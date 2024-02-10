Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Мальорка» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.02.2024)

сегодня, 21:19
«Мальорка» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.02.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Ла Лиги чемпионата Испании «Мальорка» – «Райо Вальекано», который состоится 11 февраля 2024 года

«Мальорка»

«Киноварные» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Испании находятся на семнадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы оценить шансы «Мальорки» в будущей встрече с «пчёлами» из Мадрида. На своём поле с минимальным счётом «красно-чёрные» уступили «Бетису» в рамках матча 22-го тура Примеры. В сухую, пропустив четыре гола, «киноварные» на выезде проиграли «львам» из Бильбао.

6 февраля нулевую ничью раскатали «островитяне» с командой «Реал Сосьедад» в полуфинале Кубка Испании.

«Райо Вальекано»

«Пчёлы» на сегодняшний день в турнирной таблице Ла Лиги занимают четырнадцатое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием команды за последнее время. «Нулёвку» раскатал «Райо Вальекано» в гостях с командой «Реал Сосьедад» в рамках матча 22-го тура чемпионата. На выезде с разницей в один мяч «пчёлы» уступили «Атлетико» (1:2).

В матче 23-го тура Примеры со счётом 1:2 «Райо Вальекано» проиграл дома «севильцам».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Мальорка» – 2.40
  • Ничья – 3.05
  • Победит «Райо Вальекано» – 3.40
  • Победит «Мальорка» с форой -1.5 гола – 5.05
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.77
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.41

Статистика

  • Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
  • В двух матчах из пяти крайних «островитяне» уступили
  • За такой же период «пчёлы» проиграли своим соперникам в четырёх футбольных поединках.

Прогноз

На футбольном поле встретятся две примерно равные по силе команды и с большой долей вероятности победителя в будущей встрече мы не увидим. С коэффициентом 3.05 компания Pinnacle предлагает в предстоящем футбольном поединке ставку сделать на ничью.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Мальорка
Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 21:31
Даже удивительно, не правда ли, видеть столь большое количество гостевых матчей сыгранных Райо Вальекано на ноль в обороне. Который в недавнем прошлом считался довольно-таки беспечным и даже безалаберным коллективом. Так что явно затормозившей в нападении Мальорке будет здесь крайне нелегко пробить тылы столичных визитеров. Тем более островитяне среди недели отбегали основой изнурительную вышеупомянутую дуэль с Сосьедадом. В то время, как "пчелы" полноценно готовились к этому поединку. Так что попробую предположить тут не проигрыш Райо, за неплохой коэффициент.)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 