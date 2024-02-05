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«Галатасарай» – «Бандырмаспор»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 19:27
«Галатасарай» – «Бандырмаспор»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/8 Кубка Турции «Галатасарай» – «Бандырмаспор», который состоится 6 февраля 2024 года

«Галатасарай»

«Львы» на данный момент в турнирной таблице Суперлиги находятся на втором месте. Рассмотрим недавние матчи с участием «красно-жёлтых», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Бандырмаспором». В шести крайних матчах «Галатасарай» обыгрывает своих соперников. С разницей в пару мячей «львы» на своём поле выиграли у «Истанбулспора» в рамках матча 22-го тура чемпионата (3:1). В игре следующего тура «красно-жёлтые» дома взяли верх над «Газиантепом» (2:1).

2 февраля со счётом 2:0 «Галатасарай» в гостях одержал победу над «Самсунспором».

«Бандырмаспор»

Седьмую строчку турнирной таблицы Первой лиги чемпионата Турции занимает «Бан-Бан». Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков команды за последнее время. В матче 19-го тура чемпионата «Бандырмаспор» в один мяч уступила «Болуспору» (1:2). В сухую, забив шесть голов, «бордовые» разгромили на своём поле команду «Гиресунспор» в игре следующего тура Первой лиги.

В 21-ом туре чемпионата с минимальным счётом «Бан-Бан» уступил «Сакарьяспору».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Галатасарай» – 1.13
  • Ничья – 7.60
  • Победит «Бандырмаспор» – 15.00
  • Победит «Галатасарай» с форой -2.5 гола – 2.04
  • Тотал голов больше 3.5 – 1.87
  • Тотал голов меньше 3.5 – 1.83

Статистика

  • Восемь побед одержали «красно-жёлтые» в десяти крайних матчах
  • За аналогичный период «Бандырмаспор» взял верх над своими оппонентами в четырёх встречах
  • Четыре гола пропустили «львы» в пяти крайних матчах.

Прогноз

С коэффициентом 2.04 компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу «Галатасарая» с форой -2.5 гола за игру. Один из лидеров чемпионата Турции без особых трудностей справится с середнячком Первой лиги.

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Все комментарии
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b9f5hhxdexdk
вчера в 20:18
Очень интересно посмотреть, как Галатасарай справится с Бандырмаспором. Думаю, что львы должны победить, но будет нелегко. Надеюсь, что матч будет динамичным и результативным!
qaq7bz3fz5mr
qaq7bz3fz5mr
вчера в 20:17
Галатасарай находится в отличной форме, выиграв последние шесть матчей. Однако, Бандырмаспор также не прост, имея две ничьи подряд. Надеюсь увидеть интересный и захватывающий матч.
54bwb6yhmd9a
54bwb6yhmd9a
вчера в 20:14
«Бандырмаспор» может оказать сопротивление и попытаться сыграть в ничью.
p6sewe9wnf67
p6sewe9wnf67
вчера в 20:13
«Галатасарай» будет фаворитом в предстоящем матче.
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:32
Смело можно заиграть минусовую фору на хозяев матча Ф1 (-1,5)
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