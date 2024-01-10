Чаще выходить на ударные позиции и разгрузить Акинфеева. ЦСКА нужна реорганизация игры

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вчера, 23:43

«Армейцам» нужна футбольная эволюция.

ЦСКА повезло, что они на восьмой строчке в таблице РПЛ . По ожидаемым очкам они как раз восьмые, что не является комплиментом – получается, заслужили худший старт за пятнадцать лет. Но есть параметры, по которым ЦСКА ниже. По качеству моментов без учета пенальти московская команда всего лишь девятая. Забили много мячей, реализация крутая. Но это везение, ведь только «Локомотиву» и «Зениту» чаще улыбалась удача у чужих ворот.

Москвичи делят десятое место с «Сочи» по допущенным ударам в створ. Акинфеев отразил всего 69.1 % выстрелов, одиннадцатый показатель чемпионата. Хотя у ЦСКА активная игра флангами, ведь латерали располагаются высоко, а прошлым летом ждали возвращения атакующего Марио Фернандеса, по навесам «армейцы» на девятом месте. Команде сложно вести игру первым номером, по ударам в створ они всего десятые. У Федотова много задач.

Важно отодвинуть игру от своих ворот

Защита у «армейцев» не такая, как у «Динамо» и «Локомотива», которые постоянно подставляют вратарей под удары. Но ЦСКА по допущенным ударам уступает даже бывшему клубу Федотова «Уралу». Если середняк, который после хорошего старта выдал ужасный отрезок, лучше работает без мяча и реже допускает удары по воротам Помазуна – сменщика Акинфеева, играющего в аренде, то у Игоря Владимировича накопились вопросы к собственной обороне. Именно ко всей обороне, дело не только в работе защитников, соперники находили лазейки у ворот ЦСКА .

В обороне был дефицит кадров, ищут новичков. Травма Дивеева заставила выдумывать велосипед, ставя в тройку полузащитников. Акинфеев хочет работать реже, как полагается человеку с его статусом в российском футболе. Вратаря часто подставляли под удары с верных позиций, ЦСКА лишь на одиннадцатом месте по NPxGA, то есть качеству моментов соперников без учета пенальти. Вина не только защитников, но и хавбеков. Зделар, Обляков и Мендес без мяча сыграли плохо. Сербского Сашу дергали в защиту, а профильный опорник Мухин до травмы играл инсайда в атаке.

Давно пора применять высокий прессинг

Удивляет, насколько ЦСКА был плох, если сравнивать объективные цифровые показатели. Например, по параметру, который отражает интенсивность высокого прессинга, «армейцы» на десятом месте в РПЛ . Разумеется, ни одно числовое значение, кроме счета на табло, нельзя трактовать вне контекста и объяснений, но здесь всё просто. Хотя Чалов и Файзуллаев цепкие инсайды, у ЦСКА постоянно недорабатывали по перехватам полузащитники. У Набабкина больше прочитанных эпизодов в среднем за игру, хотя ему тридцать семь лет, чем у Облякова, который на двенадцать лет моложе, или чем у Мендеса, который моложе на тринадцать лет.

Медлительность ветерана Заболотного тоже влияет. Антон бесполезен в прессинге, хотя футболист его формата должен смелее вести борьбу. Из группы атаки грызутся Обляков и Файзуллаев. А вот Чалов не собрал впечатляющую статистику отборов и перехватов, ведь играл также в центре нападения. Давила тоже не классический чилийский футболист, готовый отгрызть сопернику ноги. Конечно, ЦСКА не должен играть в стиле «Факела». Но статистика владения мячом – 48.7 %, дает однозначный ответ о манере тренера Федотова. «Армейцы» играли вторым номером. Или их заставили? Весной нужна командная скорость без мяча, её не хватило.

Необходимо наиграть свежую тройку атаки

У классных голевых результатов ЦСКА есть несколько секретов. Забили на целых 6 голов больше, чем могли, исходя из качества моментов. Больше разница только у «Локомотива» с его голами на последних секундах, и у «Крыльев Советов», ещё одних мастеров дожать соперника в концовке. У «армейцев» тоже были волевые поединки, но голы распределены неравномерно. Всего собрали 31 гол, но 11 из них забили до середины августа в четырех первых турах. Остается 20 голов на 14 туров, и сразу голевые показатели перестают впечатлять воображение. У ЦСКА шесть голов с пенальти, нет клуба, у которого таких мячей больше.

Понятно, что Чалов и Файзуллаев молодые и талантливые, но им не хватает третьего в компанию. Обляков собрал пять ассистов, но не заиграл в качестве правого инсайда в схеме с Фёдором и Аббосбеком. Давила не стал основным центральным форвардом, у чилийца немного другая позиция. Заболотный провел на поле 1122 минуты, а Давила всего 299. У Антона шесть голов и один ассист, а у чилийца три мяча и результативная передача, хотя получил в четыре раза меньше времени. Но самое главное для Федотова, что нет сыгранных связок во всех линиях. Роша не мог сыграться с Дивеевым, у Игоря травма, а Мойсес бывший латераль.

Правый защитник Гайич вынужденно перешел на левый фланг. Нет связи Чалова как центрального форварда и напарников. В этом случае цифры не врут. У тренера ЦСКА Федотова невероятно много тактической работы, как по горизонтали, так и по вертикали. Небедная команда с поставленной сильной игрой не может быть восьмой в такой скромной лиге, как РПЛ . Даже «Крылья Советов», не имея особых больших ресурсов, только крепкого тренера и парочку талантов, которые достанутся другим клубам, провели первую часть сезона не хуже, чем «армейцы». У ЦСКА равенство в таблице с новичком из низшей лиги «Рубином».