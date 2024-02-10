«Мальорка» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.02.2024)

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сегодня, 21:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Ла Лиги чемпионата Испании «Мальорка» – «Райо Вальекано», который состоится 11 февраля 2024 года

«Мальорка»

«Киноварные» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Испании находятся на семнадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы оценить шансы «Мальорки» в будущей встрече с «пчёлами» из Мадрида. На своём поле с минимальным счётом «красно-чёрные» уступили «Бетису» в рамках матча 22-го тура Примеры. В сухую, пропустив четыре гола, «киноварные» на выезде проиграли «львам» из Бильбао.

6 февраля нулевую ничью раскатали «островитяне» с командой «Реал Сосьедад» в полуфинале Кубка Испании.

«Райо Вальекано»

«Пчёлы» на сегодняшний день в турнирной таблице Ла Лиги занимают четырнадцатое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием команды за последнее время. «Нулёвку» раскатал «Райо Вальекано» в гостях с командой «Реал Сосьедад» в рамках матча 22-го тура чемпионата. На выезде с разницей в один мяч «пчёлы» уступили «Атлетико» (1:2).

В матче 23-го тура Примеры со счётом 1:2 «Райо Вальекано» проиграл дома «севильцам».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мальорка» – 2.40

Ничья – 3.05

Победит «Райо Вальекано» – 3.40

Победит «Мальорка» с форой -1.5 гола – 5.05

Тотал голов больше 2.5 – 2.77

Тотал голов меньше 2.5 – 1.41

Статистика

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

В двух матчах из пяти крайних «островитяне» уступили

За такой же период «пчёлы» проиграли своим соперникам в четырёх футбольных поединках.

Прогноз

На футбольном поле встретятся две примерно равные по силе команды и с большой долей вероятности победителя в будущей встрече мы не увидим. С коэффициентом 3.05 компания Pinnacle предлагает в предстоящем футбольном поединке ставку сделать на ничью.