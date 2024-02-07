Будут платить 58 миллионов евро в год. В Саудовскую Аравию заманивают победителей Лиги чемпионов

1707289948

вчера, 10:12

В 2024-м в пустыне поселится не только Ракитич.

Победитель Лиг чемпионов и Европы из сборной Хорватии присоединился к клубу «Аль-Шабаб». Ракитичу 35 лет, Иван покинул «Севилью», которая борется за выживание в Испании, чтобы играть за одиннадцатый клуб чемпионата Саудовской Аравии. Болеет за «Аль-Шабаб» с детства. А если без издёвок, то причина решения простая – 15 миллионов евро в год. Для сравнения, в «Барселоне» в молодости хорвату платили 8 миллионов евро. Его примеру в 2024-м последуют многие звёзды, особенно если шейхи смягчат лимит, на чём настаивает Роналду – главный глашатай лиги, который заманивает новую порцию знаменитостей.

Вратарь

Давид Де Хеа (без клуба)

Лигу чемпионов не выигрывал, но неприлично долго без работы. Странно, что Де Хеа не забрал один из клубов. Видать, причина в финансовом факторе, ведь в МЮ у испанца был невероятный контракт. Условия перебьют только в Саудовской Аравии, где Давида ждут, ведь голкиперы – главная проблема чемпионата, если говорим об уровне игры отдельных линий.

Защитники

Аарон Ван-Биссака («Манчестер Юнайтед»)

В списке будет много игроков МЮ . Есть две вероятные причины. Первая – говорят, что наследный принц Салман болеет за МЮ . Вторая — неудачные трансферы и нестабильность футболистов привели к ситуации, когда новому совладельцу «дьяволов» надо будет летом пойти на распродажу. Ван-Биссака, который проиграл Далоту место в основе справа, кажется одним из главных кандидатов на прощание. Если интересуют деньги – выберет шейхов.

Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»)

Зимой Джикию приглашали в Саудовскую Аравию, как заявил агент капитана «Спартака». Но Георгию не предлагали 58 миллионов евро в год зарплаты, как Варану. А поскольку Рафаэль в плохой форме – иначе играл бы в основе МЮ чаще и без травм конкурентов, то здесь просто ждут лета. Скорее всего, чемпиона мира убедят уехать из АПЛ на Ближний Восток.

Маркос Алонсо («Барселона»)

Хотели забрать бразильца Эмерсона, но «Тоттенхэм» отказался. Могут переключиться на Маркоса Алонсо. У испанца контракт с «Барселоной» истекает летом, в статусе свободного агента ветеран сможет получить больше денег от шейхов. Победитель ЛЧ в составе «Челси» не играет в основе у Хави, и может не входить в планы будущего тренера.

Полузащитники

Каземиро («Манчестер Юнайтед»)

Чем лучше играет воспитанник МЮ Кобби Майну – открытие сезона, тем выше шансы попрощаться с Каземиро. Бразилец пока остался, ведь зимой сложнее планировать переезд для семьи, но с лета Карлос легко может уехать. Также учитывайте климат. Южноамериканцы и их жены не любят город Манчестер и погоду в Англии в целом.

Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)

Даже «горожанам» надо рано или поздно думать о расставаниях с игроками, нельзя вечно подписывать новичков. Забрали у «Жироны» вингера Савио, подписали аргентинскую «десятку» Эчеверри, остаётся Альварес – полезный аргентинец не уйдёт в «Реал». Отказался от приглашения шейхов Бернарду. А Кевин может согласиться, ведь речь о ветеране.

Лука Модрич («Реал»)

«Реал» не спешит предлагать новый контракт. Но даже если Перес «дозреет», Лука откажется сидеть на скамейке. После Евро-2024 хорват может завершить карьеру. Но разве не лучше побегать в Саудовской Аравии, существенно увеличив свой капитал? Обладатель «Золотого мяча» нужен шейхам для рекламы лиги, ведь они держатся за Бензема зубами.

Иско («Бетис»)

Более молодые футболисты, вроде Альмирона из «Ньюкасла» и Корреа из «Атлетико», отказываются от денег в надежде подышать воздухом футбольной свободы в еврокубках. Роналду уговаривает Бруно Фернандеша, но португалец не спешит. А когда речь о ветеране, то уговорить проще. Иско классно смотрится в составе «Бетиса», сбросил вес и набрал форму. И сразу зовут к шейхам.

Нападающие

Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Частично решение Клоппа уйти на отдых может быть связано с намерением «Ливерпуля» продать Салаха. Шейхи готовы предложить за контракт египтянина огромные деньги. Мохамед отказывался, но когда тебе предлагают зарплату в 1,5 миллиона евро в неделю, то рано или поздно уговорят жену футболиста. Уговорят супругу – убедят Салаха.

Матео Кассьерра («Зенит»)

Успехи Малкома заставили скаутов саудовских клубов снова обратить внимание на футболистов «Зенита». Кассьерра результативно провёл осеннюю часть сезона в РПЛ . Если не подсуетятся скауты из топ-5, то ждите не дешёвый трансфер колумбийца. Матео может стать символом ухода шейхов от подписаний только ветеранов с именами к трансферам более молодых, но полезных игроков.

Ромелу Лукаку («Рома»)

Заговорил о лиге шейхов, его обрабатывает кто-то изнутри, возможно, другой бельгиец Карраско, игрок «Аль-Шабаба». Ромелу заявил, что в ближайшие два года саудовский чемпионат будет среди лучших лиг на планете. Теперь шейхи готовят деньги. После Евро-2024 «Челси» может продать его контракт саудовцам, ведь те готовы переплатить.

Главный тренер

Жозе Моуриньо (без клуба)

Моуриньо отказывается, но агент убеждает взять безумные деньги накануне работы со сборной Португалии в обозримом будущем. Однако агитация Роналду и остальных не значит, что в пустыне всем футболистам хорошо. В Саудовской Аравии не хотят жить жёны и подруги футболистов. На них кричат за оголённые плечи и щиколотки, не пускают в приличной одежде в рестораны и торговые центры. На многие пляжи нельзя даже в шортах, не говоря о бикини.

Некоторые женщины наотрез отказались жить с мужьями, как мама детей Бензема. Мадам Кора проводит время во Франции, форвард редко видится с детьми. Карим не вернулся в Европу зимой, у него слишком большая зарплата и непростой характер. При этом Бензема требует усиления состава «Аль-Иттихада». У Роналду, если чемпионом станет клуб Малкома, аналогичные требования – нахватать легионеров летом. Наследный принц неделю назад заявил, что планирует сделать Саудовской лигу первой в мире. Посмотрим. Но нет сомнений, что летом будет новая попытка нахватать футбольных звезд.