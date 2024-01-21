Актёр, таксист, тренер и много начальников. Планы Дзюбы, Промеса и Акинфеева на будущее

1705867010

вчера, 22:56

Футболисты РПЛ думают о новой карьере.

Артём Дзюба

Лучший снайпер в истории сборной России может завершить карьеру. Но у Дзюбы есть футбольные планы – суммировал голы и ассисты Лоськова, хочет обогнать легенду «Локомотива». А дальше несколько вариантов. Дзюба может стать тренером, хотя с его характером непросто оставаться мудрым педагогом и не оказаться в центре скандалов. Также у Артёма есть идея продолжить сниматься в кино, как сделал Златан Ибрагимович. Дзюба считает, что у него есть актерский талант.

Михаил Кержаков

Вратарь может завершить карьеру летом, поэтому пора думать о будущем. Михаила спрашивали о планах, но опытный голкипер «Зенита» не принял окончательное решение. Скорее всего, останется в футболе, ведь посвятил ему почти всю жизнь. С другой стороны, состояние позволяет Михаилу сменить род деятельности. Бывшие футболисты нередко выбирают работу, не связанную напрямую с игрой. Но скорее ждем Кержакова в структуре «Зенита».

Квинси Промес

Ветеран «Спартака» знает, где будет после футбола. В Нидерландах ждёт тюрьма, а затем адвокаты выбьют досрочное освобождение за хорошее поведение. Осталось выяснить срок. После заключения на 18 месяцев по делу о нападении на кузена могут добавить вердикт в деле о торговле наркотиков в особо крупных размерах. Голландец связался с плохими людьми, но эта связь напоминает о его серьезном увлечении. Не исключено, что Промес займется музыкой как исполнитель или продюсер.

Антон Шунин

У Шунина много вариантов, поскольку для начала есть успешный бизнес его отца. Владимир Шунин занимался в молодости легкой атлетикой, даже был среди тех, кто нес огонь на Олимпиаде в Москве. Дальше папа Антона построил охранную фирму. Шунин всегда найдет работу рядом с отцом. Антон уже участвует в различных предпринимательских проектах, но дальше хочет занять пост спортивного директора «Динамо». Непростая работа, надо понимать в скаутинге, переговорном процессе и финансах.

Алан Дзагоев

В ноябре Дзагоев объявил о завершении карьеры. В греческом клубе «Ламия» случилась травма, Алан устал восстанавливаться, а не играть. Понимает, что не сумел реализовать футбольный талант полностью. После отдыха с семьей займется тренерской карьерой. Сложно представить Алана наставником большого клуба. Но человек с его пониманием игры на интуитивном уровне, получив педагогическое образование, может работать с детьми и юношами. Хотя это тяжелый труд, ведь платят мало, а работать надо много.

Эрик Бикфалви

Румыну 35 лет, в «Урале» много сезонов, отказывался от приглашений из Москвы, например, от ЦСКА . Эрик привык жить в Екатеринбурге, планирует остаться в структуре клуба. «Урал» без труда найдет Бикфалви работу, хотя не факт, что из него получится главный тренер. Впрочем, сложно загадывать. Карпин и Черчесов не были на футбольном поле похожими на главных тренеров, а работали в итоге со сборной России. Может, Бикфалви станет новым Луческу для румынского футбола, и начнет свой путь именно с «Урала»?

Маринато Гильерме

Бразилец суеверный, не любит загадывать, поэтому не знает точно, чем займется после завершения карьеры. Но Гильерме прекрасно понимает, что хочет остаться в Москве, где провел много лет. В отличие от многих бразильцев, даже с российскими паспортами, Маринато не хочет возвращаться домой. Привык, хочет делиться опытом с новыми поколениями футболистов в «Локомотиве». Голкипер не исключает, что может стать тренером. У вратарей всегда есть возможность начать с работы наставника голкиперов.

Федор Смолов

Пока не определился конкретно, но несколько раз говорил о спортивном менеджменте. Смолов играл в разных клубах РПЛ – «Урале», «Краснодаре», «Локомотиве» и «Динамо». Если получит образование, то найдет работу. Также нападающий «Динамо» пошутил, что его мечта не оказаться в Медиалиге. «Реалу» и «Барселоне» забивал, но после завершения карьеры придется строить новую карьеру. Или уйти работать с отцом. У Смолова, как и у Шунина, небедные родители, футбол не был его социальным лифтом.

Игорь Акинфеев

У капитана ЦСКА есть конкретный план. После завершения карьеры отдохнет. Планирует путешествие по Золотому кольцу. Затем Алтай, Дальний Восток и Армения. После изучения географии Акинфеев вернется в ЦСКА . Гинер говорит, что пока не знает конкретную должность, но вратарь может стать вице-президентом «армейцев». А дальше всё зависит от успешности. Братья Березуцкие работали на ЦСКА , но ушли. Игнашевичу первый состав «армейцев» не доверили, тренирует «Балтику», набирается опыта.

Олег Иванов

Полузащитнику «Рубина» 37 лет, соглашение с ним рассчитано до середины года. Поскольку молодые наседают, а физические кондиции меняются, то полузащитник может завершить карьеру летом. И у Олега интересные планы, если не пошутил. Иванов хочет стать таксистом. Будет первый в истории России водитель, который не соврет клиенту, что в баранку крутит для души, ведь Иванов долларовый миллионер. Точно возьмет паузу от спорта, об этом говорят почти все ветераны, а после попробует стать тренером.