ПСВ – «Хераклес»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Эредивизи чемпионата Нидерландов ПСВ – «Хераклес», который состоится 16 февраля 2024 года

ПСВ

«Красно-белая армия» на сегодняшний день в турнирной таблице Эредивизи находится на первой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием ПСВ , чтобы оценить шансы команды в предстоящем футбольном поединке с «чёрно-белыми» из Алмело. В сухую, забив пару мячей, ПСВ одержал победу над командой «Алмере Сити» в рамках матча 19-го тура чемпионата. Ничейным исходом завершилась выездная игра с «Аяксом» (1:1).

11 февраля со счётом 5:1 «красно-белые» выиграли в гостях у «Волендама».

«Хераклес»

«Чёрно-белые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Нидерландов занимают четырнадцатое место. Рассмотрим несколько матчей с участием «Хераклеса» за последнее время. С разницей в пару мячей «Аякс» выиграл у «чёрно-белых» на выезде в рамках матча 19-го тура Эредивизи (4:2). Со счётом 1:3 «Хераклес» уступил «Неймегену» в игре следующего тура чемпионата Нидерландов.

На прошлых выходных со счётом 3:2 «чёрно-белые» взяли верх над «Витессом».

Котировки БК Pinnacle

Победит ПСВ – 2.18

– 2.18 Ничья – 3.15

Победит «Хераклес» – 3.65

Победит ПСВ с форой -1.5 гола – 4.20

с форой -1.5 гола – 4.20 Тотал голов больше 2.5 – 2.46

Тотал голов меньше 2.5 – 1.53

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Только в одной встрече из пяти последних ПСВ уступил своим соперникам

уступил своим соперникам За такой же период «Хераклес» проиграл своим соперникам в двух встречах.

Прогноз