«Камбур» – «Витесс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый матч 1/4 Кубка Нидерландов «Камбур» – «Витесс», который состоится 7 февраля 2024 года

«Камбур»

Восьмую строчку турнирной таблицы Эрстедивизи занимают на текущий момент «жёлто-синие». Вспомним недавние матчи с участием «Камбура», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Витессом». После дополнительного времени «жёлто-синие» в гостях обыграли команду УСВ Геркулес в рамках матча 1/8 Кубка Нидерландов (4:3). На своём поле с разницей в один мяч «Камбур» уступил клубу «Осс» в 23-ем туре чемпионата (1:2).

2 февраля ничейным исходом завершилась выездная игра с командой «Виллем II» (1:1).

«Витесс»

«Жёлто-чёрные» на сегодняшний день находятся на последней строчке турнирной таблицы Эредивизи. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков с участием команды за последнее время. В трёх матчах к ряду «Витесс» проиграл своим соперникам. В рамках матча 18-го тура чемпионата Нидерландов с разницей в один мяч «Фейеноорд» выиграл у «жёлто-чёрных» (2:1). С минимальным счётом «Зволле» взял верх над «Витессом» в игре следующего тура.

На прошлых выходных со счётом 2:0 «Гоу Эхед Иглс» одержал победу над «жёлто-чёрными».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Камбур» – 2.29

Ничья – 3.55

Победит «Витесс» – 3.00

Победит «Витесс» с форой -1.5 гола – 5.70

Тотал голов больше 2.5 – 1.69

Тотал голов меньше 2.5 – 2.13

Статистика

В четырёх крайних очных встречах «Витесс» выиграл у «Камбура»

Только одно поражение потерпели «жёлто-синие» в пяти последних матчах

За тот же период «Витесс» проиграл своим соперникам в трёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает в будущей игре сделать ставку с коэффициентом 3.00 на победу «Витесса». Несмотря на неудачи в Эредивизи, «Витесс» вполне может справиться с «Камбуром». Статистика личных матчей команд подсказывает нам, что в полуфинале мы увидим, скорее всего, «жёлто-чёрных».