«Фамаликан» – «Риу Аве»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 22:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Примейра-лиги чемпионата Португалии «Фамаликан» – «Риу Аве», который состоится 16 февраля 2024 года

«Фамаликан»

«Бело-синие» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Португалии находятся на десятой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Фамаликана», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Риу Аве». В трёх матчах к ряду «бело-синие» не выигрывают своих соперников. С разницей в один мяч «Фамаликан» уступил «Браге» в рамках матча 18-го тура Примейра-лиги (1:2). С минимальным счётом «бело-синие» уступили команде «Морейренси» в игре следующего тура.

На прошлых выходных ничейным исходом завершилась выездная игра с «Фаренсе» (1:1).

«Риу Аве»

Четырнадцатую строчку турнирной таблицы Примейра-лиги занимает «Большая река» на данный момент. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием команды за последнее время. Со счётом 1:1 вничью сыграли «зелёно-белые» с «Эшторилом» в 19-ом туре чемпионата Португалии. Нулевую ничью раскатала «Риу Аве» с командой «Порту» в игре следующего тура.

11 февраля с минимальным счётом «Риу Аве» выиграл у команды «Каса Пиа».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фамаликан» – 2.18

Ничья – 3.15

Победит «Риу Аве» – 3.65

Победит «Фамаликан» с форой -1.5 гола – 4.20

Тотал голов больше 2.5 – 2.46

Тотал голов меньше 2.5 – 1.53

Статистика

Три крайние очные встречи команд завершились вничью

В двух матчах из пяти последних «Фамаликан» проиграл своим соперникам

Только в одной встрече за аналогичный период «Риу Аве» уступил.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку сделать в предстоящем футбольном поединке на победу «Фамаликана» с коэффициентом 2.18. Не без труда, но «бело-синие» возьмут три очка в будущей встрече.