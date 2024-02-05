«Брюгге» – «Юнион Сент-Жиллуа»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый матч 1/2 Кубка Бельгии «Брюгге» – «Юнион Сент-Жиллуа», который состоится 7 февраля 2024 года

«Брюгге»

«Чёрно-синие» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Бельгии входят в тройку самых сильных команд. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков команды за последнее время. С разницей в три гола на выезде команда из Брюгге выиграла у «Шарлеруа» в рамках матча 22-го тура Высшей лиги (4:1). Ничейным исходом завершилась домашняя игра с командой «Кортрейк» в следующем туре Лиги Жюпиле (3:3).

На прошлых выходных со счётом 2:1 «Антверпен» одержал на своём поле победу над «Брюгге».

«Юнион Сент-Жиллуа»

«Юнионисты» возглавляют турнирную таблицу Лиги Жюпиле на сегодняшний день. Предлагаем рассмотреть недавние матчи с участием «жёлто-синих», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Брюгге». В гостях со счётом 2:2 вничью сыграли «юнионисты» с командой «Андерлехт» в рамках матча 22-го тура чемпионата Бельгии. На своём поле с разницей в один мяч «Юнион Сент-Жиллуа» взял верх над командой «RWDM» (3:2).

3 февраля с минимальным счётом «жёлто-синие» на выезде обыграли «Генк».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брюгге» – 2.21

Ничья – 3.60

Победит «Юнион Сент-Жиллуа» – 3.15

Победит «Брюгге» с форой -1.5 гола – 3.90

Тотал голов больше 2.5 – 1.80

Тотал голов меньше 2.5 – 2.02

Статистика

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Из пяти крайних матчей в трёх «Брюгге» выиграл у своих оппонентов

За такой же период «Юнион» одержал четыре победы.

Прогноз

На футбольном поле встретятся лидеры чемпионата Бельгии. Победителя в этом противостоянии мы, скорее всего, не увидим. С коэффициентом 3.60 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку на ничью.