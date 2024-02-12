У «Спартака» один игрок железной основы. Соболев сразится с Угальде, а Бабич с Джикией

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вчера, 21:43

Конкуренция во всех футбольных линиях.

Сколько у «Спартака» Абаскаля незаменимых футболистов? Судя по сыгранным в первой части сезона минутам, лишь один человек – Квинси Промес. Защитников Дуарте и Денисова, форварда Соболева и голкипера Максименко легко представить на скамейке, где они время от времени оказывались, когда ошибались сами или проявляли инициативу их конкуренты. У «Спартака» уникальная ситуация. Даже самые звездные и опытные футболисты, кроме Промеса – Зобнин, Мозес и капитан Джикия, легко могут провести весну на лавке, ведь есть альтернатива. Оценим самые интересные кадровые дуэли.

Джикия против Бабича и Дуарте

Георгий и его агент наговорили всякого и разного, попадая на первые полосы. Джикия не может радоваться месту на лавке, но при этом не рискнул определиться с новым клубом прямо сейчас. Ждёт до лета, когда станет свободным агентом? А пока ухудшаются отношения между «Спартаком» и его представителем. Вряд ли Георгий будет в основе, поскольку Абаскаль упрямый наставник. С другой стороны, тренер и футболист обсудили ситуацию. Если капитан не прибавит, то сербу Бабичу и парагвайцу Дуарте будут доверять дальше. Оба не впечатлили, но это не худшие центральные защитники в новейшей истории «Спартака». Просто нужно с каждым работать персонально, что у Абаскаля не получается. Джикия ведь тоже сбавил под присмотром Гильермо. Георгий допускает игру с двумя левшами в центре, то есть связку с Бабичем, но это редкий случай для футбола. Так играла сборная Испании, но они не добились больших успехов. Если Георгий не вытеснит Срджана из основы, то вряд ли появится на поле весной.

Хлусевич и Тавареш против Денисова и Рябчука

Здесь можно объединить фланги, поскольку в одном случае универсальные латерали, которых видели на двух краях поля – Хлусевич и Тавареш, а в другом крайние защитники, которые чаще держатся конкретной бровки. Молодой Денисов играл справа, а новичок Рябчук выступал слева. Россиянин и молдаванин ошибались в обороне, за что их по делу критиковали. При этом Рябчук взял паузу на адаптацию, что нормально, а Денисову всего 21 год, и это третий футболист «Спартака» по сыгранным минутам в РПЛ в новом сезоне. Конечно, если бы не травма Тавареша – у португальца второй разрыв «крестов» в карьере, то фланги могли быть совершенно другими. Но не случайно закупали латералей. Будет драка за место в основе, так как крайние защитники важны в испанских схемах Абаскаля, пускай «Спартак» больше не играет в три центральных защитника, как раньше.

Литвинов против Мартинса и Пруцева

Не исключено, что Руслана весной перестанут мучить. Отправят в опорную зону, а не будут таскать в центр защиты, где ему проще показать публике игровые минусы. Но Литвинова также тяжело назвать чистым разрушителем, ему удобнее располагаться выше по схеме. В таком случае Умяров, Мартинс и Пруцев становятся конкурентами для Руслана, даже если в этой четверке можно выбрать двоих хавбеков для игры в основе по схеме «4-4-2» или «4-3-3». Не будем забывать о Зобнине, ветеран тоже хочет играть. Романа снова ставили на правый край обороны на сборах. Но поскольку Абаскаль является фанатом контроля мяча, искал у себя ДНК «Барселоны», то ему нужен для розыгрыша второго паса такой человек, как Пруцев. Может выступать с Литвиновым в связке, а третьим хавбеком будет атакующий игрок – Мозес или Игнатов.

Мозес против Игнатова и Угальде

Абаскаль может начать скачки от схемы к схеме, ведь надо напомнить о календаре. У «Спартака» сразу матч против «Зенита» в гостях 2 марта. Дальше по курсу непростые середняки, потом «Динамо». Плохой календарь для раскачки и сомнений. Так что опытный Мозес, если нигериец будет в форме весной, станет основной «десяткой» в схеме «4-4-2» с ромбом, или атакующим хавбеком в модели «4-3-3». В обоих случаях Промес и ещё один вингер дополнят группу поддержки центрального нападающего. Но если Игнатов окажется в лучшей форме, а также качественнее будет взаимодействовать с хавбеками – Литвиновым и Пруцевым, то Михаил будет выходить с первых минут. Хотя эксперимент с Угальде на позиции «десятки» тоже возможен. Новичок с девяткой на спине играл раньше в оттяжке.

Зиньковский против Медины и Бонгонда

Игрок ДР Конго добрался до полуфинала на Кубке Африки, должен набрать оптимальную форму скорее, чем напарники. Зато устал, пока Зиньковский помогал напарникам издеваться в атаке против молодежки клуба из ОАЭ . Медина тоже был на поле, но атакующие игроки «Спартака» универсальные, их можно двигать по схеме, меняя фланги и роли. Здесь всё зависит от формы, а также от позиции Промеса. Если сыграют «4-4-2», то нужен левый вингер, а если сам Квинси будет слева в схеме «4-2-3-1», то Зиньковский и Медина могут вместе сидеть на лавке, поскольку Бонгонда лучше подходит для правого фланга. Также есть давняя дуэль голкиперов, но здесь выбор простой. Если Максименко в лучшей форме – Селихов на скамейке, и наоборот. Не очень мудрая стратегия для обороны, но привычный уклад для «Спартака». У них нет одного основного вратаря.

Соболев против Угальде

Никто не платил бы огромные деньги за игрока «Твенте», устраивай Абаскаля игра нападающих. Соболев брал паузы без голов, рослые форварды не очень нравятся тренеру «Спартака». Угальде – невысокий и шустрый нападающий. Может сыграть «ложную девятку», меняясь местами с Промесом, плеймейкером и правым инсайдом. Также Соболев и Угальде способны выйти вместе, но кадровое изобилие не всегда полезно в футбольных клубах. Когда десять позиций «плавают», а только Промес железно основной игрок, то внутри коллектива растет недовольство. Джикия считает, что не хуже Дуарте и Бабича. Конкуренты Денисова считают, что молодой защитник слишком примитивный, чтобы ему так сильно доверять. Атакующие футболисты думают, что лучше справятся в атаке, чем медлительный Игнатов. А упрямство тренера, который сначала снимает игроков после неудач, а потом держится за них в основе после ошибок, не добавляет спокойствия в раздевалке.