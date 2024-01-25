От них без ума скауты грандов. Осимхен, Лаутаро и Кварацхелия – цели фаворитов ЛЧ

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вчера, 17:53

В Серии А собралась команда трансферной мечты.

Вратари

Мик Меньян («Милан»)

Хотя первый номер сборной Италии Доннарумма уже играет за ПСЖ , в Серии А остались вратари, достойные внимания скаутов. Меньян – основной голкипер сборной Франции, может заменить Джанлуиджи в ПСЖ , ведь воспитанник этого клуба. Помним успех Викарио в «Тоттенхэме» в АПЛ . Также не исключаем, что Мерет заменит ветерана Зоммера в «Интере». Голкипер «Наполи» ведет переговоры с финалистами Лиги чемпионов.

Альтернатива: Алекс Мерет («Наполи»).

Защитники

Майкл Кайоде («Фиорентина»)

Думфрису и Ди Лоренцо немало лет. Скауты понимают – защитники «Интера» и «Наполи» вряд ли рвутся сменить клубы. А вот у «Фиорентины» в основе появился 19-летний воспитанник школы «Ювентуса» Кайоде. Юный итальянец в прошлом году выиграл чемпионат Европы для сборных U-19, а теперь радует «фиалок» на правом фланге точными пасами и умением вести борьбу за мяч. Кайоде заменил в основе травмированного бразильца Додо.

Альтернатива: Штефан Пош («Болонья»).

Бремер («Ювентус»)

В центре обороны у скаутов такой большой выбор, что самый талантливый из юных итальянцев – Скальвини, оказался на лавке. В основе Бремер. Трансфер бразильца обойдется покупателю в районе 50 млн евро, так как молодой и продлил контракт. Может развиваться и становиться сильнее в ближайшее время. Ещё прошлым летом Бремера оценивали скауты богатых клубов АПЛ . Финансовые проблемы «Ювентуса» могут подтолкнуть к расставанию.

Альтернатива: Джорджио Скальвини («Аталанта»).

Алессандро Бастони («Интер»)

Один из лучших молодых защитников мира одновременно входит в число самых дорогих. Сандро оценивают в 60 млн евро, но в двадцать четыре года может оказаться ещё дороже для покупателей. Бастони нравится в «Интере», но если начнет поиски клуба для частых шансов на самые серьезные трофеи, то справится с задачей без труда. Бастони прекрасен, а может стать ещё круче на Евро-2024.

Альтернатива: Фикайо Томори («Милан»).

Федерико Димарко («Интер»)

Слева в обороне в Серии А много прекрасных мастеров. У «Милана» есть Тео Эрнандес, серебряный призер чемпионата мира, подменивший брата Люку на левом фланге сборной Франции. Тео может вернуться в «Реал», если у Переса возникнут проблемы с подписанием Дэвиса. Но это не единственный вариант развития карьеры француза. Ему всего 26 лет, как и Димарко. Федерико сильно прибавил, позволяет себе невероятные трюки, вроде красивых дальних голевых ударов.

Альтернатива: Тео Эрнандес («Милан»).

Полузащитники

Николо Барелла («Интер»)

Лига, где играли Недвед, Пирло и Зеедорф, не может существовать без сильных полузащитников. Барелла один из них. Конечно, итальянцы склонны оставаться в Серии А, немногие тамошние звезды решались отправиться в другую лигу. Но Николо всего 26 лет. Единственное, что останавливает покупателей, – скандал со ставками. Тонали поймали, а журналист, который раскопал правду, публиковал список подозреваемых футболистов. Барелла в нем был.

Альтернатива: Андре-Франк Замбо Ангисса («Наполи»).

Тейн Копмейнерс («Аталанта»)

«Ювентус» готов заплатить большие деньги за полузащитника «Аталанты». Партнер Миранчука в центре поля клуба из Бергамо проводит сильный сезон. Невзирая на нестабильность команды, голландец делает всё, чтобы «Аталанта» оставалась на плаву. Если бразилец Эдерсон приятно удивил, то Копмейнерс доказал стабильность. Тейн перерос клуб из Бергамо. В прошлом сезоне забил 10 мячей и сделал 4 ассиста в Серии А, но может поставить новый рекорд.

Альтернатива: Пётр Зелиньски («Наполи»).

Адриен Рабьо («Ювентус»)

Копмейнерс пригодится в Турине, поскольку Рабьо предлагают контракты другие гранды. Адриен станет летом свободным агентом, поэтому «Ювентус» перестраховывается. Француз – один из лидеров ожившей команды Аллегри, но хавбек на связи с другими тренерами. Понятно, что в «Барселоне» вряд ли окажется, нет смысла. Но опытный полузащитник обязательно получит в ближайшее время жирный контракт. Или от «Ювентуса», или от клуба за пределами Италии.

Альтернатива: Хакан Чалханоглу («Интер»).

Нападающие

Лаутаро Мартинес («Интер»)

В нападении столько вариантов, что на замене оказываются люди, которых не стыдно поставить в основу в финале Лиги чемпионов. Но даже сила Кьезы и Тюрама, который не поместился на лавке, не затмевает блеск Лаутаро Мартинеса. Чемпион мира из «Интера» – лидер своей команды. Ему нужно выиграть Скудетто, но дальше 26-летний нападающий задумается о будущем. Форварда звали многие гранды. Лаутаро не всегда в идеальной физической форме, но это один из лучших нападающих планеты.

Альтернатива: Федерико Кьеза («Ювентус»).

Виктор Осимхен («Наполи»)

Влахович и Осимхен будут в списках скаутов клубов АПЛ . Виктор намекнул, что окажется в Англии, даже знает конкретный клуб. А вот серб Душан будет в планах Артеты, если нападающий «Ювентуса» сохранит крутую форму на весну. Микель не спешит зимой тратить деньги, подписывая центрального нападающего, но ему нужен свой Холанд – форвард, который с порога начнет клепать голы. Влахович один из кандидатов, впрочем, как и Осимхен, хотя за ним давно следит «Челси».

Альтернатива: Душан Влахович («Ювентус»).

Хвича Кварацхелия («Наполи»)

Леау не слабее Хвичи. Они разные, хотя оба работают со смещением на левый фланг. При этом олицетворяют творческое начало итальянского чемпионата. Как правильно говорят эксперты – в Англии много внимания уделяют физике, а в Италии на первом плане талант. Хвича и Рафа – резкие, техничные, но могут потеряться на поле, потому что молодые. Кварацхелия заинтересовал «Баварию», где определяются с будущим тренера Тухеля. А вот Леау может оказаться в ПСЖ вместо Мбаппе.

Альтернатива: Рафаэл Леау («Милан»).