотя один показатель можно вырвать из контекста. У Онаны из МЮ высокая доля спасений, но хуже управление защитой, чем у Алиссона Рамзеса из «Ливерпуля».

«Челси» первый по гегенпрессингу

Переходим к необычным, но полезным показателям. Сопротивление чужому билд-апу это параметр, который высчитывается от среднего значения точности передач соперников, которые выходят в атаку. Лучше всех срывает чужие порывы «Тоттенхэм». На втором месте «Арсенал», а в тройке МЮ . По гегенпрессингу – параметр в честь высокого давления от Клоппа, на первом месте «Челси», хотя «Ливерпуль» рядом. Гегенпрессинг измеряется в процентах, показывает долю случаев, когда в течение шести секунд команда навязала успешную борьбу сопернику на чужой половине поля. Здесь в тройке «Тоттенхэм» – работают агрессивно.

А вот «наклон поля» – параметр, который показывает процент касаний в финальной трети, у ворот соперников. Здесь предсказуемо лидируют фавориты сезона. «Манчестер Сити» лучший, ведь у них обволакивающая игра. Касания в штрафной площади удаются «Арсеналу», у Артеты изобретательная и резкая команда. А вот по минимальному количеству заходов соперников в свою штрафную площадь первым предсказуемо является «Манчестер Сити». «Арсенал» близко, а остальным клубам тяжелее. «Канониры» также побеждают в АПЛ по количеству стеночек. Как видно на рисунке выше, в пятерке также «Фулхэм», «Челси», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

«Брайтон» играет в свою «тики-таку»

Если Гвардиола покинет «Манчестер Сити», то Де Дзерби кажется правильным приемником. У итальянского наставника даже с «Брайтоном» получается классический футбол Хосепа. Разумеется, со своим прочтением и пониманием плотности игры без мяча, ведь «чайки» не «горожане» по силе состава. Но «Брайтон» отдает много передач с высоченной точностью, уверенно контролирует игру и действует как фаворит. Обратите внимание, что в трех категориях на рисунке ниже только «чайки» и гранды.

По дриблингу первый «Вулверхэмптон». В этой категории не только фавориты, ведь они чаще играют в пас. «Астон Вилла» тренера Эмери оказывается командой с самым большим количеством навесов. Из фаворитов так играет «Арсенал», один из секретов успеха Артеты. «Канониры» забили больше всех в АПЛ после стандартных положений, у них для этого есть специальный тренер. А вот в стандартной для англичан борьбе на второй этаже побеждают бойцы из «Эвертона» – не сдались, невзирая на снятие очков.

Середняки умеют читать чужую игру

В АПЛ все клубы что-то умеют. По перехватам лидирует «Фулхэм», у них для этого есть американец Робинсон слева и португалец Палинья в центре. У «Вест Хэма» и «Эвертона» тоже мастера перехватов. По отборам лидирует «Тоттенхэм». Постекоглу правильно прочитал характер команды. При этом «шпоры» умеют грамотно упасть, они рекордсмены по заработанным фолам соперников. А вот «Челси» и «Ливерпуль» несыгранные после изменений в составах и ставки на молодых игроков, зарабатывают слишком много фолов.