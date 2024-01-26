«Серкль Брюгге» – «Стандард»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Лиги Жюпиле чемпионата Бельгии «Серкль Брюгге» – «Стандард», который состоится 26 января 2024 года

«Серкль Брюгге»

Команда из Брюгге в турнирной таблице Лиги Жюпиле занимает седьмое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «зелёно-чёрных» за последнее время. В рамках товарищеских матчей «Серкль Брюгге» встретился на футбольном поле с дублем «Ниццы» и «Монако». Со счётом 3:0 «зелёно-чёрные» выиграли у «орлов». С минимальным счётом «Серкль Брюгге» одержал победу над «монегасками».

На прошлых выходных «зелёно-чёрные» в гостях разошлись миром с «Генком» (1:1).

«Стандард»

«Красные» из Льежа в турнирной таблице чемпионата Бельгии находятся на десятой строчке. Ознакомимся с результатами недавних матчей «Стандарда», чтобы оценить шансы команды в будущей игре с клубом «Серкль Брюгге». В рамках товарищеской встречи «красные» раскатали ничью с дортмундской «Боруссией» (3:3). С разницей в один мяч «Стандард» взял верх над швейцарской командой «Люцерна» (2:1).

20 января «красные» дома уступили «Кортрейку» в матче 21-го тура Лиги Жюпиле.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Серкль Брюгге» – 1.55

Ничья – 4.30

Победит «Стандард» – 5.80

Победит «Серкль Брюгге» с форой -1.5 гола за игру – 2.41

Тотал голов больше 2.5 – 1.68

Тотал голов меньше 2.5 – 2.15

Статистика

Три победы одержали «зелёно-чёрные» в пяти последних матчах

За аналогичный период «Стандард» выиграл в одной встрече

Четыре очных матча команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет.

Прогноз

С коэффициентом 1.55 компания Pinnacle ставку предлагает сделать в предстоящем футбольном поединке на победу команды «Серкль Брюгге». Не без труда, но «зелёно-чёрные» на своём поле одолеют «красных» из Льежа.