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Марио Фернандес: «Активного изучения русского языка, если честно, нет»

вчера, 16:45

Защитник «Зенита» Марио Фернандес ответил на вопрос об изучении русского языка.

Учу вот с Вильямом Оливейрой, помощником Сергея Семака. А если серьезно, пока все сводится к тому, что если я слышу в тренировочном процессе какие-то новые для себя слова, выражения или фразы, стараюсь запомнить, как и когда их лучше использовать. Но активного изучения, если честно, нет.

Что в нем самое сложное? Все. Но если положить руку на сердце, то все начинается с алфавита. Кириллица и латиница – это все меняет и сразу начинаются сложности.

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112910415
112910415
сегодня в 06:11
эх, Марио, как же так ...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:33
Ну конечно, как я мог такое забыть???!!! Вот, что значит старость... Спасибо, Маэстро, освежили память!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:16, ред.
Любимый напиток Штирлица - армянский коньяк...

Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:15
Интересно, а почему он не стал изучать русский язык. Может быть, надеялся, что перекантуется в ЦСКА пару сезонов, а за это время его пригласит какой - нибудь клуб из-за рубежа, и он уйдёт ? Иного объяснения я не вижу. Ждал - ждал приглашения, а оно не поступало или приглашали, но на меньшую зарплату, а он не соглашался. И так каждый год.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:12
Да, Маэстро, да- именно так!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Особенно, первое время, когда вживался в новую жизнь... И выпивал и курил (сейчас уже не курю) и с друзьями из Киева болтал о жизни, потому что, тяжело было, окунуться, сразу- в неизвестность. Хорошо бы еще узнать, что, Штирлиц пил?
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:47
А после работы?)...

Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:55
Да потому что ему это абсолютно Н Е Н У Ж Н О!
Бабки срубит и смоется к пираньям!
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:17
Как говорится- "лучшему" нет предела!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 18:16, ред.
Есть и ещё интересы, Перес - позорник (постоянно это повторяет), Зидан - трус (сегодня озвучил) и т.п.))
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:15
Павел, я Вам больше скажу. Мне понадобилось два года, чтобы выучить язык. Но реально, я стал его понимать не на "шпрахах", а только, когда пошел на работу, где работали только немцы. При этом, я отказался, сразу от русского общения, старался разговаривать, только с немцами и смотрел, исключительно немецкое TV. Вы правильно говорите- учить язык страны не просто интересно, но и престижно. Конечно, так, как немцы знают свой язык, я никогда знать не буду. Но сколько Гордости появляется от того, когда можешь поговорить с людьми, у них в стране, на их языке!!! Сами немцы- таких людей Уважают больше!!!
memphis
memphis
вчера в 18:10
Я узкий, и мне повезло...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:07
По мне просто стыдно за 10 лет проживания в стране не выучить язык) На улицу не выйти) Мне, наоборот, нравится выучить хотя бы пару фраз в поездке и пробовать хотя бы на минимальном уровне общаться. Впрочем, каждому своё...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:06
В принципе, да, так оно и есть, немцы, когда говорят- они, буквально выстреливают слова- это природно, у них так заложено...
Байкал-38
Байкал-38 ответ la-respect0 (раскрыть)
вчера в 17:49
Ну не знаю...
Раньше во времена когда Марио играл в ЦСКА и получил паспорт все радовались и никто на этом не заострял внимание, а сейчас как будто всё изменилось.
Помню когда он сравнял гол в дополнительное время в матче с хорватами, вся страна взревела и готова в тот момент его носить на руках.
Потом винили многих, Смолова так вообще хотели стереть в порошок, а вот Марио все хвалили, все ставили пример.
А болельщики ЦСКА гордились, что их клуб вырастил такого игрока для нашей сборной.
Так почему сейчас у многих появляется вопросы к его русскому языку?
Что это подменна ценностей или в опере поётся "Сердце красавиц склонно к измене и к перемене, как ветер мая (собственного мнения)"?
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:49
Ну это просто юмор такой)...язык грубый - немец злой)...ролик западный кстати...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:48
Маэстро, я всё понимаю, но почему, немчик такой злой? А так, да- всё понятно, всё знаю. Но смешно и весело!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
qnjs4n6ks73r
qnjs4n6ks73r
вчера в 17:41
И этот человек представлял сборную России... М-да.
Futurista
Futurista ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 17:37, ред.
Если бы у обезьяны было столько денег, сколько у Марио, вряд ли...нет задачи выживания в чужой среде)...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:36
Что такое пресмыкательство?
Поведение того, кто пресмыкается, крайнее подхалимство, раболепие.
la-respect0
la-respect0
вчера в 17:35
Забавно, и такие люди , не зная ни истории , ни языка получают паспорт и играют за сборную ...стыд и смрад
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:32
За столько лет нахождения в России и обезьяна бы заговорила...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:26
Приветствую!...да с языками бывает сложно)...вот эта шутка специально для вас 🤝...

Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:22
Маэстро, только увидел Ваш ролик ,и чуть не упал с дивана, сразу стало понятно- сейчас будет смешно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Маэстро, примите, очередную порцию Благодарности и Восторга!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо, еще раз- за возврат в счастливую юность!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista
вчера в 17:17
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:10, ред.
Интересно, какой неуч задал ему этот вопрос. Почему неуч ? Потому что в противном случае знал бы, что Марио за 10 лет проживания в России, когда играл за армейцев, так и не выучил великий русский и постоянно общался на родном португальском. А не выучил потому, что не хотел. И вот теперь этот кто-то "тревожит" его душу такими никчёмными вопросами. Поговорил бы что ли с Фернандесом о погоде в Бразилии, и то было бы больше пользы.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:56
давно уже забил на это Фернандес
h4pk5v6ehjrt
h4pk5v6ehjrt
вчера в 16:47
Давно пора бы уже было выучить русский
Гость
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