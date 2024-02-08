«Руан» – «Монако»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый матч 1/8 Кубка Франции «Руан» – «Монако», который состоится 8 февраля 2024 года

«Руан»

Седьмое место занимают «красные дьяволы» в турнирной таблице Третьей лиги на сегодняшний день. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Руана», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «монегасками». 21 января после серии пенальти «красные» одержали победу над «Тулузой» в рамках матча 1/16 Кубка Франции (4:3). В сухую, пропустив пару мячей, «Руан» потерпел поражение от команды «Ним» в матче 18-го тура Третьей лиги.

2 февраля со счётом 2:1 «Версаль» выиграл в гостях у «Руана».

«Монако»

«Монегаски» на данный момент в турнирной таблице Лиги 1 находятся на пятой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков «Монако» за последнее время. В 1/16 Кубка Франции «красно-белые» взяли верх над командой «Родез» со счётом 3:1. Ничейным исходом завершилась выездная игра с «провансальцами» из Марселя в 19-ом туре чемпионата (2:2).

На прошлых выходных «Монако» на своём поле сыграло вничью с «Гавром» со счётом 1:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Руан» – 9.00

Ничья – 6.00

Победит «Монако» – 1.31

Победит «Монако» с форой -1.5 гола – 1.84

Тотал голов больше 3.5 – 2.19

Тотал голов меньше 3.5 – 1.68

Статистика

Три победы одержали «красные дьяволы» из Руана в пяти последних встречах

В двух футбольных поединках за аналогичный период «Монако» выиграло у своих соперников

Четыре матча с участием «красно-белых» из пяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.84 на победу «Монако» с форой -1.5 гола за игру. С разницей в пару голов, как минимум, «красно-белые» обыграют своего оппонента из Третьей лиге в предстоящем футбольном поединке. Четвертьфинала Кубка Франции без «монегасков» не будет в текущем сезоне.