«Лион» – «Лилль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (7.02.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый матч 1/8 Кубка Франции «Лион» – «Лилль», который состоится 7 февраля 2024 года
«Лион»
«Дети» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Франции находятся на пятнадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Лиона», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «догами» из Лилля. В 1/16 Кубка Франции с разницей в один мяч «дети» на выезде одержали победу над «Бержераком» (2:1). В 19-ом туре Лиги 1 со счётом 3:2 «Ренн» в гостях выиграл у «Лиона».
На прошлых выходных с минимальным счётом «дети» взяли верх над «Марселем» в 20-ом туре чемпионата.
«Лилль»
Четвёртое место занимают «доги» на сегодняшний день в турнирной таблице Лиги 1. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Лилля» за последнее время. В 1/16 Кубка Франции с минимальным счётом «доги» на выезде выиграли у команды Рейсинг КФФ. Нулевую ничью раскатал в 19-ом туре Лиги 1 «Лилль» с «Монпелье».
4 февраля со счётом 4:0 «доги» выиграли у «Клермона» в рамках матча 20-го тура чемпионата.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лион» – 2.80
- Ничья – 3.45
- Победит «Лилль» – 2.46
- Победит «Лилль» с форой -1.5 гола – 4.35
- Тотал голов больше 2.5 – 1.75
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.07
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
- Четыре победы одержали «доги» в пяти крайних матчах
- За такой же период «Лион» выиграл своих соперников в трёх встречах.
Прогноз
С коэффициентом 2.46 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу «Лилля». В крайней очной встрече «доги» в Лионе выиграли у местных «детей». Будущая встреча с большой долей вероятности не станет исключением.