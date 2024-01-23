Милнер вышел на чистое 2-е место по числу матчей в АПЛ

Полузащитник «Брайтона» Джеймс Милнер поднялся на чистое второе место по количеству матчей, проведённых в Английской Премьер-Лиге.
Встреча 21-го тура с «Вулверхэмптоном» (0:0) стала для него 633-й в турнире. По этому показателю он опередил Райана Гиггза (632). Рекордсменом является Гарет Бэрри, на счету которого 653 поединка.
38-летний хавбек дебютировал в АПЛ в ноябре 2002 года, выйдя на замену в составе «Лидс Юнайтед» в поединке с «Вест Хэмом», став на тот момент вторым самым молодым футболистом, сыгравшим в турнире.
Респект и дальнейших успехов!! Желаю чтобы стал рекордсменом опередив Бэрри!
Респект и дальнейших успехов!! Желаю чтобы стал рекордсменом опередив Бэрри!
Здоровья и чтобы рекорд побил
Здоровья и чтобы рекорд побил