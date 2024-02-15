ПСВ – «Хераклес»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Эредивизи чемпионата Нидерландов ПСВ – «Хераклес», который состоится 16 февраля 2024 года
ПСВ
«Красно-белая армия» на сегодняшний день в турнирной таблице Эредивизи находится на первой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием ПСВ, чтобы оценить шансы команды в предстоящем футбольном поединке с «чёрно-белыми» из Алмело. В сухую, забив пару мячей, ПСВ одержал победу над командой «Алмере Сити» в рамках матча 19-го тура чемпионата. Ничейным исходом завершилась выездная игра с «Аяксом» (1:1).
11 февраля со счётом 5:1 «красно-белые» выиграли в гостях у «Волендама».
«Хераклес»
«Чёрно-белые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Нидерландов занимают четырнадцатое место. Рассмотрим несколько матчей с участием «Хераклеса» за последнее время. С разницей в пару мячей «Аякс» выиграл у «чёрно-белых» на выезде в рамках матча 19-го тура Эредивизи (4:2). Со счётом 1:3 «Хераклес» уступил «Неймегену» в игре следующего тура чемпионата Нидерландов.
На прошлых выходных со счётом 3:2 «чёрно-белые» взяли верх над «Витессом».
Котировки БК Pinnacle
- Победит ПСВ – 2.18
- Ничья – 3.15
- Победит «Хераклес» – 3.65
- Победит ПСВ с форой -1.5 гола – 4.20
- Тотал голов больше 2.5 – 2.46
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.53
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
- Только в одной встрече из пяти последних ПСВ уступил своим соперникам
- За такой же период «Хераклес» проиграл своим соперникам в двух встречах.
Прогноз
С коэффициентом 2.18 компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей встрече на победу ПСВ. «Красно-белая армия» оторвалась от ближайшего конкурента на десять очков, но расслабляться пока рано.