«Рома» возвращает величие и преследует «Милан». 3 победы подряд, следующая игра – с «Интером»

В Риме уже есть изменения.
Нынешнее положение «Ромы» резко отличается от того, что было меньше месяца назад. Даниэле Де Росси быстро включился в работу – и уже показывает результаты с римлянами.
Шли на окраине топ-10 к моменту рокировки
Конфликт между Жозе Моуриньо и руководством «Ромы» носил накопительный характер – жарких столкновений в медиа не было, но португалец всё чаще намекал на отсутствие поддержки на трансферном рынке. Вместе с тем римляне выдавали очередной слабый отрезок – закрепиться на взятой 4-й строчке не удалось, «жёлто-красные» к середине января откатились на 9-е место.
Предполагалось, что боссы проведут собрание, чтобы обсудить необходимость продления контракта тренера – вместо этого Жозе отправили в отставку.
Осадок в «Роме» на момент прихода Де Росси был тяжелейший. Команда болталась в середине турнирной таблицы – даже по меркам последних результатов это провал. Кроме того, прощание с Моуриньо вышло скомканным. Португалец из-за увольнения почувствовал себя преданным своими же игроками и клубом. Специалист отказался забирать подаренный игроками перстень победителя Лиги Конференций – его Жозе положил в шкафчик капитана «Ромы». Также менеджер положил туда свою фотографию с трофеем и подписью «Когда станете мужчинами, верните это мне».
Сразу вернулись в топ-5
В «Роме» последних лет никакого духа победителей царить не может – это точно. Но для этого им и понадобился Даниэле Де Росси. Чтобы осознать чемпионский менталитет итальянца, достаточно его комментария после назначения:
Я убежден, что команде и мне не нужны никакие парашюты. Это сильный коллектив с несколькими очень важными игроками. Даже у лучших бывают трудные времена. Это случалось раньше и будет происходить в будущем, такое может произойти и с другими командами, поэтому мы должны быть готовы. Я давно не тренировал, но говорят, что это похоже на езду на велосипеде. Несмотря на то, что я тренировал всего несколько месяцев, это было достаточно легко.
У Де Росси нет впечатляющей тренерской карьеры за плечами – он может предложить только опыт в качестве игрока, что далеко не всегда срабатывает. Но важные детали – наставник не просит себе время на раскачку, считает подобранный состав качественным.
Римляне после смены тренера успели провести 3 матча Серии А. Все завершились победой «желто-красных». Конечно, стоит отметить календарь – Де Росси не пришлось с ходу готовиться к «Милану», «Ювентусу», «Интеру». Поэтому получилось наиграть новые идеи в противостояниях с «Вероной» (2:1) и «Салернитаной» (2:1). А вот «Кальяри» «Рома» устроила настоящий разнос – 4:0!
Коллектив, который к 20-му туру оказался на 9-м месте, вдруг заскочил в топ-5. Но теперь у команды важный этап. Сыграли на матч больше, чем конкуренты – и ещё могут откатиться на 7-ю строчку. А до топ-3 пока по-прежнему далеко – 11 очков. Набранный ход позарез нужно сохранить.
Отказался от тройки центрбеков, нашёл новую позицию для Дибалы
Прежде всего – важная поправка. Говорить о стиле Де Росси пока преждевременно – итальянец сам отмечает, что для него нет понятия «мой футбол»:
От фразы «мой футбол» меня передергивает. Я слышал такое мнение и от тренеров, которых уважаю.
Если Гвардиола скажет «мой футбол» – ок, можно послушать, потому что он изменил футбол. То же самое касается Де Дзерби, Конте... Не думаю, что я нахожусь на их уровне.
Хороших тренеров можно узнать по тому, как играет команда, даже если они ничего не изобретали. Если эта команда будет узнаваема и игроки будут знать, что делать, я буду рад.
Коуч и сам понимает, что для формирования собственного устойчивого стиля ему не хватает опыта. Но изменения в игре «Ромы» есть.
При Жозе Моуриньо визитной карточкой команды была насыщенная оборона и схема с тремя центральными защитниками. Де Росси отказался от такой расстановки буквально сразу после своего назначения – против «Вероны» «желто-красные» вышли в давно забытой расстановке «4-3-2-1» и играли в вертикальный футбол с открываниями форвардов за спину.
Сразу же наметилось ещё одно изменение – для Пауло Дибалы тренер определил новую роль. Если раньше аргентинец чаще играл в паре форвардов с Лукаку, то теперь оказался под нападающим. В следующих играх Дибалу перевели на правый фланг атаки. И пока этот шаг делает результат – новоиспечённый вингер забил «Салернитане», а с «Кальяри» отметился дублем.
Проекту нужны трансферы
Объективную характеристику «Роме» Де Росси невозможно дать по этим трём турам. На коротком отрезке он добавил игрокам уверенности в себе. Но важнее, что произойдёт дальше. Римляне на данный момент не прошли проверку топом – в следующем туре будет игра против «Интера». Она более трезво определит уровень коллектива. Не прошли ещё проверку стабильностью. Победная серия на коротком отрезке – это одно. Стабильный результат на протяжении большей части чемпионата – совсем другое.
И не прошли пока проверку серьёзности намерений. В любом случае для дальнейшего роста клубу необходимо усиление. Зимой под Де Росси подписали молодого талантливого полузащитника Томмазо Бальданзи. Это хорошее начало, поскольку такое приобретение – потенциально на долгие годы.
И останавливаться нельзя. «Милан» минувшим летом показал всю серьёзность намерений – деньги есть, а следующим летом появится требовательный Конте, усиление продолжится. Где-то неподалёку – «Интер», который вкладывается меньше, но вывозит даже на свободных агентах и арендах. Действующий чемпион «Наполи» не в восторге от провала в текущем сезоне и тоже будет активен на трансферном рынке. Это ещё не говоря о «Юве». Чтобы не затеряться на общем фоне, «Роме» придётся постараться.
Вся эта история с Ромой очень напоминает сценарий с МЮ, Жозе добился результата взял еврокубок, после как всегда испортились отношения, с коллективом, с руководством, и тд и он покинул клуб, Главное Сульшер, когда сменил португальца тоже выдал сразу неплохие результаты, как например камбек в игре с ПСЖ в ЛЧ, была неплохая серия побед в АПЛ.
Сейчас пришел Де Росси, начал тоже как видим с хороших результатов, возможно даже попадет в еврокубки на следующий сезон, как было у Сульшера с МЮ, а потом будет итальянца ждать тот же сценарий? Ведь багаж Моуриньо не вечен, нужно ему будет что-то придумывать, сейчас клуб, перезагружается морально, потому что с Моуриньо всегда какая то напряженость, после этого выгорания игроки начинают показывать другой футбол, ну и возможно календарь более легкий.
"Хороших тренеров можно узнать по тому, как играет команда, даже если они ничего не изобретали."...........По другому Де Росси мог сказать и так......."хороших тренеров можно узнать по тому, как играет команда, даже если они ничего не выигрывают...... Изобретать ничего не нужно, но от тебя будут ждать трофеев.....Моуриньо это умеет, они ничего не изобретает, даже если его команда играет в скучный футбол, автобус или еще как то, они как правило всегда берут кубки...........это как раз и отличает ТОП тренера, от просто хорошего специалиста. с Сульшером было также, хороший футбол, побеждал в дерби, но не обеспечивал даже простеньких трофеев.
Нет конечно может Де Росси это Зидан, тот пришел в Реал, почти без какого либо большего опыта, и изменил подход в команде, клуб выдал результаты, но что-то с трудом в это верится, я даже не верю что у Де Росси может что-то получится хотя бы как у Хави в Барселоне...... или Лэмпарда в первом заходе с Челси.....можно долго вспоминать как приходил бывший игрок в свою команду и чего он добился......но чаще мы видели провалы так что будет ждать де Росси......
Вся эта история с Ромой очень напоминает сценарий с МЮ, Жозе добился результата взял еврокубок, после как всегда испортились отношения, с коллективом, с руководством, и тд и он покинул клуб, Главное Сульшер, когда сменил португальца тоже выдал сразу неплохие результаты, как например камбек в игре с ПСЖ в ЛЧ, была неплохая серия побед в АПЛ.
Сейчас пришел Де Росси, начал тоже как видим с хороших результатов, возможно даже попадет в еврокубки на следующий сезон, как было у Сульшера с МЮ, а потом будет итальянца ждать тот же сценарий? Ведь багаж Моуриньо не вечен, нужно ему будет что-то придумывать, сейчас клуб, перезагружается морально, потому что с Моуриньо всегда какая то напряженость, после этого выгорания игроки начинают показывать другой футбол, ну и возможно календарь более легкий.
"Хороших тренеров можно узнать по тому, как играет команда, даже если они ничего не изобретали."...........По другому Де Росси мог сказать и так......."хороших тренеров можно узнать по тому, как играет команда, даже если они ничего не выигрывают...... Изобретать ничего не нужно, но от тебя будут ждать трофеев.....Моуриньо это умеет, они ничего не изобретает, даже если его команда играет в скучный футбол, автобус или еще как то, они как правило всегда берут кубки...........это как раз и отличает ТОП тренера, от просто хорошего специалиста. с Сульшером было также, хороший футбол, побеждал в дерби, но не обеспечивал даже простеньких трофеев.
Нет конечно может Де Росси это Зидан, тот пришел в Реал, почти без какого либо большего опыта, и изменил подход в команде, клуб выдал результаты, но что-то с трудом в это верится, я даже не верю что у Де Росси может что-то получится хотя бы как у Хави в Барселоне...... или Лэмпарда в первом заходе с Челси.....можно долго вспоминать как приходил бывший игрок в свою команду и чего он добился......но чаще мы видели провалы так что будет ждать де Росси......
В Порту у него все получалось же
В Порту у него все получалось же
Там тоже после пару побед над аутсайдерами о возвращении величия говорят.
Там тоже после пару побед над аутсайдерами о возвращении величия говорят.
Де Росси очень повезло с раскладом, но вся работа ещё впереди.
Де Росси очень повезло с раскладом, но вся работа ещё впереди.