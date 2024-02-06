«Лион» – «Лилль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (7.02.2024)

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вчера, 23:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый матч 1/8 Кубка Франции «Лион» – «Лилль», который состоится 7 февраля 2024 года

«Лион»

«Дети» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Франции находятся на пятнадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Лиона», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «догами» из Лилля. В 1/16 Кубка Франции с разницей в один мяч «дети» на выезде одержали победу над «Бержераком» (2:1). В 19-ом туре Лиги 1 со счётом 3:2 «Ренн» в гостях выиграл у «Лиона».

На прошлых выходных с минимальным счётом «дети» взяли верх над «Марселем» в 20-ом туре чемпионата.

«Лилль»

Четвёртое место занимают «доги» на сегодняшний день в турнирной таблице Лиги 1. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Лилля» за последнее время. В 1/16 Кубка Франции с минимальным счётом «доги» на выезде выиграли у команды Рейсинг КФФ . Нулевую ничью раскатал в 19-ом туре Лиги 1 «Лилль» с «Монпелье».

4 февраля со счётом 4:0 «доги» выиграли у «Клермона» в рамках матча 20-го тура чемпионата.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лион» – 2.80

Ничья – 3.45

Победит «Лилль» – 2.46

Победит «Лилль» с форой -1.5 гола – 4.35

Тотал голов больше 2.5 – 1.75

Тотал голов меньше 2.5 – 2.07

Статистика

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Четыре победы одержали «доги» в пяти крайних матчах

За такой же период «Лион» выиграл своих соперников в трёх встречах.

Прогноз

С коэффициентом 2.46 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу «Лилля». В крайней очной встрече «доги» в Лионе выиграли у местных «детей». Будущая встреча с большой долей вероятности не станет исключением.