Марио Фернандес: «Активного изучения русского языка, если честно, нет»

Защитник «Зенита» ответил на вопрос об изучении русского языка.

Учу вот с Вильямом Оливейрой, помощником Сергея Семака. А если серьезно, пока все сводится к тому, что если я слышу в тренировочном процессе какие-то новые для себя слова, выражения или фразы, стараюсь запомнить, как и когда их лучше использовать. Но активного изучения, если честно, нет.

Что в нем самое сложное? Все. Но если положить руку на сердце, то все начинается с алфавита. Кириллица и латиница – это все меняет и сразу начинаются сложности.