«Рома» возвращает величие и преследует «Милан». 3 победы подряд, следующая игра – с «Интером»

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вчера, 19:21

В Риме уже есть изменения.

Нынешнее положение «Ромы» резко отличается от того, что было меньше месяца назад. Даниэле Де Росси быстро включился в работу – и уже показывает результаты с римлянами.

Шли на окраине топ-10 к моменту рокировки

Конфликт между Жозе Моуриньо и руководством «Ромы» носил накопительный характер – жарких столкновений в медиа не было, но португалец всё чаще намекал на отсутствие поддержки на трансферном рынке. Вместе с тем римляне выдавали очередной слабый отрезок – закрепиться на взятой 4-й строчке не удалось, «жёлто-красные» к середине января откатились на 9-е место.

Предполагалось, что боссы проведут собрание, чтобы обсудить необходимость продления контракта тренера – вместо этого Жозе отправили в отставку.

Осадок в «Роме» на момент прихода Де Росси был тяжелейший. Команда болталась в середине турнирной таблицы – даже по меркам последних результатов это провал. Кроме того, прощание с Моуриньо вышло скомканным. Португалец из-за увольнения почувствовал себя преданным своими же игроками и клубом. Специалист отказался забирать подаренный игроками перстень победителя Лиги Конференций – его Жозе положил в шкафчик капитана «Ромы». Также менеджер положил туда свою фотографию с трофеем и подписью «Когда станете мужчинами, верните это мне».

Сразу вернулись в топ-5

В «Роме» последних лет никакого духа победителей царить не может – это точно. Но для этого им и понадобился Даниэле Де Росси. Чтобы осознать чемпионский менталитет итальянца, достаточно его комментария после назначения:

Я убежден, что команде и мне не нужны никакие парашюты. Это сильный коллектив с несколькими очень важными игроками. Даже у лучших бывают трудные времена. Это случалось раньше и будет происходить в будущем, такое может произойти и с другими командами, поэтому мы должны быть готовы. Я давно не тренировал, но говорят, что это похоже на езду на велосипеде. Несмотря на то, что я тренировал всего несколько месяцев, это было достаточно легко.

У Де Росси нет впечатляющей тренерской карьеры за плечами – он может предложить только опыт в качестве игрока, что далеко не всегда срабатывает. Но важные детали – наставник не просит себе время на раскачку, считает подобранный состав качественным.

Римляне после смены тренера успели провести 3 матча Серии А. Все завершились победой «желто-красных». Конечно, стоит отметить календарь – Де Росси не пришлось с ходу готовиться к «Милану», «Ювентусу», «Интеру». Поэтому получилось наиграть новые идеи в противостояниях с «Вероной» (2:1) и «Салернитаной» (2:1). А вот «Кальяри» «Рома» устроила настоящий разнос – 4:0!

Коллектив, который к 20-му туру оказался на 9-м месте, вдруг заскочил в топ-5. Но теперь у команды важный этап. Сыграли на матч больше, чем конкуренты – и ещё могут откатиться на 7-ю строчку. А до топ-3 пока по-прежнему далеко – 11 очков. Набранный ход позарез нужно сохранить.

Отказался от тройки центрбеков, нашёл новую позицию для Дибалы

Прежде всего – важная поправка. Говорить о стиле Де Росси пока преждевременно – итальянец сам отмечает, что для него нет понятия «мой футбол»:

От фразы «мой футбол» меня передергивает. Я слышал такое мнение и от тренеров, которых уважаю. Если Гвардиола скажет «мой футбол» – ок, можно послушать, потому что он изменил футбол. То же самое касается Де Дзерби, Конте... Не думаю, что я нахожусь на их уровне. Хороших тренеров можно узнать по тому, как играет команда, даже если они ничего не изобретали. Если эта команда будет узнаваема и игроки будут знать, что делать, я буду рад.

Коуч и сам понимает, что для формирования собственного устойчивого стиля ему не хватает опыта. Но изменения в игре «Ромы» есть.

При Жозе Моуриньо визитной карточкой команды была насыщенная оборона и схема с тремя центральными защитниками. Де Росси отказался от такой расстановки буквально сразу после своего назначения – против «Вероны» «желто-красные» вышли в давно забытой расстановке «4-3-2-1» и играли в вертикальный футбол с открываниями форвардов за спину.

Сразу же наметилось ещё одно изменение – для Пауло Дибалы тренер определил новую роль. Если раньше аргентинец чаще играл в паре форвардов с Лукаку, то теперь оказался под нападающим. В следующих играх Дибалу перевели на правый фланг атаки. И пока этот шаг делает результат – новоиспечённый вингер забил «Салернитане», а с «Кальяри» отметился дублем.

Проекту нужны трансферы

Объективную характеристику «Роме» Де Росси невозможно дать по этим трём турам. На коротком отрезке он добавил игрокам уверенности в себе. Но важнее, что произойдёт дальше. Римляне на данный момент не прошли проверку топом – в следующем туре будет игра против «Интера». Она более трезво определит уровень коллектива. Не прошли ещё проверку стабильностью. Победная серия на коротком отрезке – это одно. Стабильный результат на протяжении большей части чемпионата – совсем другое.

И не прошли пока проверку серьёзности намерений. В любом случае для дальнейшего роста клубу необходимо усиление. Зимой под Де Росси подписали молодого талантливого полузащитника Томмазо Бальданзи. Это хорошее начало, поскольку такое приобретение – потенциально на долгие годы.

И останавливаться нельзя. «Милан» минувшим летом показал всю серьёзность намерений – деньги есть, а следующим летом появится требовательный Конте, усиление продолжится. Где-то неподалёку – «Интер», который вкладывается меньше, но вывозит даже на свободных агентах и арендах. Действующий чемпион «Наполи» не в восторге от провала в текущем сезоне и тоже будет активен на трансферном рынке. Это ещё не говоря о «Юве». Чтобы не затеряться на общем фоне, «Роме» придётся постараться.