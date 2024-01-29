«Спартак» усилил нападение, но забыл о главной беде. Москвичи не умеют играть в обороне

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вчера, 16:21

Капитан на лавке, в защите нет вожака.

У «Спартака» показатели середняка

По xG «красно-белые» на седьмом месте, середина таблицы. По качеству шансов соперников «Спартак» на восьмой строчке. Абаскаль останется до лета, но результаты не блещут. Испанский наставник позволил игрокам отдыхать дольше, чем их коллеги из других клубов. Тренерский штаб «Спартака» меняет методы, чтобы перезапустить команду, которая была неэффективной у двух ворот.

В атаке Соболев и Промес недобрали голов. Медина и Бонгонда оказались нестабильными новичками. Не работали на тренировках с максимальной отдачей, ведь играли с перепадами. А молодые ребята, вроде Мелёшина и Игнатова, не тянут уровень основы, хотя Михаил – один из любимчиков тренера. С мячом обращается тонко, а без него оставляет «Спартак» в меньшинстве.

Важный момент, поскольку оборона начинается у чужих ворот. В Сети опубликовали выкладки молодого Моуриньо, когда португалец готовился с «Челси» выбить «Барселону» из Лиги чемпионов. Специалист записал, что Роналдиньо плохо работает на команду без мяча. В противовес Моуриньо поставил Это’О, считая камерунца идеальным нападающим для первой линии защиты и прессинга.

Позже Жозе с Самуэлем выиграют Лигу чемпионов для «Интера», а форвард отработает в оттяжке, чтобы на острие забивал аргентинец Милито. Экскурс в историю напоминает о важности тренерского анализа. Абаскаль требовал от Соболева игры в стиле Это’О, наставнику не нравятся форварды на чистых мячах. В итоге между футболистом и тренером случился конфликт.

Новый спортивный директор «Спартака» Амарал это учел. Томаш уговорил костариканца из «Твенте». Крошка Угалде это ставка за 13 млн евро. С голевым чутьем, отлично играет головой при росте 173 сантиметра. «Твенте» на третьем месте в Нидерландах, ведут борьбу за путевку в ЛЧ . Продают лучшего футболиста, но Угалде не решает проблемы «Спартака» без мяча.

Амарал бросился на поиски хавбека

Спортивный директор «Спартака» ищет полузащитника. В идеале – не старше 26 лет ради роста, прогресса и будущей продажи. Есть две опции, москвичам важен «третий угол» в центре. Или плеймейкер, или опорник. Если у Абаскаля схема «4-2-3-1», то ни один из футболистов нынешнего состава не может правильно сыграть на сложной позиции между линиями в атаке.

Промесу хочется на фланг и на ударные позиции, хотя частенько грузит напарников передачами. А Игнатов недостаточно быстрый для игры в обороне. Впрочем, Квинси тоже не идеальный третий полузащитник, хотя имел необычный опыт в «Аяксе», агрессивности ему не занимать. Кроме «десятки», логично поискать классического опорного хавбека новой формации.

Появление человека позиции «Бускетс» может изменить команду, независимо от состава и схемы. Можно перевернуть треугольник в другую сторону, используя схему «4-3-3». Тогда Зобнин, Литвинов, Пруцев, Мартинс и Умяров будут опциями в середине поля. Выбор по именам богатый, но нет чистого опорного хавбека с первым пасом в стиле бразильца Фернандо.

Пустая опорная зона, где даже Литвинов не смотрелся здорово, так как ему удобнее работать выше, становилась причиной пропущенных «Спартаком» голов. А ближе к чужим воротам нет нового Алекса, «десятки» с функциями первой линии обороны, о которой говорили выше. Дальше с атаки и центра поля переходим к ключевым линиям защиты.

В обороне нет московского ван Дейка

В кубковом матче «Ливерпуля» Вирджил сидел на лавке. Фанаты запели о нём песню, Клопп выпустил голландца на поле, и тот забил. Джикия в такие сказочные истории не попадал. Капитан не знает, где окажется, даже если продлит контракт со «Спартаком». Бабич и Дуарте не впечатлили. Денисов и Рябчук ошибались на флангах, причем юный россиянин выступил даже надежнее, чем иностранцы. Максименко и Селихов будут соперничать за место в воротах, но по проценту сэйвов «Спартак» на восьмом месте.

Своего Сафонова в клубе нет. Когда говорим о середняке «Спартаке», то это не попытка задеть, а констатация. Осознание реального уровня игры поможет исправить команду с ресурсами. Директору Амаралу и тренеру Абаскалю приходится работать со старыми ранами и болезнями «Спартака». В клубе годами не могут найти идеальных латералей, не говоря о представителях более тонких профессий. Тавареш не станет панацеей, даже если португалец успешно вернется в основу «Спартака».

Джикия не станет лекарством от всех болезней, даже если Георгий продлит контракт и вернется в старт, вытеснив Бабича или Дуарте. Абаскаль тоже не священный подорожник. Тем более, его представители постоянно запускают информационные волны о переезде тренера в Испанию. Значит, семью Гильермо интересует жизнь ближе к родной Андалусии, а не только деньги московского клуба. Абаскалю не доверился «Кадис», но будут другие варианты, если весной москвичи заиграют стабильнее.

«Спартак» это долгострой. Если два молодых пиренейца вычеркнут весной парочку пунктов из длинного списка о реконструкции клуба – будет здорово. Но поражение от «Зенита» и вылет из Кубка не исключаем, поскольку «Спартак» много атакует и плохо обороняется. Пропустили 24 мяча в восемнадцати турах, уровень «Балтики». Пока у Абаскаля богатая версия «Оренбурга», где вместо интересных аргентинцев сборная мира. По возможностям между клубами пропасть, но в плей-офф Кубка победил аутсайдер.

Будет ответный матч для камбэка «Спартака», но фанаты клуба давно просят зрелых решений. Посмотрим на действия нового руководства и уже привычного живчика Абаскаля. Однако смущает, что взялись за атаку на случай потери Промеса, но игнорируют отсутствие ведущего защитника и приличного разрушителя в центре полузащиты. Можно забивать чаще, но проигрывать из-за традиционных ошибок в обороне. Джикия не потянул роль ван Дейка для «Спартака», на скамейке Георгий не только из-за сомнений Абаскаля.