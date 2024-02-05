«Рейнджерс» – «Абердин»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Рейнджерс» – «Абердин», который состоится 6 февраля 2024 года

«Рейнджерс»

Второе место занимают «плюшевые мишки» в турнирной таблице Премьер-лиги. Рассмотрим недавние матчи с участием «светло-синих», чтобы оценить шансы команды в предстоящем матче с «Абердином». В четырёх крайних матчах «Джерс» обыграл своих соперников. В сухую, забив три гола, «Рейнджерс» на выезде взял верх над «Хибернианом» в рамках матча 18-го тура чемпионата Шотландии. С минимальным счётом «плюшевые мишки» в гостях обыграли «Сент-Миррен».

На прошлых выходных со счётом 3:0 «светло-синие» одержали уверенную победу на своём поле над «Ливингстоном».

«Абердин»

«Красные» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Шотландии находятся на восьмой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «Абердина» за последнее время. Пропустив пару мячей, в сухую «доны» проиграли в гостях команде «Хартс» в рамках матча 23-го тура Премьер-лиги. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с клубом «Данди» (1:1).

В матче 24-го тура со счётом 1:1 вничью сыграли «красные» на своём поле с «Селтиком».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рейнджерс» – 1.26

Ничья – 5.80

Победит «Абердин» – 10.00

Победит «Рейнджерс» с форой -1.5 гола – 1.73

Тотал голов больше 3.5 – 2.35

Тотал голов меньше 3.5 – 1.55

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

Из пяти крайних матчей в четырёх «Рейнджерс» обыграл своих оппонентов

За тот же период «Абердин» взял верх над соперниками в одной встрече.

Прогноз

С коэффициентом 1.55 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на тотал меньше 3.5 голов за игру. Больше трёх голов на двоих команды крайне редко забивают в своих очных встречах.