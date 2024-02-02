«Твенте» – «Валвейк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 20-го тура Эредивизи чемпионата Нидерландов «Твенте» – «Валвейк», который состоится 3 февраля 2024 года

«Твенте»

«Гордость Востока» в турнирной таблице чемпионата Нидерландов занимает на данный момент третье место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Твенте», чтобы оценить шансы команды в предстоящем матче с «Валвейком». С разницей в пару мячей «Тюккерс» проиграл в гостях ПСВ в 1/16 Кубка Нидерландов (1:3). С минимальным счётом «Гордость Востока» уступила на выезде «Неймегену» в 18-ом туре чемпионата.

На прошлых выходных нулевую ничью «Твенте» раскатал с «Фейеноордом» в 19-ом туре Эредивизи.

«Валвейк»

Шестнадцатую строчку турнирной таблицы Эредивизи занимают на сегодняшний день «жёлто-синие». Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Валвейка» за последнее время. В 17-ом туре Высшей лиги с разницей в один мяч «жёлто-синие» дома проиграли «Хераклесу» (1:2). В игре следующего тура «Аякс» дома выиграл с большим счётом у «Валвейка» (4:1).

27 января со счётом 1:1 «жёлто-синие» дома разошлись миром со «Спартой».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Твенте» – 1.30

Ничья – 5.80

Победит «Валвейк» – 9.20

Победит «Твенте» с форой -1.5 гола – 1.84

Тотал голов больше 3.5 – 2.34

Тотал голов меньше 3.5 – 1.58

Статистика

Три крайние очные встречи команд завершились исходом: обе забьют – нет

В двух матчах из пяти последних «Твенте» проиграло своим соперникам

За аналогичный период «жёлто-синие» уступили своим оппонентам в трёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей игре ставку предлагает сделать на победу «Твенте» с форой -1.5 гола за игру с коэффициентом 1.84. С разницей в два гола и более «красно-белым» доводилось уже выигрывать у «Валвейка».