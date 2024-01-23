Милнер вышел на чистое 2-е место по числу матчей в АПЛ

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вчера, 09:21

Полузащитник «Брайтона» поднялся на чистое второе место по количеству матчей, проведённых в Английской Премьер-Лиге.

Встреча 21-го тура с «Вулверхэмптоном» (0:0) стала для него 633-й в турнире. По этому показателю он опередил Райана Гиггза (632). Рекордсменом является Гарет Бэрри, на счету которого 653 поединка.