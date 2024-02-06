Роналдо против Угальде, возвращение Николича и Васина. На Зимнем Кубке РПЛ есть за кем следить

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вчера, 16:30

Собрались казахский, эмиратский и российские клубы.

Максимум российского футбола в зимнюю паузу – это Зимний Кубок РПЛ . Годом ранее в турнире участвовали «Ростов», «Спартак», «Краснодар» и «Сочи» — теперь состав изменился. Ростовчане уже начали турнир матчем с экзотическим соперником – рассказываем, чем ещё интересно соревнование.

Дебюты новичков

Ростовчане выдали интересную трансферную кампанию этой зимой – обновили группу атаки и линию обороны. В первом случае привезли бразильца Роналдо – очевидно, не «зубастика». Ростовский играл за «Левски» София из болгарской Первой лиги. В текущем сезоне отметился 4 голами и 1 ассистом в 17 играх чемпионата. Вместе с тем приняли свои летние ошибки на рынке – и не стали удерживать Алексея Ионова и Романа Акбашева. Первый пока не нашёл себе клуб, а второй вернулся в родной «Факел», где и сверкнул.

Помимо этого, у «Ростова» появились ещё двое центральных защитников. У болгарской «Арды» арендовали Умара Сако, а из египетского «Исмаили» привезли Эяда Аль-Аскалани.

«Спартак» действовал на рынке не так активно – зато провернул самый громкий трансфер РПЛ этой зимой. Привёз форварда Манфреда Угальде. Договорились с голландским «Твенте» довольно быстро. По слухам, сумма компенсации составила 13 миллионов евро. Молодой форвард не обладает габаритами, как Александр Соболев – но даже больше подходит системе Абаскаля из-за своей универсальности и навыков плеймейкера.

Ещё одна интрига – форма Томаша Тавареша, который пропустил первую часть сезона. Предполагалось, что за счёт португальца и новичка Олега Рябчука удастся решить вопрос с флангами обороны. Но пока молдаванин адаптировался, а Томаш залечивал травму, пришлось остаться при Хлусевиче и Денисове. Теперь же «Спартак» впервые покажется в оптимальном составе – разве что Тео Бонгонды не будет (он в сборной).

«Спартак» и «Ростов» покажут степень готовности к весне

Оба коллектива выдали не лучший отрезок минувшей осенью. У первых – целый комплекс проблем. Абаскаль перестал принимать свои ошибки и продолжил постоянные эксперименты со стартовым составом. Проводил воспитательные работы с Литвиновым – и этим бил по команде. Усадил Джикию на скамейку – заслуженно, но за этим последовало деление команды на лагери. Плюс новички Бонгонда, Медина, Рябчук тяжело адаптируются в московском клубе, Мозес окончательно потерял интерес к футболу в РПЛ . Слухов вокруг «красно-белых» стабильно много. Абаскаль не обращает на них внимание – и сейчас получится увидеть, что из этого следует.

Промашки на трансферном рынке были и у ростовчан – отчасти с этим связана их стагнация. Про Акбашева и Ионова уже сказали. Плюс южане не могли рассчитывать на новичков в первых турах из-за трансферного бана. К слову, проблемы начались после. Начиная с 3-го тура, «Ростов» одержал одну победу (3:0 с «Рубином») в 9 играх. Серию удалось прервать лишь в конце октября. Объясняется это в том числе усталостью после прошлогодней феерии – тогда подопечные Валерия Карпина до последнего боролись за медали и просели в концовке. Команда, очевидно, прыгнула выше головы. Но теперь южане провели корректировку состава и успели отдохнуть – это должно помочь.

Теперь без «Краснодара» и «Сочи» – зато с иностранцами

В прошлом году компанию тем же «Ростову» и «Спартаку» составляли «Краснодар» с «Сочи». Теперь у двух южных команд есть дела поважнее. «Быки» сконцентрированы на чемпионской гонке. Для них конкуренция с «Зенитом» — переход в новую весовую категорию. Тут коллектив ещё не освоился – держаться получается за счёт идейной цельности Владимира Ивича и состава, который целиком отвечает его требованиям. Отвлекаться на другие турниры «горожане» вряд ли хотят.

Сочинцы проводят полноценную перестройку, не желая обследовать дно Премьер-Лиги. Для возрождения позвали Роберта Морено – бывшего наставника сборной Испании и ассистента Луиса Энрике.

Им на смену пришли иностранные коллективы – с «Ростовом» уже сыграл «Шабаб Аль-Ахли», а сегодня клуб из ОАЭ сойдётся с казахским «Кайратом». География обширная – и это важно в условиях изоляции от еврокубков.

Николич и Васин — воспоминания из прошлого

В Абу-Даби российские клубы пересекутся с людьми, которые ещё недавно были частью РПЛ . Марко Николич, бывший наставник «Локомотива», теперь возглавляет «Шабаб Аль-Ахли». Серб тепло отзывается о работе в Премьер-Лиге:

Люблю Россию и русский футбол. Это было круто — три команды в ЛЧ , сильный чемпионат. У меня остались друзья в России. Только хорошие воспоминания. Например, ко мне в Белград приезжали Пашинин и Лоськов. Лучшие воспоминания остались от дерби с ЦСКА — 6 матчей и 6 побед.

Он и сейчас не сжигает мосты – агент наставника открыто говорит, что Николич ещё вернётся в Россию. Пока же серб вспомнит, каково играть со «Спартаком» — пусть и не в атмосфере московского дерби.