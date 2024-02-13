Гвардиола сыграет во втором финале ЛЧ подряд. Никто не остановит Родри и Холанда

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сегодня, 01:00

«Манчестер Сити» это новый «Реал»?

В Копенгагене одноименный клуб предпримет первую попытку закончить путь действующего обладателя кубка чемпионов в новом плей-офф. И шансы датчан откровенно низкие. Даже родство футболистов скромной команды с нападающим МЮ Хёйлундом – братья Расмуса выступают за «Копенгаген», точно не может перекрыть благодаря мотивации разницу в классе между соперниками. Очевидно, что «Манчестер Сити» это фаворит нового сезона Лиги чемпионов. Но давайте оценим их шансы на вторую победу подряд и третий финал за четыре года.

За победу. Опыт Гвардиолы

Гвардиола выигрывал Лигу чемпионов с «Барселоной», а теперь повторил успех с «Манчестер Сити». Работал только с богатыми клубами, но с «Баварией» не вышел ни в один из финалов. Суперкомпьютер ставит «горожан» на первое место в рейтинге фаворитов, ведь у руля наставник, который не устал побеждать и может грамотно спланировать поединки в плей-офф. Зидану и Анчелотти против Гвардиолы в Лиге чемпионов было непросто, невзирая на опыт «Реала». По пути к финалу против «Интера» Хосеп обыграл «Баварию» и «Реал», причем с запасом.

Против успеха. Класс «Реала» и «Баварии»

Знакомые соперники будут мстить, усилив составы англичанами – Беллингемом и Кейном. ПСЖ и «Арсенал» где-то рядом с фаворитами первой линии, но всё зависит от жребия и отношения к «скромным» соперникам. «Манчестер Сити» умеет грамотно подготовиться к матчу против очередного «Лейпцига». Винисиусу и Киммиху тоже не нужно рассказывать, как победить в Лиге чемпионов, но у «Баварии» есть проблемы с тренером Тухелем и обороной, а у «Реала» кадровые потери, которые могут сказаться на защите. Но если Гвардиола оступится, то названные выше клубы постараются выхватить кубок.

За победу. Уровень мастерства

Хотя «горожане» дали «Ливерпулю» и «Арсеналу» шанс оторваться в таблице АПЛ , когда подписали 4 мировые и 3 раза проиграли, по сумме пунктов Гвардиола по-прежнему должен быть первым после 24 туров. Условно «проблемный» «Манчестер Сити» не хуже двух великолепных клубов. Всё благодаря уровню мастерства. Родри справедливо назвали лучшим игроком прошлого сезона в Лиге чемпионов, дело не только в решающем голе. Опытный Де Брюйне покажет на тренировках юному соотечественнику Доку парочку фокусов. Фоден и Альварес понимают, как надо выигрывать конкуренцию у сильных футболистов. В обороне у «горожан» Эдерсон и Диаш, вся команда отличается физически, технически и морально.

Против успеха. Высокая линия обороны

Гвардиола не откажется от тактической природы ради победы в ЛЧ . Если в прошлом сезоне придумал «блуждающего» опорника Стоунза, то сейчас у «горожан» невероятно высокая линия. Аке и Диаш находятся на чужой половине поля, а Гвардиол и Уокер – латерали, оказываются выше, чем Де Брюйне и Альварес – плеймейкеры. Гвардиола обожает треугольники и игру на третьего, для этого ему нужны были быстрые люди в атаку. Но иногда идея побеждает смысл – забить больше, чем соперник. Одержимый треугольниками Гвардиола может стать заложником соперника, который удачно сыграет на контратаках.

За победу. Результативность Холанда

У Эрлинга безумные показатели в «Манчестер Сити», множество голевых рекордов, хотя карьера норвежца только начинается. С таким человеком на острие всегда можно или получить новый важный гол, или Холанд сам уведет защитников, оставив пустую зону для одного из результативных напарников. Мбаппе и Кейн будут помощниками ПСЖ и «Баварии». У «Реала» целая группа классных игроков в атаке – Родриго, Беллингем и Винисиус. Но Холанд тоже настоящий зверь. Особенно если помнить о его любви к Лиге чемпионов. Причем дефицит ударов в важных матчах мотивирует Эрлинга закрыть этот пробел в карьере.

Против успеха. Коллектив хулиганов

У «Реала» столько свежих побед в Лиге чемпионов, ведь у футболистов было не так много приключений с женщинами и алкоголем, как у конкурентов. Даже Роналду перебесился в Манчестере, а в Мадриде стал биологическим роботом, помешанным на рационе – на день рождения ест маленький кусочек торта, хотя килограммовый десерт его фигуру тоже не испортит. А вот у «Манчестер Сити» не такие «скучные» ребята, как Модрич, Каземиро и Кроос. Уокер, Грилиш и компания сдерживали себя ради первой победы в Лиге чемпионов, но сомневаемся, что Гвардиола добьется такой рабочей этики, как по пути к треблу. Сам испанец это констатирует, стало сложнее искать мотивацию.

Мнение читателей. Смогут ли «горожане» снова победить?

Серийные победы в мировом спорте – не редкость. В американском футболе Супербоул второй год подряд и третий раз за пять лет выиграла команда «Канзас-Сити Чифс». За них выступает главный квотербек мира Махоумс. Патрику перешла корона после ухода на покой легенды Тома Брэди, совладельца футбольного «Бирмингема». И хотя в этом сезоне все помешались на главной женщине NFL – певице Тейлор Свифт, которая закрутила роман с футболистом «Чифс» Келси, место для настоящей спортивной борьбы в финале осталось. Фаворит дожал претендента.

Сможет ли «Манчестер Сити» в стиле «Канзас-Сити» выйти в свой главный клубный финал? Шансы высокие, особенно если разминутся в плей-офф с «Реалом». Сильнее ли англичане, чем испанцы? Беллингем невероятно крутой, но с Джудом «сливочные» уже вылетели из Кубка Испании от «Атлетико». Гвардиола прекрасно знает, что его команда не слабее, чем у Симеоне. Нравится это соперникам или нет, но пока «Манчестер Сити» не сбили с вершины решением суда в делах о предполагаемых махинациях, именно чемпионы Англии – главные фавориты Лиги чемпионов.