«Мотеруэлл» – «Росс Каунти»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Мотеруэлл» – «Росс Каунти», который состоится 6 февраля 2024 года

«Мотеруэлл»

«Сталевары» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Шотландии занимают десятое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «красно-жёлтых», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «оленями». С разницей в пару мячей «Мотеруэлл» на своём поле выиграл у команды «Аллоа» в 1/16 Кубка Шотландии. Ничейным исходом завершилась выездная игра с «Сент-Джонстоном» в рамках матча 23-го тура Премьер-лиги (1:1).

3 февраля дома «сталевары» раскатали ничью с «Килмарноком» (1:1).

«Росс Каунти»

На одну строчку ниже «сталеваров» находятся «олени» в турнирной таблице Премьер-лиги. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Росс Каунти» за последнее время. С минимальным счётом в гостях «олени» уступили «Селтику» в рамках матча 23-го тура чемпионата Шотландии. На выезде «Росс Каунти» разошёлся миром с «Ливингстоном» (2:2).

В матче прошлого тура Премьер-лиги «олени» дома потерпели поражение от «Сент-Джонстоном».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мотеруэлл» – 2.03

Ничья – 3.45

Победит «Росс Каунти» – 3.60

Победит «Мотеруэлл» с форой -1.5 гола – 3.50

Тотал голов больше 2.5 – 2.04

Тотал голов меньше 2.5 – 1.75

Статистика

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом: обе забьют – нет

Две победы одержали «сталевары» в десяти крайних матчах

За такой же период «олени» выиграли своих соперников также в двух футбольных поединках.

Прогноз

Вряд ли мы увидим победителя в предстоящем футбольном поединке. Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку с коэффициентом 3.45 на ничью. На футбольном поле встретятся две примерно равные по силе команды.