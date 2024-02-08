«Эштрела» – «Портимоненси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 21-го тура Примейра-лиги чемпионата Португалии «Эштрела» – «Портимоненси», который состоится 9 февраля 2024 года

«Эштрела»

«Звезда» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Португалии занимает шестнадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Эштрелы», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «чёрно-белыми» из Портимана. В трёх матчах к ряду «трёхцветные» проиграли своим соперникам. В сухую, пропустив три гола, «Звезда» проиграла команде «Витория Гимарайнш» в рамках матча 18-го тура Примейра-лиги. С разницей в три гола «Эштрела» дома уступила «Бенфике» в игре следующего тура (1:4).

На прошлых выходных с минимальным счётом «трёхцветные» на выезде потерпели поражение от «Эшторила».

«Портимоненси»

Двенадцатое место занимают «чёрно-белые» в турнирной таблице Примейра-лиги. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием команды за последнее время. На своём поле в сухую, пропустив пару мячей, «Портимоненси» проиграл дома клубу «Жил Висенте» в 18-ом туре чемпионата. На выезде с разницей в три гола «чёрно-белые» взяли верх над «Боавиштой» в игре следующего тура Примейра-лиги (4:1).

3 февраля со счётом 1:2 «Портимоненси» уступил на своём поле «Ароке».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эштрела» – 2.11

Ничья – 3.50

Победит «Портимоненси» – 3.45

Победит «Эштрела» с форой -1.5 гола – 3.70

Тотал голов больше 2.5 – 1.91

Тотал голов меньше 2.5 – 1.89

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – да

Пять поражений потерпела «Эштрела» в десяти последних матчах

За аналогичный период «чёрно-белые» проиграли своим соперникам в семи футбольных поединках.

Прогноз

С минимальной разницей, но хозяева встречи обыграют гостей в предстоящем футбольном поединке. Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать с коэффициентом 2.11 на победу «Эштрелы».