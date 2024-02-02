Любит ходить пешком и женат на бывшей официантке. История жизни Юргена Клоппа

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вчера, 10:00

Рассказываем о личной жизни главного тренера «Ливерпуля».

Совсем недавно Клопп объявил о скором уходе из клуба, который полюбил. Но что любит Юрген помимо футбола? Попробуем вам это рассказать.

Итак, Юрген Норберт Клопп родился в Штутгарте 16 июня 1967 года. Его отец был футболистом-любителем, а мама Элизабет — продавцом.

Большую часть детства будущий кумир болельщиков «Ливерпуля» провел в немецкой деревне Глаттен в Шварцвальде, где воспитывался вместе со своими старшими сестрами Изольдой и Стефани.

Мама Юргена говорила, что в детстве ее сын ладил со всеми и всегда находил нужные слова, чтобы найти контакт с людьми. Выходит, это ему пригодилось в будущем, когда он оказался способен достучаться до любого своего футболиста.

В детстве Юрген был одним из тех, кто всегда соглашался на меньшее. В этом действительно была его сила. Преданность и самопожертвование своей семье и окружению. Его единственной детской мечтой было стать футболистом и великим футбольным тренером.

Клопп в молодости научился никогда не относиться к себе слишком серьезно и вполне адекватно относился к шуткам в свой адрес.

Говоря о своем отце, который научил его кататься на лыжах и играть в теннис, Клопп сказал:

Моей удачей было то, что я всегда хотел того же, чего хотел он. Я помню, как он всегда говорил мне: «Как железо оттачивает железо, так и люди совершенствуют друг друга».

Клопп был убит горем, когда его отец умер в 2000 году после двухлетней борьбы с раком. Норберт отец так и не увидел, как его сын стал главным тренером дортмундской «Боруссии».

После смерти Клопп со слезами на глазах и сказал:

Все, чем я являюсь, всем, чем я могу быть, я обязан тебе, папа. Мне все еще кажется, что ты смотришь на меня с небес.

Мама Юргена скончалась в 2021 году, ей был 81 год.

Клопп был женат на женщине по имени Сабина, у них есть сын Марк, который пытался сделать футбольную карьеру, но серьезная травма поставила на этом стремлении крест. Клопп и Сабина решили расстаться в начале 2001 года.

Но, как поется в знаменитой кричалке фанатов «Ливерпуля»: «Ты никогда не будешь один». Так и вышло с немецким тренером. Он познакомился с Уллой, когда тренировал «Майнц», а она работала официанткой в ​​местном баре.

Клопп говорит, что ему понравилось то, что Улла не интересовалась футболом и понятия не имела, кто он такой. Пара поженилась в 2005 году и до сих пор вместе. Общих детей у них нет, но у супруги Клоппа есть сын, которого Юрген принял как родного. Год назад он говорил, что станет дедушкой, имея в виду грядущее рождение ребенка в семье именно Денниса.

Юрген Клопп получил диплом специалиста по спортивной науке в университете имени Гете во Франкфурте. Его диссертация была посвящена спортивной ходьбе, а не футболу. Тренер признавался, что ранее ходил домой пешком после матчей, чтобы проанализировать игру. Поэтому выбор такой темы выглядит не слишком и удивительно.

Однажды Клопп сделал пересадку волос и очень гордится тем, как это получилось. Относительно недавно он сделал операцию на глазах и теперь может обходиться без очков.

Теперь немецкому специалисту игроки «Ливерпуля» постараются сделать подарок в виде титула чемпиона Англии и победы в Лиге чемпионов.

P.S. Порадуем вас фото молодого Юргена. Узнали?