«Лестер» – «Бирмингем»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка Англии «Лестер» – «Бирмингем», который состоится 27 января 2024 года

«Лестер»

«Лисы» на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпион Лиги находятся на первой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Лестера», чтобы оценить шансы команды в предстоящем матче с «синими» из Бирмингема. В 1/32 Кубка Англии «лисы» с разницей в один гол выиграли на выезде у «Миллуола» (3:2). В позапрошлом туре Чемпионшипа «Лестер» потерпел поражение от «Ковентри Сити» (1:3).

22 января на своём поле ничью раскатали «лисы» с командой «Ипсвич Таун» (1:1).

«Бирмингем»

«Синие» на текущий момент в турнирной таблице чемпионата занимают двадцатое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков команды за последнее время. На своём поле со счётом 2:2 вничью сыграл «Бирмингем» с «лебедями» из Суонси в 27-ом туре Чемпион Лиги. В 1/32 Кубка Англии «синие» взяли верх над «Халлом» с разницей в один мяч (2:1).

На прошлых выходных со счётом 2:1 «Бирмингем» выиграл в гостях у команды «Сток Сити».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лестер» – 1.44

Ничья – 4.90

Победит «Бирмингем» – 6.60

Победит «Лестер» с форой -1.5 гола за игру – 2.13

Тотал голов больше 2.5 – 1.57

Тотал голов меньше 2.5 – 2.36

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Из пяти последних матчей в трёх «лисы» обыграли своих оппонентов

За такой же период «Бирмингем» выиграл в двух футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.44 на победу «Лестера». В этом сезоне на своём поле «лисы» обычно радуют победами своих поклонников.