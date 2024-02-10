«Вулверхэмптон» – «Брентфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (10.02.2024)

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сегодня, 01:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Вулверхэмптон» – «Брентфорд», который состоится 10 февраля 2024 года

«Вулверхэмптон»

«Волки» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Англии находятся на десятой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «бродяг», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «пчёлами» из Брентфорда. В сухую, забив пару мячей, «Вулверхэмптон» взял верх над командой «Вест Бромвич» в рамках матча 1/16 Кубка Англии. С разницей в один мяч «волки» дома уступили «красным дьяволам» из Манчестера (3:4).

На прошлых выходных со счётом 4:2 «волки» на выезде выиграли у лондонских «пенсионеров».

«Брентфорд»

На сегодняшний день «пчёлы» в турнирной таблице Премьер-лиги занимают пятнадцатое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Брентфорда» за последнее время. С разницей в один мяч «пчёлы» обыграли дома «лесников» в 21-ом туре чемпионата Англии (3:2). С таким же счётом «Брентфорд» на выезде проиграл «шпорам» в игре следующего тура АПЛ .

5 февраля со счётом 3:1 «Ман Сити» в гостях взял верх над «пчёлами» из Брентфорда.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вулверхэмптон» – 2.14

Ничья – 3.65

Победит «Брентфорд» – 3.35

Победит «Вулверхэмптон» с форой -1.5 гола – 3.70

Тотал голов больше 2.5 – 1.72

Тотал голов меньше 2.5 – 2.13

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – да

Три победы одержали «волки» в пяти последних матчах

За аналогичный период «пчёлы» выиграли в одной встрече.

Прогноз

С коэффициентом 2.14 компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Вулверхэмптона». На кураже после победы над «Челси» команда из Вулверхэмптона одержит победу над «Брентфордом» в предстоящем футбольном поединке.