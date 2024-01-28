«Эштрела» – «Бенфика»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 19-го тура Примейра-лиги чемпионата Португалии «Эштрела» – «Бенфика», который состоится 29 января 2024 года

«Эштрела»

«Трёхцветные» на данный момент в турнирной таблице Примейра-лиги находятся на четырнадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Эштрелы», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Бенфикой». Ничейным исходом завершилась домашняя игра 16-го тура чемпионата с «Визелой» (1:1). С таким же счётом на выезде «трёхцветные» сыграли вничью с «Жил Висенте» (1:1).

На прошлых выходных в сухую, пропустив три гола, «Звезда» проиграла «Витории» из Гимарайнша.

«Бенфика»

«Славные» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Португалии занимают второе место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «орлов» за последнее время. С разницей в три гола дома «красные» одержали уверенную победу над командой «Риу Аве» (4:1). В сухую, забив пару мячей в ворота соперника, «Бенфика» выиграла у «Боавишты» в матче 18-го тура чемпионата.

24 января в полуфинальном матче Кубка португальской лиги после серии пенальти «славные» уступили «Эшторилу» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эштрела» – 11.00

Ничья – 5.80

Победит «Бенфика» – 1.27

Победит «Бенфика» с форой -1.5 гола за игру – 1.77

Тотал голов больше 2.5 – 1.56

Тотал голов меньше 2.5 – 2.38

Статистика

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

В двух матчах из пяти крайних «Эштрела» проиграла своим соперникам

За аналогичный период «Бенфика» уступила в одной встрече.

Прогноз

Компания Pinnacle с коэффициентом 1.77 в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу команды «Бенфика» с форой -1.5 гола за игру. Даже в гостях «Бенфика» обыграет «Эштрелу» с большим счётом. После поражения в Кубке португальской лиги «орлы» по-спортивному злые.