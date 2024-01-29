«Шеффилд Уэнсдей» – «Уотфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура Чемпион Лиги чемпионата Англии «Шеффилд Уэнсдей» – «Уотфорд», который состоится 31 января 2024 года

«Шеффилд Уэнсдей»

«Совы» на данный момент в турнирной таблице Чемпионшипа занимают предпоследнее место. Рассмотрим недавние матчи с участием «сине-белых», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «шершнями» из Уотфорда. В сухую, пропустив четыре гола, «Шеффилд Уэнсдей» проиграл в гостях «святым» из Саутгемптона в рамках матча 27-го тура чемпионата. С разницей в один мяч «совы» дома уступили команде «Ковентри Сити» в игре следующего тура.

26 января ничейным исходом завершилась домашняя игра с клубом «Ковентри» в 1/16 Кубка Англии (1:1).

«Уотфорд»

«Жёлтая армия» в турнирной таблице Чемпион Лиги находится на десятой строчке. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Уотфорда» за последнее время. Со счётом 2:1 в гостях «шершни» выиграли у КПР в матче 27-го тура чемпионата. В игре следующего тура «золотые мальчики» разошлись миром с «зарянками» из Бристоля (1:1).

На прошлых выходных в 1/16 Кубка Англии «Жёлтая армия» со счётом 1:1 раскатала ничью со «святыми» из Саутгемптона.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шеффилд Уэнсдей» – 2.60

Ничья – 3.30

Победит «Уотфорд» – 2.60

Победит «Шеффилд Уэнсдей» с форой -1.5 гола за игру – 4.70

Тотал голов больше 2.5 – 1.88

Тотал голов меньше 2.5 – 1.88

Статистика

Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Пять поражений потерпели «совы» в десяти последних матчах

За такой же период «шершни» уступили своим соперникам в двух встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку на ничью с коэффициентом 3.30. На футбольном поле встретятся две примерно равные по силе команды. Победителя в предстоящем матче с большой долей вероятности мы не увидим.