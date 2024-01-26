«Серкль Брюгге» – «Стандард»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Лиги Жюпиле чемпионата Бельгии «Серкль Брюгге» – «Стандард», который состоится 26 января 2024 года
«Серкль Брюгге»
Команда из Брюгге в турнирной таблице Лиги Жюпиле занимает седьмое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «зелёно-чёрных» за последнее время. В рамках товарищеских матчей «Серкль Брюгге» встретился на футбольном поле с дублем «Ниццы» и «Монако». Со счётом 3:0 «зелёно-чёрные» выиграли у «орлов». С минимальным счётом «Серкль Брюгге» одержал победу над «монегасками».
На прошлых выходных «зелёно-чёрные» в гостях разошлись миром с «Генком» (1:1).
«Стандард»
«Красные» из Льежа в турнирной таблице чемпионата Бельгии находятся на десятой строчке. Ознакомимся с результатами недавних матчей «Стандарда», чтобы оценить шансы команды в будущей игре с клубом «Серкль Брюгге». В рамках товарищеской встречи «красные» раскатали ничью с дортмундской «Боруссией» (3:3). С разницей в один мяч «Стандард» взял верх над швейцарской командой «Люцерна» (2:1).
20 января «красные» дома уступили «Кортрейку» в матче 21-го тура Лиги Жюпиле.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Серкль Брюгге» – 1.55
- Ничья – 4.30
- Победит «Стандард» – 5.80
- Победит «Серкль Брюгге» с форой -1.5 гола за игру – 2.41
- Тотал голов больше 2.5 – 1.68
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.15
Статистика
- Три победы одержали «зелёно-чёрные» в пяти последних матчах
- За аналогичный период «Стандард» выиграл в одной встрече
- Четыре очных матча команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет.
Прогноз
С коэффициентом 1.55 компания Pinnacle ставку предлагает сделать в предстоящем футбольном поединке на победу команды «Серкль Брюгге». Не без труда, но «зелёно-чёрные» на своём поле одолеют «красных» из Льежа.