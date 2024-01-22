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Довбик в компании Мбаппе, Салаха и Кейна. Самые полезные нападающие сезона

вчера, 12:40
Харри Кейн
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Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
Нападающий
Кейн Харри
Кейн Харри
Нападающий
Салах Мохамед
Салах Мохамед
Нападающий

Форвард «Жироны» по созданным голам выше Беллингема.

Ла Лига. Артём Довбик («Жирона») – 19 баллов «гол плюс пас»

Вчера в матче «Жироны» и «Севильи» случился один из самых быстрых хет-триков испанского чемпионата. Довбик с 13-й по 19-ю минуты матча сделал больно Серхио Рамосу и другим защитникам гостей из Андалусии. Справился за 6 минут и 32 секунды, но у Суареса из «Альмерии» в этом сезоне было три гола за 5 минут и 25 секунд. Довбик – рослый и крепкий центральный нападающий, идеально вписался в игру «Жироны». За трансфер отдали 7 миллионов евро, инвестиция давно себя окупила. Довбик сравнялся с Беллингемом по голам в сезоне в Ла Лиге – по 14 мячей, но нападающий оказался более щедрым ассистентом, на его счету 5 голевых передач, а у Джуда три результативных паса. Лидер «Атлетико» Гризманн также отстаёт от 26-летнего форварда, у Антуана 11 голов и 3 ассиста. Если в прошлом сезоне в Ла Лиге лучшим снайпером был польский форвард Левандовски с 23 голами за весь чемпионат, то теперь в борьбе его украинский коллега. Довбику помогает напарник по сборной Цыганков, который тоже забил «Севилье», а также лучший ассистент сезона в Примере – молодой бразильский вингер Савио. С такими щедрыми напарниками проще создавать голы, чем Довбик активно занимается. Теперь Артём на прицеле у скаутов грандов, стоимость трансфера может взлететь до 40-50 миллионов евро, ведь физическая мощь сочетается с умением скинуть мяч на коллегу в атаке.

АПЛ. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 22 балла по «гол плюс пас»

В Англии на первом месте опытный египетский форвард. Салах вернулся в Ливерпуль после травмы на Кубке африканских наций. Если его сборная пройдёт в плей-офф, а Мохамед восстановится, то вернётся на турнир. А пока будет проходить необходимые процедуры под присмотром врачей «Ливерпуля», ведь это ценнейший игрок лидера АПЛ. Салах в хорошей форме, у него 14 голов и 8 ассистов. Даже Холанд, который тоже отличился 14 раз, сыграв на шесть матчей меньше, отстаёт от египтянина по системе «гол плюс пас». Эрлинг действует как классический форвард, но четыре раза ассистировал напарникам. Если бы не травмы, то опережал египтянина. Также высоко в рейтинге Сон – 17 баллов после 20 туров. Но Хын-Мин на Кубке Азии в составе Южной Кореи. Кроме названых героев сезона, также хочется отметить успех Олли Уоткинса. Нападающий «Астон Виллы» собрал 17 баллов по «гол плюс пас» после 21 матча.

Лига 1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 22 балла по «гол плюс пас»

Неймар летом, а Роналду на днях заявляли, что Лига 1 слабее чемпионата Саудовской Аравии. Аналитики международных компаний, которые собирают данные о состоянии клубов и выставляют им оценки, уже профессионально высмеяли попытку Криштиану представить чемпионат Саудовской Аравии сильным. Нет, эта лига слабее, чем даже чемпионат Северной Америки – МЛС, где играет Лионель Месси. По всем параметрам дивизион из клубов шейхов уступает Лиге 1, кроме зарплаты звёздам, что не помогает на футбольном поле. Впрочем, очевидно, что французская лига не сильнейшая в Европе. Элитная пятёрка едва не распалась, ведь Нидерланды на время обходили Францию в таблице УЕФА. Но сейчас выше Лига 1, где Мбаппе платят 72 миллиона евро за год и могут увеличить оклад. Килиан помогает ПСЖ снова стать первым во Франции, забил 19 мячей, сделал 3 ассиста. «Реал» заключил с ним очередное «джентльменское соглашение», но наперёд знаем, что Мбаппе не держит слово, если шейхи дают намного больше денег.

Серия А. Лаутаро Мартинес («Интер») – 20 баллов по «гол плюс пас»

В отличие от Франции, где старина Обамеянг из «Марселя» вряд ли обгонит Мбаппе по сумме точных ударов и результативных передач, в Италии есть борьба за первенство. Во-первых, ветеран Жиру собрал 10 голов и 7 ассистов, уступает Лаутаро Мартинесу всего на три балла. У аргентинского чемпиона мира 18 голов и 2 результативные передачи. Во-вторых, в самом «Интере» снова появился напарник, который забирает себе моменты, как раньше Ромелу Лукаку – Маркус Тюрам набил 15 баллов по системе «гол плюс пас». В-третьих, разыгрался Душан Влахович. Нападающий ожившего «Ювентуса» радует публику в Турине новыми и новыми голами. Теперь у серба 11 точных ударов и 3 ассиста. На данный момент Лаутаро Мартинес фаворит в борьбе за «Золотую бутсу» Серии А. Победитель прошлого сезона Виктор Осимхен откатился вниз, у нигерийца всего 7 мячей. Также форвард пропускает матчи «Наполи», играя на Кубке африканских наций. Но у Лаутаро серьёзные конкуренты, как минимум Влахович не планирует останавливаться.

Бундеслига. Харри Кейн («Бавария») – 27 баллов по «гол плюс пас»

Кейн в ударе. Вместе с Холандом это главные «девятки» в футболе. Довбик на это звание объективно не претендует, у него просто лучший сезон в карьере на данный момент. Салах, Лаутаро и Мбаппе не классические центральные форварды, у каждого своё амплуа – правый инсайд, «ложная девятка» и левый инсайд. А вот Кейн играет по центру, забил 22 мяча и сделал 5 ассистов в 17 играх Бундеслиги. Главный фаворит в борьбе за «Золотую бутсу» европейского сезона. В Бундеслиге вчера случилась сенсация, середняк «Вердер» обыграл в гостях «Баварию». Но если говорим о задаче Кейна забить 42 мяча в чемпионате Германии – больше, чем сумел Левандовски в лучшем сезоне, то у Харри остаются шансы. Даже против «Вердера» у «Баварии», хотя сыграли плохо, было 22 удара, 7 из которых в створ ворот. Клуб из Мюнхена по-прежнему фаворит в Германии. А если привезут зимой для Кейна ещё одного проверенного ассистента, то будут гнаться за «Байером» до последнего тура. Пока отставание в семь пунктов, но у мюнхенцев матч в запасе. Четыре пункта «Бавария» точно может отыграть, это мощная и везучая команда, если говорим о развязках в Бундеслиге.

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112910415
вчера в 18:43
Довбик предельно хорош здесь и сейчас
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:35
Я конечно впечатлен обстоятельным и аргументированным ответом, однако моя ремарка осталась незамеченной. А именно "Что значит Жирона просядет ? В тройке будет по итогам сезона - это просядет? Хотелось бы точный и однозначный ответ. Наконец , я совсем не поклонник Жироны, да и вообще практически не смотрю Примеру, у меня иные интересы. Оцениваю только положение в таблице. не более того. Равно как и Довбика оцениваю только по цифрам результативности, тоже не более того. То-есть являюсь классическим дилетантом в европейском футболе. Но Жирона - это несколько иное с учетом ее владельцев, причем совместно и очень серьезным клубом. Надеюсь на развёрнутый ответ. С учетом полного отсутствия аналитических способностей касательно европейского футбола, в сравнении с титанами аналитиками на этом сайте, он мне просто неинтересен. В отличие от РПЛ
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:33
Павел, пару слов про Сергеева в Самаре.
У Осинькина, Сергеев играл оттянутого форварда или "блуждающего", можно и так сказать. Сергеев не стоял, тупо в штрафной соперника, как его ставит Семак в Зените. Сергеев уводил за собой соперников, перемещаясь от штрафной в глубину поля и обратно, тем самым, курсируя и помогая полузащите осуществлять наступательные действия. И хотя, Сергеев, по своим техническим данным не очень соответствует блуждающему форварду, тем не менее, у Осинькина- этот план работал идеально! Ну и конечно, с учетом того, что ФНЛ, всё-таки не ПЛ...

Что касается Жироны, наши взгляды совпадают не на 100% а на 1000%!!! Более того, игра Жироны, напоминает мне, ДИНАМО, шварца, которым, восхищалась вся Россия, но в итоге- оказался примитивный пшик... Очень много общего по игре. Но есть, один момент: команде шварца помешала зимняя пауза, после чего, тренер растерял осенние сыгранность и физику. В Испании паузы нет, а команда всё время в игровом тонусе. Но в целом- очень много общего, именно по стилю игры.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:38
Меня после десяти лет боления за поздний "Арсенал", который 2-8 влетал МЮ, 1-8 МС вроде и т.п. всегда можно тут найти)

По поводу того, что "Жирона просядет", это просто мой опытный прогноз, основанный на оценке игры этой команды, которая в целом совпадает с оценкой многоуважаемого Виктора. К тому же просто практика подсказывает, что такие команды не сияют долго, в лучшем случае их ждёт откат назад к перестройке, как сейчас произошло с "Брайтоном" и "Ньюкаслом", которые были прекрасны в прошлом году, и на уровне середняков в этом.

"Жирона" тоже принадлежит компании с большим горизонтом планирования, поэтому их, скорее всего, ждёт тот же путь, и это неплохо.

Есть у них и преимущество, связанное с тем, что "Реал" будет играть в ЛЧ, и, как обычно, ставить там максимальные цели (оправданные максимальной прибылью от ЛЧ, а в Ла Лиге первые пару мест не сильно разнятся в призовых), и, особенно с учётом крайнего кадрового голода в защите, и расписания типа

10 февраля "Реал" - "Жирона"
13 февраля "Лейпциг" - "Реал"

я уж не говорю про

3 марта "Валенсия" - "Реал"
5 марта (через день!) "Реал" - "Лейпциг"

"Реал" вынужден будет как-то решать эту проблему путем компромиссов, и может терять очки, конечно, и будет их терять, потому что, хотя в полузащите у Анчи есть варианты, но их вообще нет на воротах или в защите, где только Карва и Рюдигер всё-таки полноценные игроки для ЛЧ, Начо вообще уровень Сегунды, а левофланговые Менди/Фран 50ы, т.к. Менди умеет только защищаться, а Фран только атаковать, а скрестить их и выпустить половинчатый вариант возможности нет).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:10, ред.
Павел, а что если "Жирона не просядет". Где Вас тогда искать ? Не обижайтесь, уважаемый, это шутка, но все таки? Кстати, а что значит "" просядет" ? По итогам в тройке будет - это "просядет". Уточните пожалуйста.
SeregaMilan55555
SeregaMilan55555
вчера в 15:04
Роналду так говорит потому что понимает что голы того же Холланда или Салаха в десять раз как минимум ценятся больше чем его в Саудовской Аравии которой чемпионат и близко не конкурент не то что топ 5 лиг Европы, а и топ 20 наверное даже .
Mi6
Mi6
вчера в 13:32
А где Дубиньо?))
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 13:31
У каждого футболиста за карьеру может быть один хороший сезон, но повторять свои действия на протяжении многих лет – непростая задача. Кейн, Мартинес, Мбаппе, Салах давно доказали что они не игроки одного сезона, а особенные и исключительные.

Вчерашний хет-трик Артёма Довбика за шесть минут впечатляет, но нельзя не отметить тот факт, что Севилья сейчас находится на дне. Команда в этом сезоне побил рекорд по проигранным матчам. Даже новый тренер не справляется с задачей. Так что Жирона на взводе разгромила Севилью — слабую команду. Кстати, 5:1 был в моих мыслях до начала матча.

Мбаппе уже давно знает своих соперников вдоль и поперек. Смотреть на игру этого игрока в Лиге 1 перестало быть интересным зрелищем. Только кажется, что у ПСЖ есть конкурент Ницца, во второй половине сезона ПСЖ разгоняется и снова станет чемпионом. Единственное, что может помешать «ПСЖ» стать чемпионом Лиги 1, — это переход Кейна в «ПСЖ». Человек перешел в Баварию чтобы наконец-то взять трофей в свои руки, и тут же появился Байер со своей борьбой за чемпионство.

А Салаху желаю скорейшего выздоровления.
— Еще половина сезона Мо, давай выздоравливай, а то без тебя Ливерпуль совсем другая команда.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:54, ред.
Не верю я в Довбика за 50 миллионов, повторяю, Сергеев тоже в ФНЛ забил 38 голов. Артём добротный таранный форвард, очень мощный, особенно по меркам хилой в целом Ла Лиги, но он топорный и неуклюжий в целом, там Холандом и не пахнет.

По Артёму кажется, что его звёздный час - именно сейчас (да и "Жирона" неминуемо просядет), и сложно предположить пока что, что он будет играть важную роль, например, в команде АПЛ с его очень ограниченным техническим потенциалом.

И сравнивать его статистику с Джудом нет смысла, во-первых, ещё Анчелотти и ещё когда Джуд забил 13 мячей, а у Родриго тогда было 2 вроде, сказал, что и Вини, и Родриго обгонят Джуда по забитым голам (хотя он не знал, что Вини будет большую часть времени травмирован, конечно, так что вряд ли Вини минимум догонит), и это понятно, потому что Беллингем в первую очередь играет не в нападении, а в отборе и созидании атак.
Гость
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