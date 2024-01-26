«Ганновер» – «Нюрнберг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 19-го тура Второй Бундеслиги чемпионата Германии «Ганновер» – «Нюрнберг», который состоится 26 января 2024 года

«Ганновер»

После восемнадцати туров «красные» в турнирной таблице чемпионата Германии находятся на девятой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Ганновера», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Нюрнбергом». В трёх крайних матчах «96-е» не уступают своим соперникам. В сухую, забив четыре гола в ворота оппонента, «красные» выиграли у Цюриха в товарищеской встрече. С разницей в один мяч «Ганновер» взял верх над командой «Хольштайн Киль» (3:2).

На прошлых выходных со счётом 2:2 «96-е» раскатали ничью с «Эльфсбергом» в матче 18-го тура Второй Бундеслиги.

«Нюрнберг»

Седьмую строчку турнирной таблицы чемпионата занимает на сегодняшний день «клуб». Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «Нюрнберга» за последнее время. Пропустив три гола, в сухую «красно-чёрные» дома проиграли бельгийскому «Брюгге» в товарищеской встрече. С разницей в пару мячей «Карлсруэ» выиграл у «Нюрнберга» также в товарищеском матче (3:1).

20 января со счётом 3:0 «клуб» взял верх над «Ганзой» в матче 18-го тура Второй Бундеслиги.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ганновер» – 1.85

Ничья – 3.80

Победит «Нюрнберг» – 4.00

Победит «Ганновер» с форой -1.5 гола за игру – 3.05

Тотал голов больше 2.5 – 1.72

Тотал голов меньше 2.5 – 2.09

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом: обе забьют – нет

Три победы одержали «красные» в пяти крайних встречах

За аналогичный период «Нюрнберг» обыграл своих оппонентов в двух матчах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает сделать ставку в предстоящем матче с коэффициентом 3.80 на ничью. На футбольном поле встретятся две примерно равные по силе команды и вполне возможно, что победителя в будущей встрече мы не увидим.