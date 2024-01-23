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Милнер вышел на чистое 2-е место по числу матчей в АПЛ

вчера, 09:21
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

Полузащитник «Брайтона» Джеймс Милнер поднялся на чистое второе место по количеству матчей, проведённых в Английской Премьер-Лиге.

Встреча 21-го тура с «Вулверхэмптоном» (0:0) стала для него 633-й в турнире. По этому показателю он опередил Райана Гиггза (632). Рекордсменом является Гарет Бэрри, на счету которого 653 поединка.

38-летний хавбек дебютировал в АПЛ в ноябре 2002 года, выйдя на замену в составе «Лидс Юнайтед» в поединке с «Вест Хэмом», став на тот момент вторым самым молодым футболистом, сыгравшим в турнире.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:51
Железный дровосек!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:00
спасибо огромное Джеймсу за все матчи в составе Ливерпуля, не раз выручал играя не на своей позиции вместо травмированных!
Респект и дальнейших успехов!! Желаю чтобы стал рекордсменом опередив Бэрри!
ОПС
ОПС
вчера в 12:07
А почему бы ради установления рекорда не продлить с ним контракт хотя бы на полгода, год.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 11:08
Работяга с большой буквы!
112910415
112910415
вчера в 10:40
роскошный путь и надежда побить рекорд !
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 10:11
До конца этого сезона доиграть и первый круг следующего сезона и рекорд побит.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 09:57
Джеймс Милнер красавец, еще будет играть.
Rheinfall
Rheinfall
вчера в 09:50
Милнер боец и работяга , если здоровье не подведет то и Гарет Берри останется позади Джеймса.
ryz5d4az89mw
ryz5d4az89mw
вчера в 09:43
Милнер так и рекорд побьёт
kazakoff
kazakoff
вчера в 09:39
Работяга Джеймс
Здоровья и чтобы рекорд побил
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