Тотальное обновление. Головные боли «Ливерпуля»

Возможно, владельцам стоит продать клуб.
То, чего болельщики «Ливерпуля» больше всего боялись, случилось. Юрген Клопп уйдет с поста главного тренера после окончания сезона. Спустя восемь с половиной лет работы. За это время он вернул «Ливерпулю» величие и стал самым успешным тренером для этой команды в ее современной истории. Уход Клоппа создаст цепную реакцию, и перед боссами клуба встают очень серьезные вопросы. Какие именно? Давайте попробуем систематизировать.
Новый тренер
Это ключевой вопрос, от решения которого зависит, насколько плавной будет смена власти в команде. Выбрать правильного кандидата на смену такой фигуре, как Клопп, будет невероятно сложно. СМИ и букмекеры уже ухватились за персону Хаби Алонсо, который поражает своей работой в «Байере». Это не удивительно. Испанец не только проделывает классную работу в Леверкузене, но еще и для «Ливерпуля» не последний человек. Он долгое время был его важной частью, выигрывал Лигу чемпионов в 2005 году с «красными».
То же самое можно сказать и о Стивене Джеррарде, который для «Ливерпуля» даже более знаковая фигура. Однако его тренерский опыт уже не такой безоблачный, как у Алонсо. После многообещающего начала карьеры в «Рейнджерс» он провалился в «Астон Вилле», а сейчас в Саудовской Аравии тренирует «Аль-Иттифак».
Кому-то покажется, что остановить выбор на Алонсо будет правильно. Его «Байер» играет в привлекательный атакующий футбол, в чем-то похожий на игру «красных» при Клоппе. Но футбол не так прост, и очевидные решения тут могут быть ошибочными. Все же испанец провел у руля команды менее двух полных сезонов. Возможно, он сам или «Ливерпуль» не будут готовы к такому назначению.
Какое бы решение не было принято, у него будут и положительные, и отрицательные стороны. Называют имя Грэма Поттера, который блистал в «Брайтоне», но провалился в «Челси», Юлиана Нагельсманна, который некогда считался многообещающим талантом тренерского цеха, Роберто Де Дзерби, который сейчас поражает Премьер-Лигу работой в «Брайтоне». Фигурируют даже такие опытные специалисты, как Жозе Моуриньо, Хулен Лопетеги и Антонио Конте. О плюсах и минусах их назначения лишний раз говорить не приходится.
Будущее Салаха
Прошлым летом «Ливерпуль» решительно отклонил предложение «Аль-Иттихада» по Мохамеду Салаху в размере 150 миллионов фунтов. Но если клуб из Саудовской Аравии вернется с этим предложением следующим летом, ответ может быть иным. В июне Салаху исполнится 32 года, до конца контракта с «Ливерпулем» останется 12 месяцев.
Его игра в этом сезоне показывает, что он остается ключевой фигурой и звездой «красных». Но клуб должен разумно подходить к тому, как оценивать перспективы футболиста, его возраст и выгоду, которую он еще может дать. С точки зрения бизнеса продажа Салаха за хорошую сумму ближайшим летом выглядит привлекательно. Это дало бы средства на усиление состава под нового тренера, а также позволило бы избежать риска потери Мохамеда через год за бесценок. Альтернативное решение – предложить новый контракт Салаху, надеясь, что до 35 лет он не растеряет в своей значимости и мощи. При новом тренере.
Уход Клоппа и Салаха в одно время приведет, по сути, к полному обновлению «Ливерпуля», к необходимости выстраивать что-то совершенно новое. Это большой риск, в таком будущем крайне много неопределенности. И это еще одна головная боль боссов «Ливерпуля».
Новый спортивный директор
На фоне объявления о предстоящем уходе Клоппа как-то мимо ушей прошла у многих новость о том, что и спортивный директор «Ливерпуля» Йорг Шмадтке также покинет свой пост, причем уже через неделю. Таким образом, клуб оказывается перед перспективой поиска нового тренера без спортивного директора, хотя в «Ливерпуле» именно этот человек отвечал за поиск наставника.
Фигура самого Шмадтке не успела стать для «Ливерпуля» очень значимой. Он пришел только прошлым летом и стал третьим спортивным директором за последние два года после ухода Майкла Эдвардса и его преемника Джулиана Уорда. Именно Эдвардс сыграл ключевую роль в принятии решения о найме Клоппа в 2015 году.
Пока все взоры обращены к генеральному директору Билли Хогану, который заверил, что поиск главного тренера уже начат. Но все же это не совсем те задачи, к которым привык гендиректор, и не совсем его компетенция. Поэтому «Ливерпуль» и в этой области оказался в подвешенном состоянии. Займется ли Хоган сам поиском тренера или в первую очередь назначит нового спортивного директора, которому это поручат? Еще один вопрос о будущем «Ливерпуля».
Прецедент «Манчестер Юнайтед»
Прошло 11 лет с тех пор, как Алекс Фергюсон покинул пост главного тренера МЮ. И клуб до сих пор пытается преодолеть потрясения, связанные с этим. Клопп провел в «Ливерпуле» гораздо меньше времени, чем Фергюсон – в МЮ, однако он сыграл фундаментальную роль в становлении современной команды. Его уход для «Ливерпуля» может иметь такой же эффект, как уход Фергюсона.
Если заглянуть глубже, то вместе с Фергюсоном ушли и сотрудники его тренерского штаба. А Дэвид Мойес привел свою команду. МЮ угодил в штопор. Вместе с Клоппом из «Ливерпуля» уйдут и его ближайшие соратники: Пеп Лейндерс, Петер Кравиц и Витор Матос. Так что у «красных» сменится не только главный, но и другие тренеры. Конечно, некоторые клубы умеют подобные перемены переживать без потрясений. Тот же «Реал» в последние годы делал это неплохо. Но Клопп так долго затачивал систему «Ливерпуля» под себя, что игрокам будет сложно просто привыкнуть к требованиям и манере работы других тренеров.
«Ливерпуль» должен учитывать ошибки «Манчестер Юнайтед» и ответственно подойти к вопросу преемственности. Чтобы потом спустя десять с лишним лет не сожалеть об уходе Клоппа и не пытаться справиться с пережитым потрясением.
Время для продажи
Но, может, владельцам «Ливерпуля» Fenway Sports Group (FSG) избавиться от всех головных болей? В сентябре FSG продала миноритарную долю американской инвестиционной компании Dynasty Equity и положила конец слухам о том, что планирует продать клуб целиком. В 2010 году, напомним, FSG приобрела «Ливерпуль» всего за 300 миллионов фунтов. Сейчас – лучший момент для продажи, потому что выручить можно в разы большую сумму, оценка «Ливерпуля» сейчас в десять раз больше. И не факт, что она вырастет после всех этих перемен и связанных с ними проблем с результатами.
Уход Клоппа – это конец эпохи, причем невероятно успешной. «Ливерпуль» стоит на пороге больших перемен. Чтобы пройти их с минимальными потерями в результатах и стоимости клуба, FSG придется серьезно потратиться и принять много важных и верных управленческих решений. Потребуются большие инвестиции в состав. Может быть, для FSG пришло время избавиться от актива прямо сейчас, когда он практически на пике стоимости.
Если придёт тактически подкованный тренер как например Бенитес, ему придётся расширять кругозор игроков тактически, а не играть в одном режиме как было при Клоппе, а на это уйдёт время. Возможно мысль Бенитеса не все игроки сразу усвоят.
В этом есть свои плюсы и минусы. Команда Клоппа играет ярко, но тактически уязвима (два финала с Реалом), как и команды Гвардиолы (МС не мог преодолеть стадию 1/4 ЛЧ) которые стилистически привязаны к контролю мяча. Тактически им не хватает гибкости, а за 5 минут игроков не обучить тактически. Команды Бенитеса иногда играют ярко, но больше акцентированы на результат (Ливерпуль, Валенсия) и могут сыграть по разному.
Если придёт тактически подкованный тренер как например Бенитес, ему придётся расширять кругозор игроков тактически, а не играть в одном режиме как было при Клоппе, а на это уйдёт время. Возможно мысль Бенитеса не все игроки сразу усвоят.
В этом есть свои плюсы и минусы. Команда Клоппа играет ярко, но тактически уязвима (два финала с Реалом), как и команды Гвардиолы (МС не мог преодолеть стадию 1/4 ЛЧ) которые стилистически привязаны к контролю мяча. Тактически им не хватает гибкости, а за 5 минут игроков не обучить тактически. Команды Бенитеса иногда играют ярко, но больше акцентированы на результат (Ливерпуль, Валенсия) и могут сыграть по разному.