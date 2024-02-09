Де Росси на пути «Интера», судьбоносный поединок «Байера». У кандидатов в чемпионы сложнейшие игры

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вчера, 16:31

Широкий выбор в эти выходные.

«Байер» принимает «Баварию»

Интрига в Бундеслиге держится как никогда долго. Как никогда долго «Бавария» идёт лишь на 2-й строчке. Для одного сезона как-то многовато сломов. Но этому есть объяснение.

Прежде всего, причины стагнации мюнхенцам требуется искать в самих себе. Летом клуб по собственной воле остался с тремя центральными защитниками. Зато подписал Кейна за 100 миллионов евро. С тех пор ситуация нагнеталась – у Тухеля сложились скверные отношения с де Лигтом и рядом лидеров команды. Маттейс в итоге потерял место в старте, а Упамекано и Ким Мин-Джэ лишились сменщика.

В клубе рассинхрон – пусть и небольшой. Так произошли ничьи с «Байером» и «Лейпцигом», вылет из Кубка, разгром от «Айнтрахта» и 0:1 от «Вердера». В зимнее трансферное окно «баварцы» успели точечно усилиться – но уверенности коллективу это не добавляет.

Особенно если посмотреть на леверкузенцев – в них есть серьёзные причины верить. Прежде всего, из-за фигуры главного тренера. Хаби Алонсо принимал кризисный коллектив – и за год вывел его обратно в топ-3. Испанский менеджер уже пользуется спросом среди европейских грандов, в том числе «Баварии». Но остаётся, чтобы провести полноценный сезон с «фармацевтами».

К тому же лидеры «Байера» продолжают прогрессировать. Костяк составляет талантливая молодёжь, а системообразующий элемент – 20-летний полузащитник Флориан Вирц. В текущем чемпионате он забил уже 5 голов и отдал 8 результативных передач.

У самой команды есть налёт чемпионского везения – кубковая победа над «Штутгартом» не даст соврать. Даже элементарно в последних 5 турах Бундеслиги «фармацевты» лишь раз потеряли очки – ничья с «Боруссией» Менхенгладбах. «Бавария» на том же отрезке уступила «Вердеру».

Прогноз Soccer.ru: «аспириновые» играют дома, они в отличной форме и заряжены сохранить лидерство. Плюс у Хаби Алонсо дух победителя – с ним команда точно не выйдет на трясущихся ногах. Поставим на победу «Байера».

У «Жироны» – проверка «Реалом»

Каталонцы уже добились серьёзного успеха. В начале сезона к ним относились снисходительно, как к выскочкам – было устойчивое ощущение, что эффект пройдёт к зиме. И тогда команда окажется в более привычной зоне 8-12-х мест. Мичел не дал этому произойти. «Бело-красные» за 23 тура лишь раз потерпели поражение – от «Реала» в домашних стенах.

При этом с «Барселоной» и «Атлетико» выдавали феноменальные по накалу противостояния. В первом случае – перестрелка в первые 45 минут и итоговые 4:2. Во втором – 3:1 в пользу жиронцев к перерыву, камбэк «матрасников» и победный мяч Мартина на последних минутах.

Вместе с тем подопечные Мичела держали планку и с другими конкурентами – две ничьи добыли с «Сосьедадом», поделили очки с «Атлетиком» и обыграли «Валенсию».

Но из-за настолько яркого сезона «Жирона» могла лишиться всех своих лидеров – на них охотились те же «Барса» и «Реал». Даже главный тренер попал в сферу интересов грандов. Благо, Мичел нашёл в себе силы отказать претендентам. Прямо сейчас важнее закончить начатое – и подарить «Жироне» ЛЧ . А то и чемпионство.

Это лишь на бумаге «бело-красные» идут с «Реалом» почти на равных – отставание каталонцев составляет лишь 2 балла. На деле «сливочные» точно не подпустят соперников ещё ближе. Банда Карло Анчелотти в отличной форме и продолжает набирать очки.

Есть, конечно, сложности – тот же «Атлетико» отобрал у «галактикос» очки в дерби. Но «матрасники» в этом сезоне аномально часто успешны со своими соседями. В остальном «Реал» работает без перебоев.

Во многом это происходит благодаря Джуду Беллингему. Англичанин – уже полноценный лидер мадридцев, причём не только в центре поля, но и на острие. Пока Мбаппе ждёт лета, чтобы свободным агентом переехать в Мадрид, Джуд – лидер топа бомбардиров действующего чемпионата.

Прогноз Soccer.ru: это не только встреча конкурентов. Это борьба Давида и Голиафа. И столкновение двух лучших бомбардиров лиги – за данное звание с Беллингемом борется Артем Довбик. «Сливочные» выйдут победителями из спора.

Де Росси протестирует «Интер»

Тяжело отвечать на вызов, когда у тебя практически нет опыта. И поэтому Даниэле Де Росси восхищает. Он не мог отказать родной «Роме», другого шанса возглавить команду могло и не быть. А тут – идеальное стечение обстоятельств. У руководства с Жозе Моуриньо накопились взаимные претензии, стороны расстаются. «Жёлто-красные» решают рисковать – и предлагают пост главного тренера клубной легенде.

По задумке, Де Росси способен компенсировать недостаток опыта духом победителя и бешеным желанием. А клубу как раз этого не хватало. Пока можно сделать вывод, что на стартовом отрезке решение 100 процентов правильное. «Рома» сразу начала с победы над «Вероной». Затем набрала 3 очка с «Салернитаной». Февраль начался с разгромных 4:0 в поединке против «Кальяри». Что может быть ещё лучше?

Но теперь Де Росси предстоит серьёзнейшее испытание – в Рим едет праймовый «Интер» Индзаги. «Нерадзурри» не бегут – несутся к чемпионскому титулу, оттолкнув даже «Ювентус». Последнее их поражение в Серии А датируется 27 сентября – с тех пор даже вничью миланцы сыграли лишь трижды. Оценивать работу нового менеджера «Ромы» по этому поединку, конечно, не будут строго. Но эта игра станет показателем готовности римлян к новым испытаниям.