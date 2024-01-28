Футболисты ЦСКА и «Ростова» в плей-офф Кубка Азии. А легендарный Купер довёл сирийцев до слёз

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вчера, 13:31

Сегодня стартуют матчи на выбывание.

Китай и Индия грустят после неудач

Китайцы отказались от проведения Кубка Азии в прошлом году из-за масштабных последствий пандемии. Катар забрал себе турнир, его перенесли на год, как и Кубок Африканских Наций. На южном континенте разгорается плей-офф – в первый день матчей на выбывание Нигерия выбила Камерун, вингер «Динамо» Нгамалё отправляется в расположение московского клуба. На Кубке Азии тоже есть представители РПЛ в плей-офф, но сначала надо рассказать о судьбе неудачников группового этапа.

Сборная Индии, невзирая на серьезный рост интереса к футболу в стране, невероятно слабая. Не используют тактику скаутинга талантов с индийскими корнями и не наладили отправку мальчишек в европейские футбольные школы, обречены на страдания. Индийские фанаты эмоциональные, что видно по реакции на матчи по крикету. В футболе их возмущению не было предела – проиграли три матча австралийцам, узбекам и сирийцам. Особенно бурно отреагировали на поединок против команды Эктора Купера.

Аргентинский наставник, известный двумя выходами в финалы Лиги чемпионов с «Валенсией», подарил многострадальному сирийскому народу минутку спортивной радости. После победы над Индией со счетом 1:0 на интервью после матча журналист и переводчик тренера расплакались от счастья. Купер забавно ушел из кадра, оставив обнимающихся и плачущих сирийцев. Сборная Сирии набрала 4 очка. И хотя уступили фаворитам группы, прошли в плей-офф как одна из лучших команд, занявших третьи места.

А вот последнее место в таком рейтинге за Китаем. Ещё одни гиганты по человеческим ресурсам оказались в группе с Катаром, Таджикистаном и Ливаном. У команды сербского тренера Янковича 0 побед, 2 мировые и решающее поражение от катарцев. Даже имея деньги и ресурсы, в Китае не развили футбольную культуру высокого класса, хотя в других видах спорта есть успехи. Индия тоже сильно отстает, ведь по злой иронии судьбы британцы не привезли с собой в далекую страну вековую любовь к футболу.

Файзуллаев и Мохеби в плей-офф

На турнире есть представители РПЛ . Кроме открытия первой части сезона – вингера ЦСКА Файзуллаева, и нападающего «Ростова» Мохеби, также есть защитник «Рубина» и сборной Узбекистана Ашурматов. Ещё в заявке сборной Сирии есть 18-летний голкипер из школы ЦСКА Максим Сарраф, но юный вратарь не выходит на поле. Забавно, что все три сборные с футболистами клубов РПЛ попали в одну часть сетки. Причем Иран и Сирия сыграют друг с другом в первом матче на выбывание.

Фаворитом будет команда Азмуна и Мохеби. Они в запасе ждут своей очереди выйти на поле. Но Кубки Азии и Африки не всегда дарят самые предсказуемые сюжеты. Сирийцы уже молодцы, что вышли в плей-офф, а Ирану не повезло с сеткой. Дальше по курсу победитель пары Японии и Бахрейна. А вот Ашурматов и Файзуллаев сыграют против Таиланда. Если не подведут, то встретят в четвертьфинале победителя пары Катара и Палестины. Хозяева турнира – действующие победители Кубка Азии.

Персонально из РПЛ успешнее всех выступает Файзуллаев. Аббосбек попал в символическую сборную второго тура группового этапа Кубка Азии. Вингера ЦСКА берегут, но ждут его подвигов в плей-офф. Аббосбек пока забил в ворота Индии, менял позиции в атаке и должен показать себя против Таиланда. Узбекистан – приличная команда, не позволили Австралии себя обыграть, подписали мир 1:1. Если справятся с тайцами, то будет шанс стать сенсацией турнира.

Кубо и Сон остаются фаворитами

До начала соревнований в Катаре было понятно, кто заслужил финал по сумме старых выступлений. Главной сборной Азии стала Япония. Но статус однозначного лидера рейтинга может им навредить в отдельно взятом матче. Так случилось против Ирака. Невзирая на 73 % владения мячом, японцы нанесли всего два удара в створ. У соперника было три выстрела и два гола, Ирак выиграл 2:1. Одна из сенсаций группового этапа не изменила общий ход турнира, но Япония заняла всего второе место в квартете.

Команда с Кубо не сможет встретиться с Австралией или Южной Кореей до финала в Лусаиле. Так даже проще? Но важно серьезно отнестись к соперникам. Иран высоко в рейтинге ФИФА . Также не стоит недооценивать Катар, японцы проиграли им прошлый финал Кубка Азии, и сборную Узбекистана. Но если японцы с запасным нападающим «Фейеноорда» Уэдой, радующим голами, доберутся до финала, то не станет сенсацией успех сборной с игроками из АПЛ , Бундеслиги и Ла Лиги.

Япония – главный фаворит, многие в Азии считают, что осталось выбрать лишь второго участника решающего матча. Лидирует в рейтинге Южная Корея, за которую забивают хавбек ПСЖ Ли Канджин, нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин и полузащитник «Штутгарта» Чжон Ву-Ен. Классные игроки, а в обороне Ким из «Баварии». Но у Южной Кореи есть проблема из двух слов – Юрген Клинсманн. Немецкий тренер улыбался, когда сборная Малайзии сравняла счет на 15-й добавленной минуте.