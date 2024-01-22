Довбик в компании Мбаппе, Салаха и Кейна. Самые полезные нападающие сезона

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вчера, 12:40

Форвард «Жироны» по созданным голам выше Беллингема.

Ла Лига. Артём Довбик («Жирона») – 19 баллов «гол плюс пас»

Вчера в матче «Жироны» и «Севильи» случился один из самых быстрых хет-триков испанского чемпионата. Довбик с 13-й по 19-ю минуты матча сделал больно Серхио Рамосу и другим защитникам гостей из Андалусии. Справился за 6 минут и 32 секунды, но у Суареса из «Альмерии» в этом сезоне было три гола за 5 минут и 25 секунд. Довбик – рослый и крепкий центральный нападающий, идеально вписался в игру «Жироны». За трансфер отдали 7 миллионов евро, инвестиция давно себя окупила. Довбик сравнялся с Беллингемом по голам в сезоне в Ла Лиге – по 14 мячей, но нападающий оказался более щедрым ассистентом, на его счету 5 голевых передач, а у Джуда три результативных паса. Лидер «Атлетико» Гризманн также отстаёт от 26-летнего форварда, у Антуана 11 голов и 3 ассиста. Если в прошлом сезоне в Ла Лиге лучшим снайпером был польский форвард Левандовски с 23 голами за весь чемпионат, то теперь в борьбе его украинский коллега. Довбику помогает напарник по сборной Цыганков, который тоже забил «Севилье», а также лучший ассистент сезона в Примере – молодой бразильский вингер Савио. С такими щедрыми напарниками проще создавать голы, чем Довбик активно занимается. Теперь Артём на прицеле у скаутов грандов, стоимость трансфера может взлететь до 40-50 миллионов евро, ведь физическая мощь сочетается с умением скинуть мяч на коллегу в атаке.

АПЛ . Мохамед Салах («Ливерпуль») – 22 балла по «гол плюс пас»

В Англии на первом месте опытный египетский форвард. Салах вернулся в Ливерпуль после травмы на Кубке африканских наций. Если его сборная пройдёт в плей-офф, а Мохамед восстановится, то вернётся на турнир. А пока будет проходить необходимые процедуры под присмотром врачей «Ливерпуля», ведь это ценнейший игрок лидера АПЛ . Салах в хорошей форме, у него 14 голов и 8 ассистов. Даже Холанд, который тоже отличился 14 раз, сыграв на шесть матчей меньше, отстаёт от египтянина по системе «гол плюс пас». Эрлинг действует как классический форвард, но четыре раза ассистировал напарникам. Если бы не травмы, то опережал египтянина. Также высоко в рейтинге Сон – 17 баллов после 20 туров. Но Хын-Мин на Кубке Азии в составе Южной Кореи. Кроме названых героев сезона, также хочется отметить успех Олли Уоткинса. Нападающий «Астон Виллы» собрал 17 баллов по «гол плюс пас» после 21 матча.

Лига 1. Килиан Мбаппе ( ПСЖ ) – 22 балла по «гол плюс пас»

Неймар летом, а Роналду на днях заявляли, что Лига 1 слабее чемпионата Саудовской Аравии. Аналитики международных компаний, которые собирают данные о состоянии клубов и выставляют им оценки, уже профессионально высмеяли попытку Криштиану представить чемпионат Саудовской Аравии сильным. Нет, эта лига слабее, чем даже чемпионат Северной Америки – МЛС , где играет Лионель Месси. По всем параметрам дивизион из клубов шейхов уступает Лиге 1, кроме зарплаты звёздам, что не помогает на футбольном поле. Впрочем, очевидно, что французская лига не сильнейшая в Европе. Элитная пятёрка едва не распалась, ведь Нидерланды на время обходили Францию в таблице УЕФА . Но сейчас выше Лига 1, где Мбаппе платят 72 миллиона евро за год и могут увеличить оклад. Килиан помогает ПСЖ снова стать первым во Франции, забил 19 мячей, сделал 3 ассиста. «Реал» заключил с ним очередное «джентльменское соглашение», но наперёд знаем, что Мбаппе не держит слово, если шейхи дают намного больше денег.

Серия А. Лаутаро Мартинес («Интер») – 20 баллов по «гол плюс пас»

В отличие от Франции, где старина Обамеянг из «Марселя» вряд ли обгонит Мбаппе по сумме точных ударов и результативных передач, в Италии есть борьба за первенство. Во-первых, ветеран Жиру собрал 10 голов и 7 ассистов, уступает Лаутаро Мартинесу всего на три балла. У аргентинского чемпиона мира 18 голов и 2 результативные передачи. Во-вторых, в самом «Интере» снова появился напарник, который забирает себе моменты, как раньше Ромелу Лукаку – Маркус Тюрам набил 15 баллов по системе «гол плюс пас». В-третьих, разыгрался Душан Влахович. Нападающий ожившего «Ювентуса» радует публику в Турине новыми и новыми голами. Теперь у серба 11 точных ударов и 3 ассиста. На данный момент Лаутаро Мартинес фаворит в борьбе за «Золотую бутсу» Серии А. Победитель прошлого сезона Виктор Осимхен откатился вниз, у нигерийца всего 7 мячей. Также форвард пропускает матчи «Наполи», играя на Кубке африканских наций. Но у Лаутаро серьёзные конкуренты, как минимум Влахович не планирует останавливаться.

Бундеслига. Харри Кейн («Бавария») – 27 баллов по «гол плюс пас»

Кейн в ударе. Вместе с Холандом это главные «девятки» в футболе. Довбик на это звание объективно не претендует, у него просто лучший сезон в карьере на данный момент. Салах, Лаутаро и Мбаппе не классические центральные форварды, у каждого своё амплуа – правый инсайд, «ложная девятка» и левый инсайд. А вот Кейн играет по центру, забил 22 мяча и сделал 5 ассистов в 17 играх Бундеслиги. Главный фаворит в борьбе за «Золотую бутсу» европейского сезона. В Бундеслиге вчера случилась сенсация, середняк «Вердер» обыграл в гостях «Баварию». Но если говорим о задаче Кейна забить 42 мяча в чемпионате Германии – больше, чем сумел Левандовски в лучшем сезоне, то у Харри остаются шансы. Даже против «Вердера» у «Баварии», хотя сыграли плохо, было 22 удара, 7 из которых в створ ворот. Клуб из Мюнхена по-прежнему фаворит в Германии. А если привезут зимой для Кейна ещё одного проверенного ассистента, то будут гнаться за «Байером» до последнего тура. Пока отставание в семь пунктов, но у мюнхенцев матч в запасе. Четыре пункта «Бавария» точно может отыграть, это мощная и везучая команда, если говорим о развязках в Бундеслиге.