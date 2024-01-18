Доннарумма, Зоммер, Градецки и Лунин. Самые успешные голкиперы элитных лиг

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вчера, 19:57

Даже Онана в одной из номинаций.

Янн Зоммер отражает 85.7 % ударов

Швейцарский ветеран из «Интера», в котором Зоммер заменил Онану, отражает в миланском клубе 85 % ударов, феноменальный показатель. В первой пятерке три голкипера не из главных фаворитов – стражи ворот «Бетиса», «Лас-Пальмаса» и «Фиорентины», а на четвертом месте Лунин, вратарь «Реала». Говорят, именно Андрей будет первым номером в плей-офф ЛЧ и Ла Лиге после ошибок арендованного у «Челси» Кепы.

Но вернемся к Зоммеру. Янн много лет выступал за «Боруссию» М, а затем ненадолго отправился в Мюнхен, ведь Нойер доигрался с катанием на лыжах. Теперь Мануэль первый по проценту «сухарей» в топ-5 – ушел с поля без пропущенных мячей в 62.5 % случаев. Ветеран вернулся, хотя по общему числу матчей без голов уступает Зоммеру из «Интера». Двенадцать раз швейцарец не пропускал в Серии А, в 60 % случаев.

Также отметим голкипера «Ниццы» Булку и ещё одного поляка Щесного из «Ювентуса». Марцин и Войцех входят в пятерку лучших голкиперов по проценту «сухарей» в элитных лигах. О чем говорит список? Героями всё чаще становятся голкиперы не из первых сборных ФИФА : швейцарец, украинец и два поляка. А еще серб Милинкович-Савич – голкипер «Торино», брат хавбека Сергея, который из «Лацио» уехал в «Аль-Хиляль».

Мало пропускают «Реал» и «Байер»

Зоммеру, Лунину и финскому стражу ворот «Байера» Градецки проще уходить с поля без прощеных мячей из-за организации защиты. Эти голкиперы в десятке лучших по среднему количеству допущенных голов в пересчете на полный матч. Лидируют Лунин и Зоммер, 0.5 гола за игру. Защитники Индзаги и Анчелотти в порядке. Также прибавил «Ювентус» Аллегри, клуб из Турина пропустил всего 12 мячей в Серии А, делят третью строчку по надежности обороны.

После «Интера», где всего 10 ошибок в защите, идут «Ницца» с Булкой и «Реал» с Луниным, по 11 пропущенных мячей. А затем «Ювентус» и «Байер» с Градецки. Показательно, что четыре из пяти клубов в списке возглавляют итальянские наставники. Успешную игру в обороне «Ницце» привил Франческо Фариоли, бывший тренер вратарей. Анчелотти, Индзаги и Аллегри представляют элитную школу «кальчо» — все трое были в финалах Лиги чемпионов.

А пятым в списке оказался один из учеников не только Гвардиолы с его атакующим футболом и карманами на полуфлангах, но также бывший подопечный Анчелотти – Хаби Алонсо, молодой испанский наставник великолепного «Байера», где высокая работа флангами не мешает Джаке и тройке центральных защитников срывают чужие атаки, помогая Градецки реже пропускать. Причем в Германии пропускать мало непросто, чемпионат результативный.

Во Франции проще. В десятке клубов, чьи голкиперы редко пропускают, есть «Ницца», «Лилль», ПСЖ и «Брест». Допустили меньше одного мяча за игру, показатель «Баварии». А на десятом месте с 17 допущенными голами в 20 сыгранных турах «Лас-Пальмас». Его тренирует бывший наставник молодежных составов «Барселоны» Гарсия Пимьента. Его фамилия мелькала в разговоре об отставке Хави. Мало пропускать может даже организованный середняк.

«Лас-Пальмасу» помогает симбиоз тренерских идей – высокий прессинг, широкая игра в центре поля – и феноменальных действий 26-летнего Альваро Вальеса. У этого голкипера из школ «Реала» и «Бетиса» лучшая разница между xG соперников и пропущенными мячами, чуть больше десяти голов. Даже по среднему значению этого параметра Альваро выше Дубравки из «Ньюкасла» и Лунина из «Реала».

В элите итальянец и два бразильца

Пока нет идеальных метрик для голкиперов, их баллы обычно ниже средних оценок полевых игроков. И не всегда цифровые показатели отражают влияние вратаря на команду. Например, у камерунца Онаны неплохие цифры. Учитывая безумное xG соперников МЮ – 36.9, количество ударов в створ, допущенных защитой – 100, число пропущенных мячей – 29, можно поставить Андре в тройку по разнице между сейвами и средним показателем спасений для вратарей в топ-5.

На первом месте, разумеется, голкипер «Лас-Пальмаса» Вальес. После Альваро идет вратарь «Монцы» Ди Грегорио, а третьим Онана. Середняки сезона, элита прячется ниже в списке. Доннарумма совершает больше сейвов, чем голкиперы других фаворитов ЛЧ . Вратарь ПСЖ на четвертом месте, а в пятерке по разнице сейвов Градецки из «Байера», что тоже логично. Нужны подвиги голкипера, чтобы команда из Леверкузена собирала победы в Бундеслиге и шла первой.

А на восьмом месте Алиссон. Беккер, которого на днях вспомнили на церемонии вручения премии «Эмми» – ведущий Джон Оливер, фанат «Ливерпуля», начал называть основу команды Клоппа в шутку, чтобы мама ведущего его «выгнала» после вручения приза со сцены. Алиссон пропускает чаще, чем голкиперы «Интера» и «Реала», но посмотрите на положение «Ливерпуля» в таблице. Также цифры никогда не скажут правду о готовности ещё одного бразильского голкипера.

Речь о вратаре «Манчестер Сити» Эдерсоне. У Гвардиолы есть проблемы в обороне в АПЛ . Команда пропустила 23 мяча, как «Атлетико» в Ла Лиге. Но это не значит, что голкиперы Эдерсон и Облак не элита. Бразильца после требла и сейвов в финале ЛЧ назвали лучшим вратарем года по версии ФИФА . Справедливо, главные подвиги Эмилиано Мартинеса остались на ЧМ -22. Не повторилась история с Месси, который после ничьей по очкам стал игроком года.

Во вратарской номинации в тройке с Эдерсоном были травмированный бельгиец Куртуа и Буну. Марокканца отметили за игру в составе «Севильи», хотя новый сезон для него складывается плохо. В атакующем футболе тяжело стать новым Яшиным. Доннарумма, учитывая таланты и возраст – 24 года, главный претендент на корону, но однозначно лучшего вратаря в мире сейчас нет. Защита ПСЖ мало пропускает, но это до матчей в плей-офф Лиги чемпионов.

Эдерсон зависит от схемы игры Гвардиолы и состояния защитников «Манчестер Сити». Алиссону сложнее после травм напарников ван Дейка и ошибок Александер-Арнольда в обороне. Проверенные голкиперы хороши – Зоммер и Градецки среди героев сезона, а вот молодые Лунин из «Реала» и Шевалье из «Лилля» только начинают большой путь.