«Самсунспор» – «Галатасарай»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Суперлиги чемпионата Турции «Самсунспор» – «Галатасарай», который состоится 2 февраля 2024 года

«Самсунспор»

Четырнадцатую строчку турнирной таблицы занимают на данный момент «красно-бело-чёрные». Рассмотрим недавние матчи с участием «Самсунспора», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Галатасараем». Ничейным исходом завершилась выездная игра с «Фенербахче» в рамках матча 21-го тура чемпионата Турции (1:1). На своём поле в сухую, забив пару мячей, «Красная молния» обыграла «Кайсериспор».

29 января миром разошлись «красно-бело-чёрные» с командой «Истанбулспор».

«Галатасарай»

На сегодняшний день «львы» в турнирной таблице Суперлиги находятся на второй строчке. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «Галатасарая» за последнее время. В пяти матчах к ряду «жёлто-красные» выигрывают своих соперников. С большим счётом в гостях «львы» одолели «Трабзонспор» в 21-ом туре чемпионата Турции (5:1). Дома с разницей в пару мячей «Галатасарай» взял верх над «Истанбулспором» (3:1).

В рамках матча 29-го тура Суперлиги «жёлто-красные» одержали победу над «Газиантепом» со счётом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Самсунспор» – 5.60

Ничья – 4.10

Победит «Галатасарай» – 1.59

Победит «Галатасарай» с форой -1.5 гола – 2.46

Тотал голов больше 2.5 – 1.64

Тотал голов меньше 2.5 – 2.22

Статистика

В четырёх крайних матчах исход был следующий: тотал больше 3.5 мячей за игру

Только одно поражение потерпели «львы» в десяти крайних матчах

За такой же период «Красная молния» проиграла в двух встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.59 на победу «Галатасарая». «Львы» увезут три очка из Самсуна в будущей встрече. Возможность обойти «Фенербахче» команда не упустит.