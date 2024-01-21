Актёр, таксист, тренер и много начальников. Планы Дзюбы, Промеса и Акинфеева на будущее

Футболисты РПЛ думают о новой карьере.
Артём Дзюба
Лучший снайпер в истории сборной России может завершить карьеру. Но у Дзюбы есть футбольные планы – суммировал голы и ассисты Лоськова, хочет обогнать легенду «Локомотива». А дальше несколько вариантов. Дзюба может стать тренером, хотя с его характером непросто оставаться мудрым педагогом и не оказаться в центре скандалов. Также у Артёма есть идея продолжить сниматься в кино, как сделал Златан Ибрагимович. Дзюба считает, что у него есть актерский талант.
Михаил Кержаков
Вратарь может завершить карьеру летом, поэтому пора думать о будущем. Михаила спрашивали о планах, но опытный голкипер «Зенита» не принял окончательное решение. Скорее всего, останется в футболе, ведь посвятил ему почти всю жизнь. С другой стороны, состояние позволяет Михаилу сменить род деятельности. Бывшие футболисты нередко выбирают работу, не связанную напрямую с игрой. Но скорее ждем Кержакова в структуре «Зенита».
Квинси Промес
Ветеран «Спартака» знает, где будет после футбола. В Нидерландах ждёт тюрьма, а затем адвокаты выбьют досрочное освобождение за хорошее поведение. Осталось выяснить срок. После заключения на 18 месяцев по делу о нападении на кузена могут добавить вердикт в деле о торговле наркотиков в особо крупных размерах. Голландец связался с плохими людьми, но эта связь напоминает о его серьезном увлечении. Не исключено, что Промес займется музыкой как исполнитель или продюсер.
Антон Шунин
У Шунина много вариантов, поскольку для начала есть успешный бизнес его отца. Владимир Шунин занимался в молодости легкой атлетикой, даже был среди тех, кто нес огонь на Олимпиаде в Москве. Дальше папа Антона построил охранную фирму. Шунин всегда найдет работу рядом с отцом. Антон уже участвует в различных предпринимательских проектах, но дальше хочет занять пост спортивного директора «Динамо». Непростая работа, надо понимать в скаутинге, переговорном процессе и финансах.
Алан Дзагоев
В ноябре Дзагоев объявил о завершении карьеры. В греческом клубе «Ламия» случилась травма, Алан устал восстанавливаться, а не играть. Понимает, что не сумел реализовать футбольный талант полностью. После отдыха с семьей займется тренерской карьерой. Сложно представить Алана наставником большого клуба. Но человек с его пониманием игры на интуитивном уровне, получив педагогическое образование, может работать с детьми и юношами. Хотя это тяжелый труд, ведь платят мало, а работать надо много.
Эрик Бикфалви
Румыну 35 лет, в «Урале» много сезонов, отказывался от приглашений из Москвы, например, от ЦСКА. Эрик привык жить в Екатеринбурге, планирует остаться в структуре клуба. «Урал» без труда найдет Бикфалви работу, хотя не факт, что из него получится главный тренер. Впрочем, сложно загадывать. Карпин и Черчесов не были на футбольном поле похожими на главных тренеров, а работали в итоге со сборной России. Может, Бикфалви станет новым Луческу для румынского футбола, и начнет свой путь именно с «Урала»?
Маринато Гильерме
Бразилец суеверный, не любит загадывать, поэтому не знает точно, чем займется после завершения карьеры. Но Гильерме прекрасно понимает, что хочет остаться в Москве, где провел много лет. В отличие от многих бразильцев, даже с российскими паспортами, Маринато не хочет возвращаться домой. Привык, хочет делиться опытом с новыми поколениями футболистов в «Локомотиве». Голкипер не исключает, что может стать тренером. У вратарей всегда есть возможность начать с работы наставника голкиперов.
Федор Смолов
Пока не определился конкретно, но несколько раз говорил о спортивном менеджменте. Смолов играл в разных клубах РПЛ – «Урале», «Краснодаре», «Локомотиве» и «Динамо». Если получит образование, то найдет работу. Также нападающий «Динамо» пошутил, что его мечта не оказаться в Медиалиге. «Реалу» и «Барселоне» забивал, но после завершения карьеры придется строить новую карьеру. Или уйти работать с отцом. У Смолова, как и у Шунина, небедные родители, футбол не был его социальным лифтом.
Игорь Акинфеев
У капитана ЦСКА есть конкретный план. После завершения карьеры отдохнет. Планирует путешествие по Золотому кольцу. Затем Алтай, Дальний Восток и Армения. После изучения географии Акинфеев вернется в ЦСКА. Гинер говорит, что пока не знает конкретную должность, но вратарь может стать вице-президентом «армейцев». А дальше всё зависит от успешности. Братья Березуцкие работали на ЦСКА, но ушли. Игнашевичу первый состав «армейцев» не доверили, тренирует «Балтику», набирается опыта.
Олег Иванов
Полузащитнику «Рубина» 37 лет, соглашение с ним рассчитано до середины года. Поскольку молодые наседают, а физические кондиции меняются, то полузащитник может завершить карьеру летом. И у Олега интересные планы, если не пошутил. Иванов хочет стать таксистом. Будет первый в истории России водитель, который не соврет клиенту, что в баранку крутит для души, ведь Иванов долларовый миллионер. Точно возьмет паузу от спорта, об этом говорят почти все ветераны, а после попробует стать тренером.
Надо отметить, что это далеко не самый популярный ответ, когда спрашивают игроков РПЛ. Похоже, уходящее поколение футболистов не хочет перетруждаться, прекрасно понимая, как непросто стать успешным наставником. Если раньше это была традиция – многие ветераны получали тренерские лицензии, то сейчас чаще слышим ответы в стиле Кокорина. Нападающий «Ариса» не знает, чем будет заниматься через несколько лет. Возможно, ничем конкретным. Бывший футболист всегда может перевести активы в перспективную для аренд недвижимость и заняться мелкими инвестициями в бизнес талантливых друзей, чтобы самому не работать. Но важно не попасть на аферистов. Кержаков потерял около 9 миллионов евро, и Александр далеко не единственный игрок РПЛ, кто отдал деньги обманщикам.