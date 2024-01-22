Довбик в компании Мбаппе, Салаха и Кейна. Самые полезные нападающие сезона

Форвард «Жироны» по созданным голам выше Беллингема.
Ла Лига. Артём Довбик («Жирона») – 19 баллов «гол плюс пас»
Вчера в матче «Жироны» и «Севильи» случился один из самых быстрых хет-триков испанского чемпионата. Довбик с 13-й по 19-ю минуты матча сделал больно Серхио Рамосу и другим защитникам гостей из Андалусии. Справился за 6 минут и 32 секунды, но у Суареса из «Альмерии» в этом сезоне было три гола за 5 минут и 25 секунд. Довбик – рослый и крепкий центральный нападающий, идеально вписался в игру «Жироны». За трансфер отдали 7 миллионов евро, инвестиция давно себя окупила. Довбик сравнялся с Беллингемом по голам в сезоне в Ла Лиге – по 14 мячей, но нападающий оказался более щедрым ассистентом, на его счету 5 голевых передач, а у Джуда три результативных паса. Лидер «Атлетико» Гризманн также отстаёт от 26-летнего форварда, у Антуана 11 голов и 3 ассиста. Если в прошлом сезоне в Ла Лиге лучшим снайпером был польский форвард Левандовски с 23 голами за весь чемпионат, то теперь в борьбе его украинский коллега. Довбику помогает напарник по сборной Цыганков, который тоже забил «Севилье», а также лучший ассистент сезона в Примере – молодой бразильский вингер Савио. С такими щедрыми напарниками проще создавать голы, чем Довбик активно занимается. Теперь Артём на прицеле у скаутов грандов, стоимость трансфера может взлететь до 40-50 миллионов евро, ведь физическая мощь сочетается с умением скинуть мяч на коллегу в атаке.
АПЛ. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 22 балла по «гол плюс пас»
В Англии на первом месте опытный египетский форвард. Салах вернулся в Ливерпуль после травмы на Кубке африканских наций. Если его сборная пройдёт в плей-офф, а Мохамед восстановится, то вернётся на турнир. А пока будет проходить необходимые процедуры под присмотром врачей «Ливерпуля», ведь это ценнейший игрок лидера АПЛ. Салах в хорошей форме, у него 14 голов и 8 ассистов. Даже Холанд, который тоже отличился 14 раз, сыграв на шесть матчей меньше, отстаёт от египтянина по системе «гол плюс пас». Эрлинг действует как классический форвард, но четыре раза ассистировал напарникам. Если бы не травмы, то опережал египтянина. Также высоко в рейтинге Сон – 17 баллов после 20 туров. Но Хын-Мин на Кубке Азии в составе Южной Кореи. Кроме названых героев сезона, также хочется отметить успех Олли Уоткинса. Нападающий «Астон Виллы» собрал 17 баллов по «гол плюс пас» после 21 матча.
Лига 1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 22 балла по «гол плюс пас»
Неймар летом, а Роналду на днях заявляли, что Лига 1 слабее чемпионата Саудовской Аравии. Аналитики международных компаний, которые собирают данные о состоянии клубов и выставляют им оценки, уже профессионально высмеяли попытку Криштиану представить чемпионат Саудовской Аравии сильным. Нет, эта лига слабее, чем даже чемпионат Северной Америки – МЛС, где играет Лионель Месси. По всем параметрам дивизион из клубов шейхов уступает Лиге 1, кроме зарплаты звёздам, что не помогает на футбольном поле. Впрочем, очевидно, что французская лига не сильнейшая в Европе. Элитная пятёрка едва не распалась, ведь Нидерланды на время обходили Францию в таблице УЕФА. Но сейчас выше Лига 1, где Мбаппе платят 72 миллиона евро за год и могут увеличить оклад. Килиан помогает ПСЖ снова стать первым во Франции, забил 19 мячей, сделал 3 ассиста. «Реал» заключил с ним очередное «джентльменское соглашение», но наперёд знаем, что Мбаппе не держит слово, если шейхи дают намного больше денег.
Серия А. Лаутаро Мартинес («Интер») – 20 баллов по «гол плюс пас»
В отличие от Франции, где старина Обамеянг из «Марселя» вряд ли обгонит Мбаппе по сумме точных ударов и результативных передач, в Италии есть борьба за первенство. Во-первых, ветеран Жиру собрал 10 голов и 7 ассистов, уступает Лаутаро Мартинесу всего на три балла. У аргентинского чемпиона мира 18 голов и 2 результативные передачи. Во-вторых, в самом «Интере» снова появился напарник, который забирает себе моменты, как раньше Ромелу Лукаку – Маркус Тюрам набил 15 баллов по системе «гол плюс пас». В-третьих, разыгрался Душан Влахович. Нападающий ожившего «Ювентуса» радует публику в Турине новыми и новыми голами. Теперь у серба 11 точных ударов и 3 ассиста. На данный момент Лаутаро Мартинес фаворит в борьбе за «Золотую бутсу» Серии А. Победитель прошлого сезона Виктор Осимхен откатился вниз, у нигерийца всего 7 мячей. Также форвард пропускает матчи «Наполи», играя на Кубке африканских наций. Но у Лаутаро серьёзные конкуренты, как минимум Влахович не планирует останавливаться.
Бундеслига. Харри Кейн («Бавария») – 27 баллов по «гол плюс пас»
Кейн в ударе. Вместе с Холандом это главные «девятки» в футболе. Довбик на это звание объективно не претендует, у него просто лучший сезон в карьере на данный момент. Салах, Лаутаро и Мбаппе не классические центральные форварды, у каждого своё амплуа – правый инсайд, «ложная девятка» и левый инсайд. А вот Кейн играет по центру, забил 22 мяча и сделал 5 ассистов в 17 играх Бундеслиги. Главный фаворит в борьбе за «Золотую бутсу» европейского сезона. В Бундеслиге вчера случилась сенсация, середняк «Вердер» обыграл в гостях «Баварию». Но если говорим о задаче Кейна забить 42 мяча в чемпионате Германии – больше, чем сумел Левандовски в лучшем сезоне, то у Харри остаются шансы. Даже против «Вердера» у «Баварии», хотя сыграли плохо, было 22 удара, 7 из которых в створ ворот. Клуб из Мюнхена по-прежнему фаворит в Германии. А если привезут зимой для Кейна ещё одного проверенного ассистента, то будут гнаться за «Байером» до последнего тура. Пока отставание в семь пунктов, но у мюнхенцев матч в запасе. Четыре пункта «Бавария» точно может отыграть, это мощная и везучая команда, если говорим о развязках в Бундеслиге.
По Артёму кажется, что его звёздный час - именно сейчас (да и "Жирона" неминуемо просядет), и сложно предположить пока что, что он будет играть важную роль, например, в команде АПЛ с его очень ограниченным техническим потенциалом.
И сравнивать его статистику с Джудом нет смысла, во-первых, ещё Анчелотти и ещё когда Джуд забил 13 мячей, а у Родриго тогда было 2 вроде, сказал, что и Вини, и Родриго обгонят Джуда по забитым голам (хотя он не знал, что Вини будет большую часть времени травмирован, конечно, так что вряд ли Вини минимум догонит), и это понятно, потому что Беллингем в первую очередь играет не в нападении, а в отборе и созидании атак.
По Артёму кажется, что его звёздный час - именно сейчас (да и "Жирона" неминуемо просядет), и сложно предположить пока что, что он будет играть важную роль, например, в команде АПЛ с его очень ограниченным техническим потенциалом.
И сравнивать его статистику с Джудом нет смысла, во-первых, ещё Анчелотти и ещё когда Джуд забил 13 мячей, а у Родриго тогда было 2 вроде, сказал, что и Вини, и Родриго обгонят Джуда по забитым голам (хотя он не знал, что Вини будет большую часть времени травмирован, конечно, так что вряд ли Вини минимум догонит), и это понятно, потому что Беллингем в первую очередь играет не в нападении, а в отборе и созидании атак.
По поводу того, что "Жирона просядет", это просто мой опытный прогноз, основанный на оценке игры этой команды, которая в целом совпадает с оценкой многоуважаемого Виктора. К тому же просто практика подсказывает, что такие команды не сияют долго, в лучшем случае их ждёт откат назад к перестройке, как сейчас произошло с "Брайтоном" и "Ньюкаслом", которые были прекрасны в прошлом году, и на уровне середняков в этом.
"Жирона" тоже принадлежит компании с большим горизонтом планирования, поэтому их, скорее всего, ждёт тот же путь, и это неплохо.
Есть у них и преимущество, связанное с тем, что "Реал" будет играть в ЛЧ, и, как обычно, ставить там максимальные цели (оправданные максимальной прибылью от ЛЧ, а в Ла Лиге первые пару мест не сильно разнятся в призовых), и, особенно с учётом крайнего кадрового голода в защите, и расписания типа
10 февраля "Реал" - "Жирона"
13 февраля "Лейпциг" - "Реал"
я уж не говорю про
3 марта "Валенсия" - "Реал"
5 марта (через день!) "Реал" - "Лейпциг"
"Реал" вынужден будет как-то решать эту проблему путем компромиссов, и может терять очки, конечно, и будет их терять, потому что, хотя в полузащите у Анчи есть варианты, но их вообще нет на воротах или в защите, где только Карва и Рюдигер всё-таки полноценные игроки для ЛЧ, Начо вообще уровень Сегунды, а левофланговые Менди/Фран 50ы, т.к. Менди умеет только защищаться, а Фран только атаковать, а скрестить их и выпустить половинчатый вариант возможности нет).
По поводу того, что "Жирона просядет", это просто мой опытный прогноз, основанный на оценке игры этой команды, которая в целом совпадает с оценкой многоуважаемого Виктора. К тому же просто практика подсказывает, что такие команды не сияют долго, в лучшем случае их ждёт откат назад к перестройке, как сейчас произошло с "Брайтоном" и "Ньюкаслом", которые были прекрасны в прошлом году, и на уровне середняков в этом.
"Жирона" тоже принадлежит компании с большим горизонтом планирования, поэтому их, скорее всего, ждёт тот же путь, и это неплохо.
Есть у них и преимущество, связанное с тем, что "Реал" будет играть в ЛЧ, и, как обычно, ставить там максимальные цели (оправданные максимальной прибылью от ЛЧ, а в Ла Лиге первые пару мест не сильно разнятся в призовых), и, особенно с учётом крайнего кадрового голода в защите, и расписания типа
10 февраля "Реал" - "Жирона"
13 февраля "Лейпциг" - "Реал"
я уж не говорю про
3 марта "Валенсия" - "Реал"
5 марта (через день!) "Реал" - "Лейпциг"
"Реал" вынужден будет как-то решать эту проблему путем компромиссов, и может терять очки, конечно, и будет их терять, потому что, хотя в полузащите у Анчи есть варианты, но их вообще нет на воротах или в защите, где только Карва и Рюдигер всё-таки полноценные игроки для ЛЧ, Начо вообще уровень Сегунды, а левофланговые Менди/Фран 50ы, т.к. Менди умеет только защищаться, а Фран только атаковать, а скрестить их и выпустить половинчатый вариант возможности нет).