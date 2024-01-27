Тотальное обновление. Головные боли «Ливерпуля»

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сегодня, 21:37

Возможно, владельцам стоит продать клуб.

То, чего болельщики «Ливерпуля» больше всего боялись, случилось. Юрген Клопп уйдет с поста главного тренера после окончания сезона. Спустя восемь с половиной лет работы. За это время он вернул «Ливерпулю» величие и стал самым успешным тренером для этой команды в ее современной истории. Уход Клоппа создаст цепную реакцию, и перед боссами клуба встают очень серьезные вопросы. Какие именно? Давайте попробуем систематизировать.

Новый тренер

Это ключевой вопрос, от решения которого зависит, насколько плавной будет смена власти в команде. Выбрать правильного кандидата на смену такой фигуре, как Клопп, будет невероятно сложно. СМИ и букмекеры уже ухватились за персону Хаби Алонсо, который поражает своей работой в «Байере». Это не удивительно. Испанец не только проделывает классную работу в Леверкузене, но еще и для «Ливерпуля» не последний человек. Он долгое время был его важной частью, выигрывал Лигу чемпионов в 2005 году с «красными».

То же самое можно сказать и о Стивене Джеррарде, который для «Ливерпуля» даже более знаковая фигура. Однако его тренерский опыт уже не такой безоблачный, как у Алонсо. После многообещающего начала карьеры в «Рейнджерс» он провалился в «Астон Вилле», а сейчас в Саудовской Аравии тренирует «Аль-Иттифак».

Кому-то покажется, что остановить выбор на Алонсо будет правильно. Его «Байер» играет в привлекательный атакующий футбол, в чем-то похожий на игру «красных» при Клоппе. Но футбол не так прост, и очевидные решения тут могут быть ошибочными. Все же испанец провел у руля команды менее двух полных сезонов. Возможно, он сам или «Ливерпуль» не будут готовы к такому назначению.

Какое бы решение не было принято, у него будут и положительные, и отрицательные стороны. Называют имя Грэма Поттера, который блистал в «Брайтоне», но провалился в «Челси», Юлиана Нагельсманна, который некогда считался многообещающим талантом тренерского цеха, Роберто Де Дзерби, который сейчас поражает Премьер-Лигу работой в «Брайтоне». Фигурируют даже такие опытные специалисты, как Жозе Моуриньо, Хулен Лопетеги и Антонио Конте. О плюсах и минусах их назначения лишний раз говорить не приходится.

Будущее Салаха

Прошлым летом «Ливерпуль» решительно отклонил предложение «Аль-Иттихада» по Мохамеду Салаху в размере 150 миллионов фунтов. Но если клуб из Саудовской Аравии вернется с этим предложением следующим летом, ответ может быть иным. В июне Салаху исполнится 32 года, до конца контракта с «Ливерпулем» останется 12 месяцев.

Его игра в этом сезоне показывает, что он остается ключевой фигурой и звездой «красных». Но клуб должен разумно подходить к тому, как оценивать перспективы футболиста, его возраст и выгоду, которую он еще может дать. С точки зрения бизнеса продажа Салаха за хорошую сумму ближайшим летом выглядит привлекательно. Это дало бы средства на усиление состава под нового тренера, а также позволило бы избежать риска потери Мохамеда через год за бесценок. Альтернативное решение – предложить новый контракт Салаху, надеясь, что до 35 лет он не растеряет в своей значимости и мощи. При новом тренере.

Уход Клоппа и Салаха в одно время приведет, по сути, к полному обновлению «Ливерпуля», к необходимости выстраивать что-то совершенно новое. Это большой риск, в таком будущем крайне много неопределенности. И это еще одна головная боль боссов «Ливерпуля».

Новый спортивный директор

На фоне объявления о предстоящем уходе Клоппа как-то мимо ушей прошла у многих новость о том, что и спортивный директор «Ливерпуля» Йорг Шмадтке также покинет свой пост, причем уже через неделю. Таким образом, клуб оказывается перед перспективой поиска нового тренера без спортивного директора, хотя в «Ливерпуле» именно этот человек отвечал за поиск наставника.

Фигура самого Шмадтке не успела стать для «Ливерпуля» очень значимой. Он пришел только прошлым летом и стал третьим спортивным директором за последние два года после ухода Майкла Эдвардса и его преемника Джулиана Уорда. Именно Эдвардс сыграл ключевую роль в принятии решения о найме Клоппа в 2015 году.

Пока все взоры обращены к генеральному директору Билли Хогану, который заверил, что поиск главного тренера уже начат. Но все же это не совсем те задачи, к которым привык гендиректор, и не совсем его компетенция. Поэтому «Ливерпуль» и в этой области оказался в подвешенном состоянии. Займется ли Хоган сам поиском тренера или в первую очередь назначит нового спортивного директора, которому это поручат? Еще один вопрос о будущем «Ливерпуля».

Прецедент «Манчестер Юнайтед»

Прошло 11 лет с тех пор, как Алекс Фергюсон покинул пост главного тренера МЮ . И клуб до сих пор пытается преодолеть потрясения, связанные с этим. Клопп провел в «Ливерпуле» гораздо меньше времени, чем Фергюсон – в МЮ , однако он сыграл фундаментальную роль в становлении современной команды. Его уход для «Ливерпуля» может иметь такой же эффект, как уход Фергюсона.

Если заглянуть глубже, то вместе с Фергюсоном ушли и сотрудники его тренерского штаба. А Дэвид Мойес привел свою команду. МЮ угодил в штопор. Вместе с Клоппом из «Ливерпуля» уйдут и его ближайшие соратники: Пеп Лейндерс, Петер Кравиц и Витор Матос. Так что у «красных» сменится не только главный, но и другие тренеры. Конечно, некоторые клубы умеют подобные перемены переживать без потрясений. Тот же «Реал» в последние годы делал это неплохо. Но Клопп так долго затачивал систему «Ливерпуля» под себя, что игрокам будет сложно просто привыкнуть к требованиям и манере работы других тренеров.

«Ливерпуль» должен учитывать ошибки «Манчестер Юнайтед» и ответственно подойти к вопросу преемственности. Чтобы потом спустя десять с лишним лет не сожалеть об уходе Клоппа и не пытаться справиться с пережитым потрясением.

Время для продажи

Но, может, владельцам «Ливерпуля» Fenway Sports Group (FSG) избавиться от всех головных болей? В сентябре FSG продала миноритарную долю американской инвестиционной компании Dynasty Equity и положила конец слухам о том, что планирует продать клуб целиком. В 2010 году, напомним, FSG приобрела «Ливерпуль» всего за 300 миллионов фунтов. Сейчас – лучший момент для продажи, потому что выручить можно в разы большую сумму, оценка «Ливерпуля» сейчас в десять раз больше. И не факт, что она вырастет после всех этих перемен и связанных с ними проблем с результатами.

Уход Клоппа – это конец эпохи, причем невероятно успешной. «Ливерпуль» стоит на пороге больших перемен. Чтобы пройти их с минимальными потерями в результатах и стоимости клуба, FSG придется серьезно потратиться и принять много важных и верных управленческих решений. Потребуются большие инвестиции в состав. Может быть, для FSG пришло время избавиться от актива прямо сейчас, когда он практически на пике стоимости.