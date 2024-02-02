«Фамаликан» – «Спортинг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 20-го тура Примейра-лиги чемпионата Португалии «Фамаликан» – «Спортинг», который состоится 3 февраля 2024 года

«Фамаликан»

«Сине-белые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Португалии находятся на восьмой строчке. Предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием «Фамаликана», чтобы оценить шансы команды в предстоящем матче со «Спортингом». На выезде со счётом 2:0 «сине-белые» выиграли у команды «Каса Пиа» в рамках матча 17-го тура Примейра-лиги. С разницей в один мяч «Фамаликан» уступил дома «Браге» в игре следующего тура (1:2).

На прошлых выходных с минимальным счётом «сине-белые» уступили в гостях «Морейренси».

«Спортинг»

«Львы» из Лиссабона в турнирной таблице Примейра-лиги занимают первую строчку, опережая всего лишь на одно очко ближайшего конкурента. Вспомним несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. Со счётом 5:2 на выезде «Спортинг» выиграл у «Визелы» в матче 18-го тура чемпионата. С минимальным счётом «зелёно-белые» уступили в гостях «Браге» в полуфинале Кубка португальской лиги.

29 января со счётом 8:0 «львы» одержали уверенную победу над клубом «Каса Пиа».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фамаликан» – 8.20

Ничья – 4.80

Победит «Спортинг» – 1.39

Победит «Спортинг» с форой -1.5 гола – 2.08

Тотал голов больше 2.5 – 1.80

Тотал голов меньше 2.5 – 2.02

Статистика

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Только одну победу одержал «Фамаликан» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «львы» обыграли своих соперников в четырёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей игре с коэффициентом 2.08 на победу «Спортинга» с форой -1.5 гола за игру. С разницей в два гола, как минимум, «зелёно-белые» возьмут верх над «Фамаликаном».