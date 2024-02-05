«Брюгге» – «Юнион Сент-Жиллуа»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый матч 1/2 Кубка Бельгии «Брюгге» – «Юнион Сент-Жиллуа», который состоится 7 февраля 2024 года
«Брюгге»
«Чёрно-синие» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Бельгии входят в тройку самых сильных команд. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков команды за последнее время. С разницей в три гола на выезде команда из Брюгге выиграла у «Шарлеруа» в рамках матча 22-го тура Высшей лиги (4:1). Ничейным исходом завершилась домашняя игра с командой «Кортрейк» в следующем туре Лиги Жюпиле (3:3).
На прошлых выходных со счётом 2:1 «Антверпен» одержал на своём поле победу над «Брюгге».
«Юнион Сент-Жиллуа»
«Юнионисты» возглавляют турнирную таблицу Лиги Жюпиле на сегодняшний день. Предлагаем рассмотреть недавние матчи с участием «жёлто-синих», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Брюгге». В гостях со счётом 2:2 вничью сыграли «юнионисты» с командой «Андерлехт» в рамках матча 22-го тура чемпионата Бельгии. На своём поле с разницей в один мяч «Юнион Сент-Жиллуа» взял верх над командой «RWDM» (3:2).
3 февраля с минимальным счётом «жёлто-синие» на выезде обыграли «Генк».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Брюгге» – 2.21
- Ничья – 3.60
- Победит «Юнион Сент-Жиллуа» – 3.15
- Победит «Брюгге» с форой -1.5 гола – 3.90
- Тотал голов больше 2.5 – 1.80
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.02
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
- Из пяти крайних матчей в трёх «Брюгге» выиграл у своих оппонентов
- За такой же период «Юнион» одержал четыре победы.
Прогноз
На футбольном поле встретятся лидеры чемпионата Бельгии. Победителя в этом противостоянии мы, скорее всего, не увидим. С коэффициентом 3.60 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку на ничью.