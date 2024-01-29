Принёс трофей и обошёл Вьери по голам. «Эль Торо» – главный футболист Серии А

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вчера, 11:02

Успехи «Интера» завязаны на капитане.

У Лаутаро 19 голов в 19 турах Серии А

Мартинес в 26 лет вышел на пик формы. Забил победный мяч в ворота «Наполи» в финале Суперкубка Италии. А теперь принес «Интеру» три очка против «Фиорентины». Соперник воюет с «Лацио» и «Аталантой» за путевку в Лигу чемпионов. Миланцы едва не потеряли очки, когда «фиалки» заработали пенальти. Но ветеран Зоммер тоже один из героев сезона. Швейцарский голкипер «нерадзурри» заработал пенальти, но исправил собственную ошибку.

А вот Лаутаро бьет без промаха. У Мартинеса 19 голов в 19 турах чемпионата. Капитан «Интера» получает высоченные оценки. Сеньор Мартинес даже в периоды, когда не может удержаться от вкусной итальянской еды, сохраняет резкость. Благодаря достойной результативности – в четырех из пяти последних сезонов забивал от 20 мячей во всех турнирах, а в пятом не хватило одного гола, Лаутаро двигается вверх в иерархии снайперов «Интера». Теперь он обогнал Кристиана Вьери.

Здоровяк Бобо, который обожал менять любовниц и клубы, в том числе ночные, был классическим центральным нападающим. У Лаутаро похожая позиция – один из двух форвардов «Интера», но другой подход к делу. Мартинес, невзирая на низкий рост, время от времени забивает головой, а Вьери это делал чаще. Для силовой борьбы у тренера Симоне Индзаги есть Джеко и Тюрам, а раньше был Лукаку. А вот Лаутаро это вихрь, «Эль Торо» – «Бык», как его величают.

Не отличается габаритами, но опасный для защитников нападающий, ведь не боится персонального давления. Серия А учит форвардов быть умнее, об этом много рассказывал Лукаку. Лаутаро поумнел, чемпион мира может считать себя одним из пяти сильнейших нападающих мира прямо сейчас. И одним из лучших футболистов, так как оправился после личной неудачи в Катаре. На ЧМ -2022 в Лаутаро вселился футбольный дух Игуаина, Мартинес промахивался с хороших позиций.

Тренеру Скалони пришлось использовать молодого Альвареса, чтобы помог Месси взять кубок. Но исторический трофей, который Лаутаро отпраздновал с семьей – женой Агустиной и дочкой Ниной, сгладил углы. А в прошлом году, через девять месяцев после чемпионата мира, у Мартинеса родился сын Тео.

У Мартинеса есть идеальное оружие

В футболе непросто найти человека с лучшим ударом в касание, чем у Лаутаро. Не спорим, что Левандовски, Ибрагимович и Роналду в плане выстрелов по воротам выделялись. Но даже у хитрого Луиса Суареса нет такого спектра по ударам в касание. Лаутаро может пробить внешней стороной стопы, если ему неудобно подстраиваться под удар нерабочей левой ногой. В другом эпизоде в падении, уже потеряв равновесие, забьет мяч в ворота левой ногой.

Иногда после прострелов с флангов Мартинес режет мяч стопой и переправляет в сетку мягко. В других моментах Лаутаро ставит на силу. В его арсенале весь спектр ударов. Впечатляет, потому что даже у легенд есть любимые приемы. Лаутаро часто выбирает небанальные решения. Может пробить прямо по центру ворот, увидев, что вратарь собрался падать в одну из сторон. Технически Мартинес на уровне с величайшими нападающими своей эпохи.

Когда считаем голы в национальных европейских лигах в новом сезоне, то выше только два человека – Кейн из «Баварии» и Павлидис из АЗ . Но у грека из чемпионата Нидерландов лишь на один гол больше, а Лаутаро играет в Серии А, где не разучились обороняться. Но Мартинес счастлив и поэтому готов разочаровать чужую оборону. «Интер» ведет борьбу за Скудетто. Для тренера Индзаги трофей может стать первым, а Лаутаро побеждал с Конте.

Соперник остался один – обновленный «Ювентус», но голы Мартинеса по-прежнему важны. Капитан команды благодарен Тюраму – у Маркуса 10 голевых передач, Мхитаряну – у армянского ветерана 7 результативных пасов, и Димарко – у латераля 5 ассистов. Но «Интер» будет совершенно другим, если потеряет Мартинеса, поскольку наличие сильных игроков в разных линиях надо дополнить финальным аккордом. В миланском случае с гитарой Лаутаро.

Впереди трудный выбор нового клуба

Остаться на много лет в «Интере» и укрепиться в рейтинге легенд? Или решение остаться в Италии сделает Лаутаро новым Кейном? Конечно, «нерадзурри» выигрывают больше трофеев, чем «Тоттенхэм». Но поражение в финале Лиги чемпионов их роднит. Как и статус лучшего снайпера сильной лиги без шага вперед в карьере. Мартинес счастлив в Италии, а выбор ему поможет сделать жена. Старшая на несколько лет супруга похожа на девушку, которая может добавить перца в размеренный быт.

Например, был скандал, когда Агустина уволила 27-летнюю няню, узнав о её смертельной болезни. Миллионерша должна была поступить иначе, так нормальные люди не делают. Семья няни, которая в итоге быстро умерла, подала в суд из-за неправомерного увольнения и выиграла серьезную денежную компенсацию. Будет Агустине и Лаутаро урок – стоило тихо поддержать няню в её борьбе за жизнь, сохранив себе хорошую репутацию умных миллионеров. Но понятно, что это скорее грех супруги.

У Мартинеса полная концентрация на футболе, а вот его агент думает о новом контракте нападающего. «Интеру» придется раскошелиться, соглашение капитана ещё на два года, но подпись на документах нужна как можно быстрее. У миланского клуба огромные финансовые проблемы. Управляет делами председатель правления Джузеппе Маротта, но опытный менеджер не может решить проблемы коммунистической партии Китая. У президента «Интера» Стивена Чжана неприятности в бизнесе.

Китайцу грозит тюрьма из-за долга в размере 300 миллионов евро. Причем судятся с предпринимателем в Италии, США и Гонконге. «Интер» фиксировал огромные убытки за финансовый год, около 140 млн евро. Поэтому в идеальном мире клуб достается мудрому миллиардеру, который решит вопрос с долгами, а в реальном Мартинес хочет остаться, но его продажа может оказаться одной из опций. Сначала попробуют раздать других ценных игроков, но если Чжана посадят – быть беде.

А пока в «Интере» наслаждаются игрой капитана. Аргентинец спасает на поле, причем почти не пропускает игр. В конце декабря прервалась серия из 89 матчей без отдыха, также футболист может спасти в финансовом плане. Лаутаро это Гризманн из «Интера» – шикарный футболист, который находится в тени звездных напарников по сборной и других героев футбольного года. Оба чемпионы мира, оба создают магию на поле.