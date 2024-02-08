«Алавес» – «Вильярреал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Примеры чемпионата Испании «Алавес» – «Вильярреал», который состоится 10 февраля 2024 года

«Алавес»

На сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Испании «Алавес» занимает одиннадцатую строчку. Рассмотрим недавние матчи с участием «славных», чтобы оценить шансы команды в будущей игре с «жёлтой подлодкой» из Вильярреала. На своём поле с минимальным счётом «уничтожители бобов» обыграли дома «Кадис» в матче 21-го тура Ла Лиги. В сухую, забив три гола, «Алавес» выиграл в гостях у «Альмерии» в следующем туре Примеры.

На прошлых выходных со счётом 1:3 «славные» потерпели поражение от «Барселоны».

«Вильярреал»

Четырнадцатое место занимает на данный момент «жёлтая подлодка» в турнирной таблице Ла Лиги. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «жёлтых» за последнее время. На своём поле «Вильярреал» разошёлся миром с «Мальоркой» в рамках матча 21-го тура чемпионата (1:1). С разницей в пару мячей «жёлтая подлодка» взяла верх над «Барсой» в игре следующего тура (5:3).

4 февраля нулевую ничью раскатал «Вильярреал» с «Кадисом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Алавес» – 2.22

Ничья – 3.45

Победит «Вильярреал» – 3.35

Победит «Алавес» с форой -1.5 гола – 4.00

Тотал голов больше 2.5 – 2.02

Тотал голов меньше 2.5 – 1.83

Статистика

Из пяти крайних очных встреч исходом тотал больше 2.5 мячей за игру завершились четыре футбольных поединка

Три победы одержали «славные» в пяти последних матчах

За такой же период «жёлтая подлодка» выиграла только в одном матче.

Прогноз

С коэффициентом 3.35 компания Pinnacle предлагает сделать ставку в будущей встрече на победу «Вильярреала». «Жёлтая подлодка» удивила в матче с «Барселоной». Возможно, в предстоящем матче, не будучи фаворитом, «жёлтые» смогут снова повторить недавний успех.