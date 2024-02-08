Лига чемпионов как подарок на День влюблённых. ПСЖ и «Бавария» бросают вызов главным фаворитам

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вчера, 18:58

14 февраля тоже матчи плей-офф любимого турнира.

В следующий вторник возвращается турнир, который является символом клубного футбола. Подменить и заменить Лигу чемпионов не получится, хотя есть попытки создать Суперлигу. Но пока это больше похоже на вымогательство, ведь есть иск на 3.5 миллиарда евро от организации «Рога и копыта». С таким же успехом можно завтра заявить о создании турнира Кубок Суперклубов, получить ото всех грандов отказы, а потом потребовать огромную компенсацию. Пока отдельные клубы шантажируют УЕФА , фанаты ждут шикарный плей-офф, который стартует 13 февраля. Самое время освежить в памяти пары первого раунда и поговорить об актуальном состоянии соперников.

13 февраля. «Копенгаген» — «Манчестер Сити»

Победитель и фаворит турнира стартует первым. Сыграют на стадионе, где уже принимали клуб из Манчестера. «Копенгаген» обыграл МЮ со счетом 4:3, но против «горожан» будет сложнее. Датчане лишены игровой практики, они в положении клубов РПЛ , когда те готовились к февральским матчам в еврокубках. Сезон в Дании по системе весна-осень, поэтому Гвардиоле, скорее всего, повезло со жребием. «Манчестер Сити» выиграл девять раз подряд, вернулись Холанд и Де Брюйне. Если обыграют «Эвертон», то в Копенгагене на русалочку пойдут смотреть с десятью победами подряд в разных турнирах.

13 февраля. «РБ Лейпциг» — «Реал»

А вот здесь пара более равная, ведь «Реал» терял очки против разных соперников. Оборона подводила Анчелотти без голкипера Куртуа и оптимального состава в четверке защитников. Меняется опорная зона, иначе работает прессинг в схеме с двумя ложными форвардами. «Реал» однозначный фаворит в паре, но что «Лейпцигу» терять? У немцев ужасные результаты в Бундеслиге – одна победа в пяти последних играх, откатились на пятое место. «Реал» на выходных сыграет дома против конкурента — «Жироны», могут устать. Лучшего шанса зацепиться хотя бы за ничью с Анчелотти у тренера Розе не будет.

14 февраля. ПСЖ – «Реал Сосьедад»

На День всех влюблённых фанаты футбола могут подарить себе матч Захаряна. Арсен поправляется после травмы, может выйти на замену против парижан. Выездная модель клуба «Реал Сосьедад» будет закрытее, чем домашняя, поэтому шансы у атакующего хавбека сыграть в старте чуть ниже обычного. Но команда у Захаряна опасная, играющая. А у соперника разыгрался Мбаппе. Парижане фавориты, но с оговорками, ведь у Луиса Энрике не очень стройный футбол. Зато он знает «Реал Сосьедад» и редко уступает в Лиге 1 в последнее время. Хотя мировая здесь как опция, ведь «Реал Сосьедад» — специалист по ничейным результатам.

14 февраля. «Лацио» — «Бавария»

Кейн постарается с любовью подойти к реализации моментов 14 февраля, хотя у будущего обладателя «Золотой бутсы» закрались сомнения относительно легкости трофейного пути с клубом из Мюнхена. Пусть «Лацио» не умеет играть с «Баварией», у итальянцев есть преимущество по аналогии с «Лейпцигом». «Реал» сыграет против «Жироны», а команда Тухеля проведет накануне матча Лиги чемпионов решающий поединок в Бундеслиге против прямого конкурента — «Байера». У Хаби Алонсо подвижная команда с большим пробегом, «Бавария» устанет. Если бы не состояние «Лацио» – подопечные Сарри на 9-м месте в Серии А, то можно было наколдовать проблемы для «Баварии» хотя бы в первом матче. А так вся надежда на голкипера Проведеля. Российско-итальянский Иван должен впечатлить, чтобы не пропустить от Мусиалы и Кейна.

20 февраля. «Интер» — «Атлетико»

Самая сильная пара на данной стадии, если помнить о проблемах «Наполи» и «Барселоны». Симеоне против одного из своих любимых клубов, «Атлетико» против своих братьев по рациональной игре из Милана. Вот только обе команды учатся использовать пространство в атаке и игру на третьего. Димарко на фланге у «Интера» создает моменты, как и Чалханоглу в центре поля. У тренера Индзаги роскошная команда с невероятным Лаутаро в атаке. У «Атлетико» для последнего паса есть Гризманн, но важнее наличие людей с голевым чутьем – Антуану помогают Мората и Депай. Очень сложно назвать фаворита, шикарная дуэль ждёт уже через две недели.

20 февраля. ПСВ – «Боруссия» Д

Дортмундцы редко проигрывают, но часто допускают ничьи, поэтому не лидируют в Бундеслиге вместе с «Байером». После сложнейшей серии из шести матчей без побед – два поражения и четыре мировых, в Дортмунде вернулись к успехам. Хотя у тренера Терзича хватает провисов в тактике, немецкая команда опасна в атаке, ведь у них много созидательных исполнителей. А зимой появились ещё двое – вингер Санчо из МЮ и латераль Маатсен из «Челси». Оба засиделись без дела и хотят наиграться. ПСВ скучно в этом сезоне в Нидерландах – 18 побед и 2 ничьих в 20 играх чемпионата, но в Лиге чемпионов будет сложнее. У Петера Боса с «Аяксом» были успехи в Европе, если пройдут «Боруссию» Д, то станут сюрпризом на стадии четвертьфиналов.

21 февраля. «Порту» — «Арсенал»

«Канониры» воодушевлены победой над «Ливерпулем», но у них мало еврокубкового опыта. «Драконы», у которых на поле опытный Пепе, а тренирует клуб Консейсау, могут дать бой «Арсеналу». Для Артеты очень важно победить в Лиге чемпионов. И хотя есть всемирно известные эксперты, которые ставят на победу Микеля в еврокубках – так сделал, например, Романо, главный инсайдер трансферного рынка, рано короновать команду, которая время от времени сама себя обыгрывает. Англичане фавориты, но у «Порту» есть проблемы дома – «Бенфика» на шесть очков выше в таблице чемпионата, поэтому им важны победы в ЛЧ вместе с премиальными.

21 февраля. «Барселона» — «Наполи»

У «Наполи» нет подходящего для выдающегося рывка в Лиге чемпионов тренера, а «Барселона» ищет нового наставника. Деку и Лапорта не ждали, что Хави объявит об уходе после завершения сезона, в чем оба признались. В результате каталонцы будут использовать традиционную мотивацию – попросят парней сыграть для наставника. Эрнандес не имеет права вылетать от «Наполи», поскольку Маццарри не Спаллетти. У Вальтера 4 поражения и 2 мировые в 10 турах Серии А. Победы даются с трудом, надо верить в Кварахцелию и скрестить пальцы, чтобы Осимхен в случае победы на Кубке Африки – Виктор вышел в финал, вернулся в Италию в хорошем настроении. Атака «Наполи» опасна для обороны «Барселоны», но стыдно будет вылететь от седьмой команды Серии А, которая ниже в таблице, чем «Болонья».