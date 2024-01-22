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У «Арсенала» появилось уникальное оружие. Выиграли 5:0 после отдыха на курорте

вчера, 17:54
Победа «Арсенала»

В тренерском штабе особенный помощник.

«Канониры» устроили перезагрузку

В Дубае команда Артеты после серии поражения искала новые силы, работала и отдыхала. Футболисты расслабились, речь о необычной паузе в сезоне. «Арсенал» вернулся с новыми силами, разгромили «Кристал Пэлас». «Орлы» месяц назад забрали очки у «Манчестер Сити», сыграв 2:2, но команда Артеты забила уже на 11-й минуте. Отличился центральный защитник Габриэл, бразилец забил после подачи с угла поля. Стандарты стали оружием «Арсенала».

Если за весь прошлый сезон забили 15 мячей со стандартов, то сейчас таких голов уже 13. Занимают первое место в АПЛ. На Ближнем Востоке отрабатывали не только стандарты у чужих ворот – Артета говорит, что им посвятили меньше времени, но и голы в свои ворота. В 14 турах «Арсенал» пропустил один мяч со стандарта. В шести последующих играх было четыре таких гола. И речь не о мячах престижа. «Вест Хэм» и «Фулхэм» переигрывали «Арсенал», пользуясь неразберихой.

Была пища для разбора, но в таких темах Артета уступает место ассистенту Николя Ховеру. Француз родом из Берлина работал в «Монпелье», анализировал видео. Затем его пригласили в сборную Хорватии, надолго не задержался. Позже Ховер перебрался в Англию, где после «Брентфорда» его переманил Гвардиола. Николя Ховер научился работать конкретно со стандартами, поэтому в 2021 году «Манчестер Сити» потеряет сразу двух ассистентов тренера – Ховер перешел в «Арсенал» вслед за Артетой.

Игроки собирают «головоломки»

Артета, будучи помощником Гвардиолы, нахваливал работу Ховера, считаясь с его вкладом в развитие «Манчестер Сити». Наличие такого тренера помогает доминировать. У «Арсенала» всего 42 мяча в АПЛ, а 13 из них со стандартов, речь о 31 % удачных ударов. Разумеется, стечение обстоятельств тоже влияет. Но тренер Николя нашел общий язык с футболистами. У него несколько принципов работы:

- Старается делать свои специфические тренировки короткими, чтобы сохранить внимание игроков;

- Француз максимально упрощает инструкции и подсказки, не полагается на память футболистов;

- Часто общается с игроками лично во время завтрака, раздает рекомендации в виде записок;

- Постоянно объясняет футболистам «Арсенала» важность подборов, учит читать игру на стандартах.

У Манчини в сборной Италии тоже был отдельный консультант по стандартным положениям. Неготовую к триумфу команду угловые и штрафные не спасут, Италия после победы на Евро-2020 не сыграла на ЧМ-2022. Но если сильный состав на пике формы, то стандарты становятся опасным оружием. Вот и защитник «Арсенала» Габриэл дважды забил в ворота «Кристал Пэлас» после навесов с углов поля.

Тренер Ховер отнимает у футболистов 10-15 минут во время тренировки, но успевает объяснить нюансы игры у своих и у чужих ворот. Француз полагается на видео, устанавливают большой монитор у поля. А идеи под конкретного соперника подаются постепенно. Игроки словно складывают головоломку от тренировки к тренировке, запоминая каждый шаг на протяжении одной недели.

Сначала работу ведут с теми, кто подает мяч, эти игроки оттачивают подачи в конкретные зоны в индивидуальном порядке. Затем объясняют действия нападающим, а в конце защитникам. В день матча игроки получают полную картину комбинаций. Знания свежие, не успевают ничего забыть. Ховер верит в адаптацию под соперников, на ассистента Артеты работает большая команда аналитиков.

Люди из «Монпелье» и «Брентфорда» в один голос говорят, что Ховер мастер простых объяснений. Его интересно слушать ленивым футболистам, которые обычно не умеют концентрироваться во время длительного теоретического занятия и хотят быстрее схватиться за телефоны. Идеи Николя помогут «Арсеналу» в АПЛ и Лиге чемпионов, отчасти компенсируют нехватку «киллера» в атаке.

Теория подкрепляется практикой

Ховер вряд ли смог бы научить «Кристал Пэлас», где собрались худшие мастера голов со стандартов в АПЛ – у «орлов» всего один такой мяч. Но успешность после навесов не связана прямо с классом футболистов. «Арсенал» первый, но на втором месте «Эвертон». Без очков, снятых из-за финансовых нарушений, «ириски» были бы выше в таблице. Но клуб из Ливерпуля не равен по силе «Тоттенхэму» и «Манчестер Сити», где тоже забивают со стандартов.

А вот МЮ на 15-м месте с четверкой голов, хотя там есть Бруну Фернандеш для подач. «Арсенал» правильно делает, что развивает культуру стандартов. И голы Габриэла хорошо показывают практическую реализацию идей тренера Ховера. В первом случае правша Райс подавал с левого фланга. Все участники комбинации сыграли идеально, особенно Троссард, который поймал 16-го номера соперника – «либеро» обведен овалом на первом кадре:

У «Арсенала» появилось уникальное оружие. Выиграли 5:0 после отдыха на курорте

Вторая голевая подача с другого фланга, поэтому с мячом левша Сака. Ценный Букайо пытался закрутить в дальний угол, где штангу закрывал защитник Габриэл, которого опять не сумели остановить в силовой борьбе. А остальные игроки «Арсенала» грамотно насытили вратарскую, освободив бразильцы возможность сыграть один в один. Тренер Ховер красавец, у него каждый игрок из блока давления забирает на себя двоих соперников.

У «Арсенала» появилось уникальное оружие. Выиграли 5:0 после отдыха на курорте

Пять футболистов «канониров» во вратарской площади доминируют против восьмерых. А теперь вспомните ремарку про подборы. Трое уводят за собой, четвертый запутывает ложным забегом, пятый подает, а шестой забивает. Тогда четверо игроков ждут отскоки по периметру. Шикарная работа всей команды, тренерского штаба и аналитиков. Причем под нового соперника будет немного иной подход с учетом слабостей конкретной защиты.

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Все комментарии
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 20:36
Предсказать разгромную победу «Арсенала» над «Кристал Пэлас» было несложной задачей. Команда нуждалась в такой победе, а Кристал Пэлас кстати нет в топ-10. Оппонент Арсенала был слаб и Габриэл Мартинелли мог бы и не добить соперника в добавленное время - за две минуты оформив дубль, когда итог матча уже был ясен, и Пэлас не особо сопротивлялся. Вот только интересно, как они будут играть в гостях против Ноттингем Форест, потом еще дома с Ливерпулем. Ноттингем Форест в этом сезоне победил Ньюкасла в гостях, потом еще дома МЮ. Так что Арсеналу будет труднее в этом матче, чем два дня назад. У Форест хорошая домашняя статистика против Арсенала и еще мотивация не попадать в зону вылета. Так что ничья 2:2 вполне возможен. Не думаю что Арсенал проиграет. Вот только все это на руку Манчестер Сити. Расписание матчей Сити пока что не сложная, так что Арсеналу не нужно расслабиться после победы 5:0. Все еще впереди.
Валерыч
Валерыч
вчера в 19:36, ред.
Активный отдых явно пошёл на пользу "Арсеналу", команда стала выглядеть заметно свежее. Но о том, что кризис миновал, говорить пока рано. Всё-таки "Кристал Пэлас" намного слабее классом, чем "канониры" Артеты. У "Арсенала" впереди непростой матч в гостях против "Ноттингем Форест", очень важно не потерять очки в нём.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Andrei Tarkovsky (раскрыть)
вчера в 18:35
Я писал статьи тут немного и даже вёл несколько лет ныне почившую рубрику Народный Обозреватель. Кроме этого, выиграл Блог-Лигу, когда тут был активный блоггинг) Но у меня не совпадают взгляды с главным редактором/владельцем.
Andrei Tarkovsky
Andrei Tarkovsky ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:32
А почему вы не пишете статьи. Глядя на ваши некоторые комментарии, можно сказать что это для вас не будет проблемой.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:20
Хороший отдых и "перезагрузка" ещё не кому не помешали..)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:17
Вы на основе матча против самого удобного для "Арсенала" тактически соперника, над которым у Артеты 5 побед подряд, статью написали?) Норм)
Гость
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