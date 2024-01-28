«Дженоа» – «Лечче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Серии A чемпионата Италии «Дженоа» – «Лечче», который состоится 28 января 2024 года

«Дженоа»

«Грифоны» на данный момент в турнирной таблице Серии A находятся на одиннадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Дженоа», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «волками» из Лечче. Со счётом 1:1 вничью сыграли «красно-синие» в гостях с «Болоньей» в рамках матча 19-го тура чемпионата Италии. Нулевую ничью раскатали «грифоны» с «быками» из Турина в игре следующего тура.

На прошлых выходных со счётом 2:1 на выезде «Дженоа» выиграла у «морских коньков» из Салерно.

«Лечче»

«Салентийцы» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Италии занимают четырнадцатое место. Предлагаем ознакомиться с результатами нескольких футбольных поединков с участием «Лечче» за последнее время. На своём поле со счётом 1:1 вничью сыграли «волки» с командой «Кальяри» в 19-ом туре Серии A (1:1). С минимальным счётом в гостях «салентийцы» проиграли «Лацио» в игре следующего тура.

21 января со счётом 3:0 «Ювентус» выиграл на выезде у «Лечче».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дженоа» – 2.13

Ничья – 3.10

Победит «Лечче» – 4.00

Победит «Дженоа» с форой -1.5 гола за игру – 4.10

Тотал голов больше 1.5 – 1.54

Тотал голов меньше 1.5 – 2.43

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

В двух матчах из десяти крайних «грифоны» обыграли своих соперников

За аналогичный период «салентийцы» одержали одну победу.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает ставку сделать с коэффициентом 2.13 на победу «Дженоа». Не без труда, но «грифоны» смогут взять верх над «волками».